In seinem 2. Jahr wird The Division 2 erstmals Seasons einführen, die manche schon von Destiny 2 kennen dürften. Die erste Saison soll bereits kurz nach dem Start der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ an den Start gehen. Wir fassen alles Wissenswerte zum Start-Datum, den Inhalten und den Belohnungen der Season 1 zusammen.

Was hat es mit den Seasons überhaupt auf sich? Durch Seasons sollen die Agenten bei The Division 2 durchgehend bei der Stange gehalten werden. Es soll ständig etwas Neues zu tun geben.

Die Seasons bringen dabei unter anderem neue Events, Inhalte oder Belohnungen und sollen sowohl das Endgame ergänzen, als auch die Story des Spiels nach der Warlords-Erweiterung vorantreiben.

So manch einer dürfte dieses Modell bereits aus Destiny 2 kennen. Denn auch Bungies MMO-Shooter setzt seit seinem Jahr 2 auf das Seasons-Modell, um einen besseren Content-Fluss zu gewährleisten – ein Problem, mit dem auch The Division 2 verstärkt nach dem Launch zu kämpfen hat. Es bleibt spannend, ob der Umstieg von DLCs auf ein saisonales Modell hier entgegenwirken kann.

Alles, was ihr zum Start der Season 1 von The Division 2 wissen müsst

Beachtet dabei: Auch wenn wir uns hier auf die Season 1 fokussieren – das Grund-Konzept dürfte sich von Saison zu Saison nicht wirklich ändern. Die Season 1 steht also stellvertretend dafür, wie auch die weiteren Seasons bei The Division 2 ablaufen werden.

Wann startet die Season 1? Start der Season 1 ist am 10. März 2020, also nur eine Woche nach dem Release der „Warlords of New York“-Erweiterung.

Das soll den Spielern jedoch ausreichend Zeit geben, die neue Warlords-Kampagne rund um die Jagd nach Aaron Keener zu spielen und sich mit der neuen Open World in New Yorks Lower Manhattan vertraut zu machen.

Wer kann die Seasons überhaupt spielen? Um Zugang zu den Seasons zu erhalten, müsst ihr die Warlords-Erweiterung besitzen und das neue Maximal-Level von 40 erreichen (unmöglich ohne neue Erweiterung).

Wie läuft die Season 1 ab? Nach dem Start wird die Season 1 sich über insgesamt 12 Wochen erstrecken und umfasst nicht nur das neue New-York-Gebiet, sondern auch Washington D.C..

Sie macht einen gehörigen Teil des neuen Endgames aus und ist im Prinzip eine Art 3-monatige Mini-Kampagne. Die erste Saison wird jede Woche neue wöchentliche Aktivitäten bieten, die jeweils dienstags starten und enden.

Jede bestrittene Aktivität wird euch dabei XP für die SHD-Level (mit denen ihr bestimmte Attribute eures Agenten nach Level 40 verbessern könnt) aber auch für die saisonalen Stufen einbringen.

All das kommt übrigens zusätzlich zu den bisherigen Endgame-Aktivitäten wie Raid oder Invasionen.

Hier die Roadmap für die Season 1:

Die Roadmap für die Season 1

Alles zu den Belohnungen der Season 1

Gibt es einen Season- oder Battle-Pass für die Season 1? Ja, auch wenn Massive und Ubisoft das Ganze einfach nur Seasons nennen – es gibt eine Art Battle Pass.

Die Seasons, also auch Season 1, bieten nämlich einen freien, also kostenlosen Belohnungszweig, aber auch einen kostenpflichtigen Premium-Zweig für saisonalen Fortschritt. Dort könnt ihr euch saisonale Belohnungen erspielen.

Diese verteilen sich auf 100 saisonale Stufen, die man durch Sammeln von XP levelt.

Quelle: JokerUnique auf reddit

Der Zugang zum Premium-Zweig einer Saison kostet 10€, für die Season 1 ist dieser bereits beim Kauf der Warlords-Erweiterung mit inbegriffen.

Wie sieht’s mit saisonalen Belohnungen aus? Über den freien Belohnungszweig könnt ihr euch im Rahmen der Season 1 unter anderem folgendes erspielen:

neues Gear, darunter 2 neue Gear-Sets (Striker und System Corruption)

ein exotisches Item

benannte Items

Arm-Patches

Alles, was Gameplay-relevant ist, wie beispielsweise die neuen Gear Sets, bekommt man also auch über die kostenlose Schiene.

Über den Premium-Zweig könnt ihr unter anderem diese Prämien freischalten:

alles, was es im freien Belohnungszweig gibt

ein einzigartiges, saisonales Outfit

einzigartige, benannte Waffen-Skins

zusätzliches, zufälliges Season-Gear

Crafting-Materialien

Bekleidungs-Schlüssel

Emotes

einzigartige Farben für Ausrüstung

Fraktions-Schlüssel

Textilien

Übrigens, die Belohnungszweige sind so designt, dass der Großteil der saisonalen Items relativ früh ausgegeben wird. Die ersten 35 Stufen umfassen fast durchgehend neue Gear-Set-Items, benannte Waffen und ein neues Exotic. Spieler sollen sich nicht gezwungen fühlen, die Saison fertigzuspielen, damit man möglichst viel Gegenwert wieder rausholt. Nichtsdestotrotz soll es etwas ganz Besonderes sein, Level 100 zu erreichen.

Zudem lassen sich über Global Events und eine saisonales Liga-System im Rahmen der Season beispielsweise bis zu 10 garantierte Belohnungen pro Event abstauben – darunter 2 einzigartigen kosmetischen Belohnungen sowie 8 Ausrüstungsbehälter.

Über die saisonale Manhunt lässt sich zudem noch ein einzigartiger saisonaler Skill-Mod (in Season 1 wohl die EMP-Version der Sticky Bomb) erspielen. Nach Ende der Saison soll es aber einen Weg geben, diesen nachträglich zu erspielen. Wie genau, weiß man bisher jedoch nicht.

The Division 2 bringt 4 neue Brand-Sets für mehr Build-Vielfalt – Das können sie

Wie lange braucht man für Season-Level 100? Die Entwickler peilen an, dass man für ein saisonales Level ungefähr so lange braucht, wie für eine Stufe im Rahmen des Feld-Expertise-Systems – also so lange, wie ihr zum Freispielen eines Feld-Experte-Behälters nach Erreichen des Maximal-Levels aktuell benötigt.

Spieler, die regelmäßig dabei sind, sollten also keine Probleme haben, dieses Level im Rahmen der 12 Wochen zu erreichen.

Da jedoch nicht jeder Spieler immer die entsprechende Zeit aufbringen kann, wird es auch die Möglichkeit geben, kostenpflichtig abzukürzen und sich saisonale Stufen zu erkaufen – als eine Art Aufholmechanik. Diese wird jedoch erst zum Ende der Saison angeboten, sprich in den letzten paar Wochen.

Diese Events bringt die Season 1 von The Division 2

Welche Events kommen mit der Season 1? Insgesamt wird es in Season 1 fünf verschiedene Arten von Events geben:

saisonale Manhunts

Saison-Events

Globale Events

Ligen

Bekleidungs-Events

So soll es in jeder der 12 Saison-Wochen etwas Frisches zu tun geben.

Seasonal Manhunts: Hier wird die Story aktiv fortgeführt. Es wird narrative Briefings geben, in denen bestimmte Ziele (Personen) vorgegeben werden, die es zu finden und zu eliminieren gilt.

Quelle: JokerUnique auf reddit

Alle 3 Wochen wird dabei ein neues Ziel freigeschaltet und bleibt nach der Freischaltung aktiv. Ihr müsst hier also nicht auf Zwang durchgehend dabei bleiben. Sobald die ersten 4 Ziele ausgeschaltet wurden, wird das Hauptziel, eine Art neuer Warlord, freigeschaltet.

Für ihn wird es eine besondere Mission geben, in der neue Fraktionen das Zielgebiet besetzen, um ein einzigartiges Erlebnis sicherzustellen. Schaltet man dieses Ziel aus, gibt es als Belohnung den einzigartigen Skill-Mod dieses speziellen Gegners.

Die Manhunts können nach Abschluss auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen wiederholt werden, ohne den Fortschritt zu verlieren.

The Division 2: Warlords of New York bringt 10 neue Exotics – Das sind die ersten 2

Saison-Events: In diesen Events wird eine Woche lang die Ankunft eines neuen Ziels gefeiert. Es werden XP-Boni aktiv sein, die gleichermaßen für Seasons, SHD-Level sowie die Feld-Expertise gelten.

Globale Events: Dabei handelt es sich um weitere saisonale Aktivitäten, die im Verlauf der 12 Wochen 3x aktiv werden. Hier kommen jeweils für eine Woche spezielle Gameplay-Modifikatoren zum Einsatz, die mit ihren einzigartigen Effekten für mehr Abwechslung sorgen sollen.

Quelle: JokerUnique auf reddit

Durch das Erfüllen täglicher Challenges könnt ihr so spezielle Event-Belohnungen freischalten, die nichts mit den Belohnungen für SHD- oder saisonale Level zu tun haben.

Quelle: JokerUnique auf reddit

Die Global Events sind jedoch keine Pflicht. Ihr müsst eure Teilnahme aktiv bestätigen, um an dem Event teilzunehmen. Sie werden übrigens im Verlauf weiterer Seasons zurückkehren. Ihr werdet also mehrere Versuche haben, um sie bei Wunsch abzuschließen.

So funktioniert das erste Global Event Polarity Switch: Das erste Global Event wird dabei Polarity Switch sein. Spieler und Gegner werden dabei eine sichtbare positive oder negative Ladung haben.

Positive Ladung (Quelle: JokerUnique auf reddit)

Greift man einen Gegner mit der gleichen Ladung an, die man auch selbst hat, teilt man erhöhten Schaden aus. Greift man Gegner mit anderer Polarität an, soll das „schockierende“ Konsequenzen haben.

Ladungen bei Feinden (Quelle: JokerUnique auf reddit)

Eure Polarität wird übrigens durch das Wechseln von Waffen, durch Nachladen und durch Nahkampf-Angriffe verändert. Die Signatur-Waffen aus den Spezialisierungen, Skills oder Granaten haben hingegen keinen Einfluss auf die Ladungs-Polarität.

Polarity Switch (Quelle: JokerUnique auf reddit)

Ligen: Während die Global Events eher auf abgedrehte Modifier und frische Gameplay-Mechaniken setzen, haben die Ligen einen anderen Fokus.

Sie dauern jeweils 2 Wochen an und haben ihren Schwerpunkt auf fraktionsbasierten PvE-Herausforderungen, bei denen ihr eure Skills als Agent testen und mit anderen vergleichen könnt.

Quelle: JokerUnique auf reddit

Die erste Liga, die an den Start geht, ist dabei die Westside League. Dort dreht sich alles um das Ausschalten der Outcasts-Fraktion. In einer Art „Time Trial“-Challenge sollt ihr dort Missionen und Stützpunkte mit Outcasts so schnell wie möglich auf Zeit absolvieren, die dann in den Leaderboards festgehalten wird.

Quelle: JokerUnique auf reddit

Durch das Absolvieren von Challenges steigt ihr auf und schaltet weitere neue Belohnungen frei. Der Fortschritt ist hier unabhängig von saisonalen und SHD-Stufen, trägt aber dort ebenfalls mit zum Fortschritt bei.

Bekleidungs-Events: Habt ihr euren Agenten auf Stufe 40 gebracht, dann könnt ihr auch an diesen Bekleidungs-Events teilnehmen. Traditionell könnt ihr euch dort im Verlauf von jeweils 3 Wochen durch XP allerlei neue Cosmetics verdienen oder auch kaufen.

Alle paar SHD-Level wird es dabei einen Schlüssel geben, mit dem ihr einen Event-Bekleidungsbehälter öffnen könnt. Aus diesem könnt ihr einzigartige neue Waffen-Skins oder Kleidungsstücke im jeweiligen Event-Look ziehen.

Was haltet ihr von den kommenden Inhalten der Season 1? Macht das Lust auf mehr? Oder lässt euch das alles absolut kalt? Werdet ihr euch den Premium-Zweig für 10€ holen?