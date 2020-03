The Division 2 hatte in seinem ersten Jahr 13 verschiedene Exotics zu bieten – darunter exotische Waffen und Rüstungsteile. Hier findet Ihr eine Übersicht der exotischen Ausrüstung, die vor der „Warlords of New York“-Erweiterung erschien – mit ihren überarbeiteten Talenten und Fundorten.

Was sind Exotics? Exotics sind einzigartige Ausrüstungsteile in The Division 2. Jedes Exotic hat einen eigenen Namen, eine Hintergrundgeschichte und individuelle Eigenschaften.

Wie viele gibt es bisher? Aktuell gibt es es 23 Exotics – 13 aus Jahr 1 und bisher 10 neue Exotics aus Jahr 2. Diese kamen am 3. März 2020 mit der „Warlords of New York“-Erweiterung ins Spiel.

Das sind die Exotics aus Jahr 1: Hier gibt es 11 Exotics, bei denen es sich ausschließlich um Waffen handelt:

Maschinenpistolen: Die Schnatterente

Die Schnatterente LMGs: Pestilenz

Pestilenz Pistolen: Freiheit

Freiheit Schrotflinten: Süße Träume, Wiegenlied

Süße Träume, Wiegenlied Gewehre: Gnadenlos, Rücksichtslos, Diamantklapperschlange

Gnadenlos, Rücksichtslos, Diamantklapperschlange Scharfschützengewehre: Nemesis

Nemesis Sturmgewehre: Adlerträger, Chamäleon

Dazu kommen noch 2 exotische Rüstungsteile:

Holster: Dodge City Revolverhelden-Holster

Dodge City Revolverhelden-Holster Handschuhe: BT-Datenhandschuhe

Was ist jetzt anders? Wir zeigen Euch in diesem Guide alle Exotics aus Jahr 1 mit ihren aktualisierten Talenten und Fundorten.

Beachtet, dass fast alle Exotics nur noch ein einziges Talent haben und dass die Talente nun teils anders funktionieren, als es ursprünglich mal der Fall war. Zudem hat sich die Art und Weise geändert, wie ihr an die meisten Jahr-1-Exotics kommt.

Dieser Guide wurde am 8. April 2018 veröffentlicht und am 9. März 2020 aktualisiert.

Alle exotischen Waffen aus Jahr 1 von The Division 2

Woher bekommt man diese „alten“ Exotics? Nachfolgend findet Ihr alle 11 Waffen-Exotics von The Division 2. Für sie braucht man nun nicht mehr zwingend Baupläne oder Teile wie noch in Jahr 1.

Bis auf die beiden Preorder-Waffen Wiegenlied und Rücksichtslos sowie die Raid-Waffe Adlerträger (weiterhin nur als Zufalls-Drop im Raid Operation: Dunkel Stunden erhältlich) können alle Exotics, also Waffen und Rüstungsteile, allesamt bei Invasionen sowie in Missionen auf heroischem oder legendärem Schwierigkeitsgrad zufällig droppen.

Pestilenz – LMG

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent heißt immer noch Seuche der Outcasts, funktioniert nur aber folgendermaßen: Treffer belegen das Ziel mit einem Debuff und teilen 100% Waffenschaden im Verlauf von 10 Sekunden aus. Dieser Effekt lässt sich bis zu 50x stapeln.

Wenn ein Feind mit einem Debuff stirbt, übertragen sich alle Stapel an einen Feind im Umkreis von 25 Metern.

Kendras Freiheit – Pistole

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent nennt sich Liberty of Death. Dadurch spendiert euch jeder Treffer einen Stack, wobei ihr maximal 30 davon stapeln könnt. Kopftreffer verbrauchen alle Stacks und reparieren euren Schild um jeweils 3% pro verbrauchten Stapel.

Süße Träume – Schrtoflinte

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent heißt Sandman und bewirkt, dass ihr mit einem Nahkampf-Angriff einen Nicht-Elite-Feind sofort tötet. Dieses Talent hat dabei einen Cooldown von 15 Sekunden.

Wiegenlied – Schrotflinte

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent der Wiegenlied-Schrotflinte ist identisch mit Süße Träume, doch die Waffe ist Teil von bestimmten Editionen oder Vorbesteller-Paketen zu The Division 2.

In diesem Paket gibt es das Wiegenlied

Während die Stats ebenfalls identisch sind, unterscheiden sich die beiden Waffen jedoch im Aussehen.

Nemesis – Scharfschützengewehr

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent der Nemessis nennt sich Electromagnetic Accelerator. Abgefeuerte Schüsse teilen 0-100% zusätzlichen Waffenschaden aus – basierend darauf, wie lange die Schusstaste gedrückt gehalten wird, bevor man sie loslässt.

Die Schnatterente – Maschinenpistole

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent heißt Incessant Chatter und bewirkt beim Nachladen, dass die Feuerrate für jeden Feind in einem Radius von 15 Metern um 20% bei diesem Magazin steigt.



Dieser Effekt lässt sich maximal 5x stapeln und Kills füllen zudem 50% eures Magazins wieder auf.

Gnadenlos – Gewehr

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Die Waffe kommt mit dem Talent Binary Trigger. Die Waffe ist dabei mit einem Abzugssystem ausgestattet, das beim Drücken und beim Loslassen der Schusstaste feuert.

Treffen dabei beide Kugeln den selben Gegner, erhält man einen Stapel. Bei 7 Stacks verursacht der nächste Treffer eine Explosion mit einem Radius von 7 Metern und 900% Waffenschaden. Die Stacks werden dabei aufgebraucht.

Rücksichtslos – Gewehr

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Wie bei Süße Träume und Wiegendlied ist das Rücksichtslos-Gewehr Teil einer Edition oder eines Vorbesteller-Pakets. Es hat die gleichen Stats und Talent wie Gnadenlos, sieht aber anders aus.

In diesem Paket erhaltet Ihr das exotische Gewehr.

Adlerträger – Sturmgewehr

Das können die einzigartigen Talente in Jahr 2: Die Eagle Bearer kommt mit 2 Talenten daher:

Eagle’s Strike bewirkt, dass die Präzision auf bis zu +30% erhöht wird, solange ihr durchgehend mit der Waffe schießt. Zudem triggern Kopfschuss-Kill den Tenacity-Buff für 15 Sekunden. Die Stärke von Tenacity wird um 1% durch Körpertreffer und um 5% durch Kopf-Treffer erhöht.

Tenacity bewirkt, dass 40% – 80% des eingehenden Schadens zurückgehalten werden, bis dieser Buff abläuft. Dieser zurückgehaltene Schaden wird für jeden Gegner, den man tötet, reduziert, solange der Buff aktiv ist. Mit 3 Kills wird dieser zurückgehaltene Schaden komplett neutralisiert.

Diamantklapperschlange – Gewehr

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Das Talent der Klapperschlange nennt sich Agonizing Bite. Die Diamondback markiert dadurch zufällig einen Feind.

Trifft man diesen Feind, wird die Markierung konsumiert, was dann einen kritischen Treffer mit einem verstärkten Schaden von 20% bewirkt. Danach und sobald man nachlädt, wird ein neuer zufälliger Feind markiert.

Chamäleon – Sturmgewehr

Das kann das einzigartige Talent in Jahr 2: Die Chamäleon ist kurz vor dem Erscheinen von Title Update 8 (TU8) und der Warlords-Erweiterung mit Episode 3 erschienen und verkörpert das letzte Exotic aus Jahr 1.

Das Talent heißt Adaptive Instincts. Es umfasst 3 Buffs mit jeweils unterschiedlichen Boni. Je nach dem, welche Körper-Partien der Feinde ihr trefft, werden unterschiedliche Effekte getriggert:

Landet ihr 30 Head-Shots, erhaltet ihr +20% kritische Treffer-Chance und +50% kritischen Treffer-Schaden für 45 Sekunden

Treffen 60 Schüsse den Körper, gewährt das einen Bonus von +100% Waffenschaden für 45 Sekunden

Platziert ihr 30 Schüsse auf die Beine, so gibt es +150% auf die Nachladegeschwindigkeit für 45 Sekunden

Auf der nächsten Seite geht es zu den exotischen Rüstungsteilen von The Division 2. Übrigens, eines der neuen Rüstungs-Exotics gibt es als Belohnung über die Season 1: