The Division 2 kündigte mit einem großen Trailer das nächste Kapitel des Loot-Shooters an. Mit „Warlords of New York“ kriegt das Spiel seine erste Bezahl-Erweiterung und zeigt, dass es noch lange nicht tot ist. Start ist schon am 3. März.

Was ist neu? The Division 2 kündigt fast aus dem Nichts die größte Erweiterung an, die das Spiel bisher gesehen hat und startet sein Jahr 2 mit einer bombastischen Ankündigung.

Der Haupt-Twitter-Account kündigte am 10. Februar eine Weltpremiere für den 11. Februar an. In dem fast 30-minütigen Video wurde dann nicht nur das Release-Datum der Episode 3 veröffentlicht, sondern auch die erste große Bezahl-Erweiterung des Spiels „Warlords of New York“.

Dabei überraschten auch die Veröffentlichungs-Daten: Episode 3 startet am 12. Februar und „Warlords of New York“ am 3. März. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Warlords of New York startet schon am 3. März

Keener im Vordergrund mit seinen 4 Warlords. Seine Tage als Chef von Lower Manhattan sind gezählt, die Division ist unterwegs.

Wann gehts los? Die Erweiterung startet schon 3. März. Zwischen der Ankündigung und dem Release liegen also nicht einmal 3 Wochen.

Was kostet die Erweiterung? Wenn ihr The Division 2 schon besitzt, könnt ihr die neue „Warlords of New York“-Expansion für 30,- € kaufen.

Wo kommt „Warlords of New York“ auf einmal her? Dass die Entwickler an etwas großem arbeiten, war zu erwarten. Dass es nun in wenigen Wochen kommen soll, in New York spielt und gleich das ganze Spiel so stark verändert, eher nicht.

In Washington gibt es aufgrund von Gesetzen keine richtigen Hochhäuser. Das ist in New York ganz anders.

Gear 2.0, neues Level-Cap und komplett neues Open-World-Gebiet

Was erwartet uns mit der Warlord-Erweiterung? „Warlords of New York“ führt die Agenten zurück nach Manhattan. Aaron Keener, erster Roque-Agent und Verräter der Division, herrscht über ein großes Gebiet in der ehemaligen Weltstadt und die Division will ihn aufhalten.

Dazu geht es nach „Lower Manhattan“. Keener hat 4 „Warlords“ die für ihn bestimmte Bereiche des neuen Gebietes in New York kontrollieren. Bevor wir uns den Abtrünnigen der „First Wave“ schnappen können, müssen wir an seinen 4 Wachhunden vorbei.

Zusammen mit den ansässigen Fraktionen beherrschen Keener und seine Warlords „Lower Manhattan“.

Welche Veränderungen gibt es beim Gameplay? In diesen wichtigen Punkten verändert sich The Division 2:

Komplett neue Open-World in New York mit eigener Kampagne

Einführung von regelmäßigen Seasons

Das maximale Level steigt auf 40 – Alle Agenten müssen noch mal ran und sich auf das Max-Level hocharbeiten.

Unendliches Fortschritts-System – Mit Ressourcen können wir uns dann noch weiter verbessern, offenbar sogar unendlich.

Stufe 30 Charaktere können erstellt werden – Wenn ihr neu einsteigt oder mit einem neuen Charakter startet, könnt ihr gleich auf Stufe 30 in New York loslegen.

Neue Ausrüstung, Waffen und Fertigkeiten – Hier mehr Infos zum Gear 2.0.

UI- und Kern-System Überarbeitung – Hier die Zusammenfassung der UI- und Rekalibrierungs-Änderungen.

Überarbeitung der Dark-Zones

Legendäre Schwierigkeit wird eingeführt

Direktiven

Gesamt-Schwierigkeit wird überarbeitet

Hunter-Mechanik in New York

Noch ist nicht alles ganz klar, die Änderungen sind zu umfassend. Da hat selbst das 30-Minuten-Video nicht gereicht. Klar ist aber, das Spiel wird nach den Anpassungen ein anderes sein.

Mit dem „Infinite-Progression-System“ können sich Agenten auch nach Erreichen der Stufe 40 weiter verbessern.

Was bekommen wir an neuer Ausrüstung? Durch die Überarbeitung des kompletten Gears, können wir mit vielen neuen Ausrüstungsteilen rechnen. Sogar der alte Kram wird wieder interessant, da alles neue Werte und eine neue Ausrichtung bekommt.

In der großen Vorstellung zeigten die Entwickler dazu schon mindestens 3 exotische Waffen, die wohl mit oder im Laufe der Erweiterung kommen werden. Außerdem war schon ein neues Marken-Set zu sehen, Groupo Sombra S.A., mit einem Fokus auf Schaden.

3 der gezeigten neuen exotischen Waffen, unten rechts das neue Marken-Set.

Gibt es auch neue Fertigkeiten? Die 4 Warlords, die Keener in New York unterstützen, kommen wohl jeweils mit einer eigenen Fertigkeit, die ihr lernen könnt, wenn ihr die fiesen Banditen erledigt.

Explosive Sticky Bomb – Ein Werfer, der eine klebrige Bombe auf die Gegner feuert, die bei Bedarf explodiert.

Fire-Spreading Stick Bomb – Ebenfalls eine Haft-Bombe, die aber nicht explodiert, sondern Feuer in einem Umkreis verteilt.

Hologram-Decoys – Ein Köder-Skill, der Gegner mit einem holografischen Agenten ablenken kann.

Shock Traps – Eine werfbare Falle, die Gegner in der Nähe mit Elektroschocks betäubt.

Die Sticky-Bomb dürfte Division-Veteranen noch aus dem ersten Teil bekannt vorkommen. Mit der Rückkehr nach New York, dürft ihr jetzt also auch wieder mit den gemeinen Haftbomben spielen.

3 komplett neue Skill-Kategorien – Oben links „Decoy“, oben rechts „Sticky Bomb“ und unten links „Trap“.

Aaron Keener, Seasons und Dark-Zone – Das neue Division

Wie entwickelt sich die Story weiter? Mit Episode 3 startet ein neues Kapitel von The Division 2. Die Entwickler nutzen den Abschluss des ersten Jahres, um die Story mit dem Start von Jahr 2 am 3. März nach New York zu verlagern.

Hier gilt es, die 4 Warlords von Keener zu erledigen, um dann den End-Boss selbst zu stellen. New York wurde als eigene Kampagne angelegt. Solange die läuft, könnt ihr nicht nach Washington zurückkehren. Ein deutlicher Hinweis, dass die Story ihren eigenen Weg geht und mehr oder weniger unabhängig von der Situation in Washington läuft.

Die Bewohner von New York könnten hier eine größere Hilfe sein, als noch in der ehemaligen Hauptstadt. Die New Yorker kämpfen seit Monaten gegen die Banditen und wissen genau, wie sie ihre Siedlungen verteidigen und wie man mit schwerem Kriegsgerät umgeht.

Bevor Keener erledigt werden kann, sind erst mal seine 4 Schergen dran.

Wie funktionieren die Division Seasons? Um auch nach dem Abschluss der neuen „New York“-Kampagne interessant zu bleiben, führt Division 2 neue Seasons ein.

Inhalte der Seasons Neue Ziele zum Jagen Story-Kontext Globale Events Season-Ligen Waffen und Ausrüstung zum Freischalten



Wie lange eine Season dauert, wurde noch nicht verraten. Doch jede Season soll den Agenten neue Inhalte und Belohnungen bringen und Spieler länger an den Shooter binden. In dem Zusammenhang wurden auch die „Hunter“ genannt, die den Agenten in New York das Leben schwer machen sollen.

Die Hunter spielen in New York wieder ein wichtigere Rolle.

Was passiert mit der Dark-Zone? Auch hier versprachen die Entwickler Veränderungen, gingen aber nicht großartig ins Detail.

Es soll sich mehr lohnen, wenn Spieler sich gegenseitig helfen und das Spiel kehrt zu einer einfacheren Mechanik für den „Abtrünnigen Status“ zurück. Jedoch wird sich hier auch erst zeigen müssen, wie sich die Änderungen beim Gear und den Fertigkeiten auf das Spiel in der Dark-Zone auswirkt.

Was sagt ihr zu den Ankündigungen? Kann euch das „neue Division 2“ wieder zurückholen oder seid ihr noch skeptisch?