In Kürze erscheint die neue Erweiterung Warlords of New York für The Division 2. Dort verschlägt es die Agenten zurück nach Big Apple. Doch die Spielwelt ist eine ganz andere, also noch in Teil 1. Wir zeigen, was euch in dem neuen Gebiet erwartet.

Moment, eine neue Erweiterung? Das hat wohl keiner kommen sehen. In einem Stream kündigte Massive Entertainment am Abend des 11. Februars nicht nur an, dass bereits am 12.02. die Episode 3 an den Start geht – auch der Start der neuen großen Erweiterung für The Division 2 – Warlords of New York – am 3. März wurde bekannt gegeben.

Was steckt in der neuen Erweiterung? Warlords of New York bringt nicht nur zahlreiche Verbesserungen, Neuerungen oder frischen Loot ins Spiel – es kommt auch ein komplett neues Spielgebiet – New York. Doch die neue Spielwelt ist ganz anders als in Teil 1, also wie sie noch so manch ein Veteran in Erinnerung haben dürfte.

Wir werfen deshalb einen genaueren Blick auf die neue Open-World und fassen zusammen, was man bisher darüber weiß.

Das wissen wir zu Lower Manhattan – dem neuen Open-World-Gebiet von The Division 2

Was machen wir überhaupt in New York? Die kommende große Erweiterung Warlords of New York führt die Agenten zurück nach Manhattan.

Kurzum und ohne viel spoilern zu wollen: Dort gilt es, Aaron Keener, einem abtrünnigen Division-Agenten das Handwerk zu legen. Dabei handelt es sich im Prinzip um den bisherigen Haupt-Antagonisten der Division-Reihe, der einst von der Division fallengelassen und zum Sterben in der Dark Zone zurückgelassen wurde.

Dieser will mittlerweile mehr als nur Rache, hat nun seine eigene Bio-Waffen entwickelt und diese auch eingesetzt. Das ist der Grund für unseren „Ausflug“.

Doch auf der Jagd nach diesem Verräter müssen die Agenten zunächst an Keeners 4 Warlords vorbei – ehemaligen Agenten der ersten Welle, die nun Teile New Yorks für ihn kontrollieren.

Hier könnt ihr euch den Story-Trailer anschauen:

Das ist die neue Open World: Das neue Open-World-Gebiet von Warlords of New York spielt in der namensgebenden Metropole – und zwar in dem Gebiet Lower Manhattan, also an der Südspitze des berühmten Stadtteils im Herzen von NYC.

Das ist anders als in the Division 2: Doch auch wenn The Division 1 bereits in New York spielte – die neue Welt ist nun ganz anders als in Teil 1:

Der erste Unterschied, der ins Auge springt – es ist nicht länger Winter. Spielte The Division 1 noch durchgehend in der kalten Jahreszeit, so kehren die Agenten nun in ein sommerliches, grünes New York zurück, wo die Natur sich nach und nach die Stadt zurückholt.

Es geht nicht in die alte Spielwelt von The Division 1 zurück, sondern in ein komplett neues Gebiet. Was mit den ursprünglichen Bereichen aus Teil 1 passiert ist, weiß man bislang nicht.

New York wurde aber von einem schweren Wirbelsturm hart erwischt, der Teile der Stadt, geflutet, verwüstet oder von anderen Bereichen komplett abgetrennt hat. Das hat die bereits abgeriegelte und unter Quarantäne stehende Metropole noch weiter ins Chaos gestürzt.

Die neue Spielwelt fällt um einiges kleiner aus, als das ursprüngliche New York aus Teil 1 oder Washington D.C. aus dem bisherigen The Division 2.

So ist das neue Gebiet aufgeteilt: Die neue Spielwelt Lower Manhattan ist in insgesamt 4 Gebiete aufgeteilt, die allesamt reale Counterparts haben.

Sie unterscheiden sich offenbar nicht nur in der Architektur, sondern auch durch die Vegetation und den Grad der Zerstörung:

Two Bridges im Nord-Osten. In diesem Wohnviertel hat der Hurrikan offenbar am stärksten gewütet. Die Brücke nach Brooklyn wurde komplett zerstört, ein Öltanker wurde ans Ufer gespült, der eine Ölpest verursacht hat.

Financial District im Süd-Osten. Auch rund um die Wall Street hat die Flut gewütet und hat die Straßen zwischen den Wolkenkratzern mit Schlamm und Wasser gefüllt.

Civic Center im Nord-Westen. Das einstige Verwaltungs- und Regierungsviertel New Yorks wurde zwar von der Flut weitestgehend verschont, doch auch hier ist nur wenig vom alten Glanz geblieben.

Battery Park im Süd-Westen. Dieses Gebiet mit einem der ältesten Parks New Yorks wurde stark überschwemmt. Es gleicht nun einem Sumpf und ist durch unwegsames Gelände sowie zahlreiche tiefe Senklöcher gekennzeichnet, die sich durch nachgebende und freigelegte U-Bahn-Tunnel gebildet haben.

Ob es möglicherweise auch eine Dark Zone in der neuen Spielwelt gibt, ist bislang nicht bekannt.

Das erwartet euch dort: Die Gebiete werden von verschiedenen Fraktionen kontrolliert, die nur darauf warten, sich mit der Division anzulegen.

So bekommt ihr es in Two Bridges und im Battery Park mit den Cleaners zu tun, die alles verbrennen, was ihnen in die Quere kommt.

Im Financial District sowie im Civic Center stoßt ihr auf die Rikers – eine Gang aus ehemaligen Häftlingen aus dem Gefängnis von Rikers Island.

Zudem wartet in jedem dieser 4 Gebiete einer der 4 Warlords auf euch. Die Jagd nach Keener führt euch also quer durch die gesamte neue Spielwelt.

Doch auch sonst sind die Machtverhältnisse nicht mehr so, wie Agenten es vielleicht noch aus Teil 1 kennen. Vieles hat sich verändert. Die Tage, als die leidende Bevölkerung zur Division heraufgeblickt und die Agenten als Heilsbringer in glänzender Rüstung gesehen hat, sind längst vorbei.

Die übrigen New Yorker sind nun knallharte Überlebende, sind viel besser organisiert und kämpfen selbst seit Monaten gegen die Banditen. Sie wissen mittlerweile sehr genau, wie sie ihre Siedlungen verteidigen können und wie man mit schwerem Kriegsgerät umgeht.

Das Auftauchen neuer Division-Agents sorgt dabei nicht überall für Freude und offene Arme. Ihr werdet dort also nicht nur eine neue Welt erkunden und Keener jagen, sondern müsst dafür auch das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen und das Verhältnis komplett neu aufbauen.

Auch die gefürchteten Hunter sollen im neuen New York eine wichtigere Rolle spielen.

Das müsst ihr auf eurem NY-Trip beachten: Was bei dem Trip nach New York wichtig ist: Habt ihr einmal mit der neuen Kampagne in NYC angefangen, könnt ihr erstmal nicht nach Washington zurück. Das geht erst, wenn ihr die Kampagne komplett durchgespielt habt. Dann könnt ihr jedoch zwischen den beiden Open-World-Gebieten hin und her pendeln.

Schaut euch hier erstes Gameplay aus dem Beton-Dschungel New Yorks an:

Was haltet ihr von der neuen New-York-Spielwelt? Freut ihr euch auf euren Einsatz in Lower Manhattan? Oder hättet ihr euch lieber das Gebiet aus Teil 1 zurück gewünscht?