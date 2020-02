The Division 2: Fan-Traum wird wahr – Ihr könnt euch wie Hunter kleiden

Sieht so aus, als könnte schon bald ein langjähriger Traum vieler Division-Agenten in Erfüllung gehen. Es soll endlich ein komplettes tragbares Hunter-Outfit zu The Division 2 kommen. Eine erste Version könnt ihr euch jetzt schon verdienen.

Was für ein Outfit soll da nun genau ins Spiel kommen? Nachdem bereits Episode 3 überraschend live ging und schon für den 3. März die Erweiterung „Warlords of New York“ angekündigt wurde, gab es nun eine weitere Überraschung bei The Division 2.

So können sich einige Spieler bereits jetzt ein ganzes Hunter-Outfit sichern. Bald soll sogar eine weitere Version dieses Sets folgen, die dann für alle Spieler gedacht ist.

Damit dürfte für viele ein Traum in Erfüllung gehen. Denn die Hunter, mysteriöse schwer-bewaffnete und gepanzerte Elite-Killer, haben einen einmaligen taktischen Look, den sich viele Spieler bereits seit Division-1-Zeiten für ihre Agenten wünschen.

Doch mehr als ballistische Masken, das ikonische Aushängeschild der Hunter, konnte man bisher nicht tragen. Das wird sich nun ändern.

So sieht das Hunter-Outfit aus: Aktuell kann bereits folgendes Outfit freigeschaltet werden – allerdings ausschließlich über eine Promo-Aktion:

Das Set im Hunter-Look besteht aus:

einem Oberteil

einer Hose

einer ballistischen Maske

einem Halsschutz

einem Paar Stiefeln

einem besonderen MG

sowie einigen Rucksack-Anhängern

Doch genau das gleiche Set soll es bald auch außerhalb der Promo-Aktion geben – und zwar komplett in schwarz, so die Entwickler.

Wie und wann gibt’s dieses Hunter-Outfit? Das Promo-Set kann man sich jetzt schon sichern, wenn man bei der Aktion mitmacht. Das schwarze Set ist bereits fertig und sollte bald ins Spiel kommen.

Wann genau, das schwarze Set kommt, ist aber noch nicht bekannt.

Agenten wollen Hunter in The Division 2 sein

Woher kommt die Info? Die Info kommt in Form eines Tweets von Yannick Banchereau, dem Live Content Manager von The Division 2 – und zwar auf Antwort auf die Aussage eines verärgerten Division-Veteranen.

Als die Promo-Aktion nämlich bekannt wurde und es hieß, das Set könne nur erlangt werden, indem man einen Freund für das Spiel wirbt, gab es eine Welle der Entrüstung unter langjährigen Division-Spielern. So würde man vielen treuen Fans den Outfit-Traum schlechthin verwehren, hieß es. Schließlich hätten die meisten oder alle ihre Freunde bereits The Division 2.

Daraufhin meldete sich Yannick Banchereau dann zu Wort und verkündete, dass man bereits eine schwarze Version dieses Outfits gemacht hat, die dann auch abseits der Promo-Aktion zugänglich wird.

We've made a second, full black, version of this outfit to be made available in the game outside of the referral program. I'll check tomorrow where this is at 🙂 — Yannick B (@yannickbch) February 12, 2020

So werdet Ihr jetzt schon in The Division 2 zum Hunter

So könnt ihr euch jetzt schon ein Hunter-Set verdienen: Könnt ihr nicht warten und wollt euch bereits das Set aus der Werbe-Aktion krallen, dann müsst ihr folgendes tun:

Meldet euch für das Werbe-Programm für Freunde auf der entsprechenden Seite von Ubisoft an und folgt den Anweisungen. Dort erhaltet ihr alle weiteren Informationen. Teilnehmen kann man übrigens auf allen Plattformen – also auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC

Ladet Freunde dazu ein und spielt gemeinsam 3 Missionen

Sammelt eure Belohnung ein (bekommt ihr im Spiel geliefert)

Je mehr Freunde ihr werbt, desto mehr Belohnungen werdet ihr erhalten:

Für euren ersten Rekruten gibt’s das komplette Hunter-Outift und das MG, eine Blaupause sowie eine Rucksacktrophäe (die Agenten-Uhren)

für den zweiten und den dritten je gibt es eine weitere Rucksacktrophäe (die kleine Zeittafel sowie die kaputte Maske)

der Rekrut erhält dabei das MG sowie 3 spezielle Kisten mit je einem Schlüssel für Bekleidungskisten sowie ein Ausrüstungsteil

Beachtet: Einige Spieler berichten darüber, dass dieses Programm aktuell verbugt sei. Nicht jeder bekommt wohl aktuell das Outfit nach den 3 Missionen.

Wer sind die Hunter überhaupt? Hunter sind mysteriöse Elite-Soldaten, fast schon Killer, die den Division-Agenten bereits in Teil 1 das Leben manchmal zur Hölle machten.

Sie waren gefürchtete Gegner, die plötzlich wie aus dem Nichts auftauchten und dabei meistens für Chaos und schwitzige Hände bei den Spielern sorgten. Häufig endete eine Begegnung mit ihnen im panischen Rückzug oder im Tod.

Wirklich viel weiß man nicht über diese Jäger. Manche Fans vermuten jedoch den Russischen Auslandsgeheimdienst hinter dieser mysteriösen Elite-Einheit, die bestens ausgebildet und ausgerüstet ist und nach New York nun auch in Washington ihr Unwesen treibt – wenn auch nicht mehr ganz so intensiv.

Doch bald sollen sie in „Warlords of New York“ wieder eine wichtigere Rolle spielen.

Übrigens, bald geht es in der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ wieder zurück nach Manhattan. Hier erfahrt ihr mehr: The Division 2 geht zurück nach New York, aber es ist eine andere Spielwelt als in Teil 1