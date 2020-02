The Division 2 verkündete kurzfristig den Start der Episode 3. Es soll schon morgen, am 12. Februar, für alle „Jahr 1 Pass“-Besitzer losgehen.

Das Jahr 1 von The Division 2 geht in die letzte Runde und bringt schon morgen die dritte und letzte Episode. Holt euch hier alle Infos, die ihr zum Update morgen braucht.

Episode 3 und Titel Update 7 am 12. Februar

Wann kommt die Episode 3? Das DLC kommt schon morgen und wahrscheinlich sogar vormittags. Allerdings können dann nur Agenten die neue Episode in The Division 2 anspielen, die den Jahr-1-Pass gekauft haben. Alle anderen müssen sich eine Woche gedulden.

Start für alle: 19. Februar

Start mit Jahr-1-Pass: 12. Februar

Die Ankündigung der Erweiterung wurde schon länger erwartet. Mit einem „Hey, es kommt morgen“ werden allerdings die wenigsten Agenten gerechnet haben.

Was steckt alles in dem DLC? Der Abschluss des Jahr 1 bringt wieder einen ähnlichen Umfang an Content, wie die vorherigen Episoden. Nur geht es dieses Mal nach New York auf die Halbinsel Coney Island.

Inhalte Episode 3 Ein neues Gebiet, das mit den Missionen erkundet wird 2 neue Hauptmissionen 2 geheime Missionen für Jahr-1-Pass-Besitzer



Ein neuer Trailer kündigte an, dass die Episode 3 ein neues Kapitel von The Division 2 aufschlägt und die Story nach New York verlagert. Das deckt sich größtenteils mit einem Leak, der nur Stunden vorher die Runde gemacht hatte.

Mit Episode 3 gehts zurück nach New York. Die Cleaner werden, wie in The Division 1, eine gegnerische Fraktion bilden.

Neues DLC für alle kostenlos – Division plant große Erweiterung

Kostet das irgendwas? Diese Erweiterung ist für alle Spieler kostenlos. Wenn ihr den Jahr-1-Pass nicht gekauft habt, müsst ihr allerdings eine Woche länger warten und die neue Spezialisierung erst freischalten.

Wie geht es mit The Division 2 weiter? In den letzten Wochen haben die Entwickler in ihre Community-Streams „State of the Game“ vieles über kommende Änderungen verraten.

Das komplette Ausrüstungs-System wird überarbeitet und die Rekalibrierung bekommt eine Datenbank zum Speichern von Attributen, nur um mal ein paar Highlights zu nennen. Hier findet ihr noch mehr Infos:

Mit dem Trailer zu der neuen großen Erweiterung „Warlords of New York“ steht uns schon in kurzer Zeit das nächste Update ins Haus. Wir werden euch hier bei MeinMMO schnellstmöglich die Infos zusammenfassen.

Schaut ihr euch New York mal an oder wartet ihr auf die große Erweiterung?