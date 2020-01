Bei The Division 2 startete der Endspurt des „Jahr 1“ und gestern Abend, 28. Januar, veröffentliche Ubisoft einen Story-Trailer zur anstehenden Episode 3. Wir zeigen euch 10 Hinweise, die der kurze Trailer bereits über Episode 3 verraten haben könnte.

Wann startet Episode 3? The Division 2 steht kurz vor dem Ende des „Jahr 1“ und schließt dieses Kapitel mit Episode 3. Es gibt zwar noch keinen konkreten Termin, doch die Entwickler haben den neuen Content für Februar angekündigt.

Wie sieht der Trailer aus? Das kurze Video zeigt einen Story-Trailer zur Episode 3 und spielt auf Coney Island. Dass Episode 3 in New York spielt, war schon länger bekannt, doch mit dem Trailer gaben die Entwickler einen Haufen versteckter Hinweise, zum neuen Story-Abschnitt.

Trailer verrät viel, wenn ihr genau hinseht

Der Division-YouTuber „LtBuzzLitebeer“, der in der Community als Teil der Elite Task Force Echo bekannt und von Massive nach Schweden eingeladen wurde, analysierte den Trailer in einem englischen Video und fand 10 Hinweise, die auf Fakten zu Episode 3 hinweisen könnten.

Ich möchte euch hier die 10 Hinweise vorstellen, zusammen mit eigenen Gedanken und Vermutungen der Community, die sich teilweise schon ihre eigenen Meinungen gebildet haben.

1. Hinweis – Reise nach Coney Island

Die Reise geht offenbar per Schiff, nicht mit Helikopter. Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Schon zu Beginn könnt ihr ein ungewohntes Bild sehen. Die Agents nähern sich Coney Island vom Meer aus und werden die Halbinsel wohl mit Boot erreichen.

Da das übliche Transportmittel der Helikopter ist, sehen wir hier wahrscheinlich einen Teil der Einführungsmission, die den Weg zu Coney Island ebnet und einen Brückenkopf in der Nähe der Halbinsel freischaltet, bevor es an die Befreiung des Wissenschaftlers geht.

2. Hinweis – Der Wissenschaftler

Ist der gefangene Wissenschaftler Gordon Amherst? Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

„LtBuzzLitebeer“ vermutet, dass der eingesperrte Wissenschaftler, der von der Division befreit werden soll, ein Wissenschaftler aus dem ersten Teil sein könnte: Gordon Emherst. Der Virologe war der geistige Erfinder der Seuche „Dollar Grippe“ und könnte auch einen Kniff für ein Gegengift in der Hinterhand haben.

In den Kommentaren unter dem Video wird hier allerdings stark widersprochen, da die Leiche von Emherst im ersten Teil gefunden wurde. Die User halten es für wahrscheinlicher, dass es sich um Vitaly Tchernenko handelt. Dieser Virologe war der gewissenlose Partner von Emherst und stellt wissenschaftlichen Fortschritt über das Wohl der Menschen.

Ein Problem haben allerdings beide Theorien. Auf den verbreiteten Fotos dieser Personen haben beide noch ihre volle Haarpracht. Da die Ereignisse des ersten Teils nicht allzu weit weg von denen des Zweiten spielen, ist es unwahrscheinlich, dass die beiden so schnell ihr Haupthaar verlieren. Womöglich wurden die Fotos aber auch schon früher geschossen.

3. Hinweis – Exo-Waffe „Kameleon“

Das neue exotische Sturmgewehr „Kameleon“. Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Dieses Exo-Gewehr wurde bereits vor einigen Wochen angekündigt und wurde damit jetzt für Episode 3 bestätigt. Das Kameleon ändert die Farbe, je nach Untergrund und kommt als automatisches Sturmgewehr.

Die Waffe erinnert stark an das SMG Vector und ist, nach Fredrik Thylander, dem Division-Waffentypen, eine stark modifizierte Version der Vector. Zu sehen sind ein eingebauter Schalldämpfer im Lauf und ein großes Trommelmagazin. Aufgrund der sichtbaren Ausrüstung des Agenten vermutet „LtBuzzLitebeer“ ein Gewehr für Skill-Builds.

4. Hinweis – Cleaner & Black Tusk

Die Black Tusk scheinen nicht glücklich über das Auftauchen der Cleaner zu sein. Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Coney Island bietet den Spielern zwei feindliche Fraktionen – Cleaner und Black Tusk. Bisher wurde vermutet, dass die beiden Fraktionen gemeinsam vorgehen, um New York von den frechen Washington-Agenten zu schützen.

Doch in einer Szene ist zu sehen, wie die Cleaner hinter den Linien der Black Tusk auftauchen und die Banditen gar nicht genau wissen, was los ist. Die Cleaner scheinen also ungebetene Besucher zu sein, die sich ihren Teil vom Kuchen sichern wollen.

5. Hinweis – Die neuen Cleaner

Die Cleaner sehen ein wenig anders aus, als in Division 1. Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Im ersten Teil waren die Cleaner die Chaos-Terroristen, gebildet aus ehemaligen Angestellten einiger öffentlicher Dienste und waren meist schwach gepanzert. Nach dem Verlust ihres Anführers galt diese Fraktion als stark geschwächt und die JTF stufte sie nicht mehr als große Bedrohung ein.

Das hat sich offenbar geändert. Zwar spielen die Cleaner weiterhin gern mit dem Feuer, doch bringen sie diesmal auch ordentlich Panzerung mit. Die Banditen haben offenbar einen neuen Boss, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Coney Island von den unerwünschten Gästen zu befreien. Seien es nun Black Tusk oder Division-Agenten.

6. Hinweis – Neue Spezialisierung

Der Flammenwerfer als nächste Spezialisierung? Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Einer der offensichtlichsten Hinweise ist wohl der Flammenwerfer. Dass Episode 3 mit einer neuen Spezialisierung kommen würde, war schon seit dem Start von The Division 2. Nun haben wir die Bestätigung.

Die Perks der Spezialisierung werden sehr interessant und von so einigen Spieler heiß erwartet. Bisher gab es einen Tank (Richtschütze) und einen Skill-Support (Techniker). Diese Klasse könnte ein Damage-Dealer werden oder eine Spezialisierung mit Fähigkeiten für verstärkte Heilung oder auch etwas ganz anderes.

7. Hinweis – Honey Badger

Eine modifizierte M4 könnte ein weiteres Exo-Gewehr sein, der Honey Badger. Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Der Honey Badger geistern schon eine Weile in der Community, als mögliche Waffe für Division 2. Schon vor ein paar Monaten fand es ein Community-Manager des Ubisoft-Forum „sehr interessant“, dass jemand genau diese Waffe für das Spiel verlangt.

Die Waffe baut auf dem Grundgerüst der M4 auf, ist aber eine kleinere Variante, die eher einem SMG ähnelt. Ob die Waffe als Exotic kommt oder nur als neue Standard-Waffe, wird sich zeigen.

8. Hinweis – Riesen Raketenwerfer

Boden-Boden oder Boden-Luft? Was hat es mit den Raketenwerfern auf sich? Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

In einer Szene sehen wir 2 große Raketenwerfer-Batterien, die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, dass die Agenten Coney Island nur mit Boot erreichen können

Schon in einer der Pentagon-Missionen aus Episode 2 ging es gegen eine Maschine ran, die ständig Drohnen auf die Agenten losließ. Dieser Bosskampf wird von so manchem Spieler als das beste Element der Pentagon-Missionen angesehen und möglich wäre, dass auch bei den Missionen auf Coney Island wieder ein Sprengstoff-werfenden Maschinen-Boss für Abwechslung sorgt.

9. Hinweis – Location

Der Wissenschaftlich wird in einem ehemaligen Baseball-Stadion festgehalten. Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

„LtBuzzLitebeer“ konnte den genauen Standpunkt ausmachen, an dem der Wissenschaftler gefangen gehalten wird. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Baseball-Stadion, dem MCU-Park der Brooklin Cyclops.

Gut zu sehen, sind die Flutlichter an der Begrenzung, die großen LED-Schirme und die typische abgerundete Feld von Baseball-Spielfeldern. Es wäre möglich, dass sich hier der finale Kampf der Episode 3 abspielt, während auf den Bildschirmen der Boss mit abwertenden Gesten hantiert.

10. Hinweis – Aaron Keener als Nemesis?

Ist es nun der erste Roque-Agent oder nicht? Quelle: Video von LtBuzzLitebeer

Zum Schluss sehen wir ein paar Bilder des Nemesis, dem Gegenspieler der Episode 3. Hier gehen die Spekulationen erst richtig los und für so manchen Agenten ist klar: Das kann nur Aaron Keener sein!

Ein Nemesis versucht das Virus des „Grünen Giftes“ weiter zu verbreiten und es wird zu einem Showdown kommen, wenn die Episode früh im Jahr 2020 erscheint. Aus einer News von Ubisoft (übersetzt)

Da es sich, laut Ubisoft, bei dem Gegner um einen Nemesis, als einen Erzfeind handeln soll, dürfte die Figur den Spielern bereits aus der Story bekannt sein.

Doch nicht alle sind sich da so sicher, ob es wirklich Aaron Keener ist. Sicher scheint nur, dass es sich um einen abtrünnigen Agenten der „First Wave“ handelt, also der ersten Welle Division-Agenten, die nach dem Vorfall in New York in die Stadt zur Sicherung des Friedens geschickt wurden – mit eher zweifelhaften Erfolg.

Die Person wirkt von hinten eher dünn und das würde mehr zu einer weiblichen Gegenspielerin passen. Doch wer kommt da infrage? „LtBuzzLitebeer“ merkte noch an, dass die Figur einen ähnlichen Anzug trägt wie Wyvern, der Endbossin der „Division 2“-Story.

Was glaubt ihr, wer ist der geheime Gegenspieler der Episode 3? Habt ihr noch andere Vermutungen für das anstehende DLC?