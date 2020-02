Mit „Warlords of New York“ sollen neue Brand-Sets die Ausrüstungspalette von The Division 2 erweitern. Damit sollen Spieler mehr Möglichkeiten erhalten, um an Builds für ihre Agenten zu basteln. Wir stellen hier 4 dieser neuen Marken-Sets vor.

Was hat es mit der neuen Erweiterung auf sich? Erst vor Kurzem ist der Episode-3-DLC samt Title Update 7 für The Division 2 erschienen. Doch bereits am 3. März folgt die große Erweiterung „Warlords of New York“. Diese bringt nicht nur allerlei Änderungen mit sich, sondern auch viele frische Inhalte wie beispielsweise eine eigene Open-World in New York.

Mit dabei sind auch neue Brand-Sets, also Ausrüstung, mit der man die Agenten in unterschiedliche Richtungen spezialisieren kann. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Eigenschaften der neuen Marken.

Das sind 4 neue Brand-Sets aus Warlords of New York

Um diese Sets geht’s: Bislang sind 4 Brand-Sets bekannt, die mit der neuen Erweiterung ins Spiel kommen werden. Dabei handelt es sich um Ausrüstung von:

Golan Gear Ltd

Česká Vyroba s.r.o.

Grupo Sombra S.A.

Hana-U Corporation

Was sind überhaupt Brands? Brands sind im Prinzip nichts anderes als Marken oder Hersteller bestimmter Ausrüstung. Viele (aber nicht alle) Ausrüstung s teile, auf die ihr in der Welt von The Division 2 stoßt, stammen von einer solchen Marke.

Neben Gear-Sets und exotischen Items sollen sie mit Hilfe ihrer besonderen, zusätzlichen Boni für eine größere Build-Vielfalt sorgen.

Wie funktionieren die Brand-Sets? Jede Marke (Brand) stattet euch mit bis zu drei Boni aus, die von Brand zu Brand anders ausfallen und ihren Fokus auf verschiedene Spielstile und Einsatz-Schwerpunkte legen.

Je mehr Teile einer einzelnen Marke euer Agent angelegt hat, desto mehr der 3 Bonus-Effekte werden freigeschaltet. Habt ihr 3 Teile einer Marke angelegt, sind alle 3 Boni aktiv. Es gibt aber mehr als nur 3 Teile einer Brand.

Diese Brand-Teile lassen sich dabei beliebig kombinieren, sodass ihr beispielsweise je 2 Effekte von 2 unterschiedlichen Brands freigeschaltet haben und noch auf die Talente eines Exotics zurückgreifen könnt.

Das können die neuen Sets im Detail: Die neuen Marken bieten euren Agenten folgende Bonus-Effekte:

Golan Gear Ltd:

+10% Status-Effekte (1 Teil)

1% Rüstungsregeneration pro Sekunde (2 Teile)

+5% Rüstung gesamt (3 Teile)

Česká Vyroba s.r.o.:

+10% Chance auf kritische Treffer (1 Teil)

+10% Gefahrenschutz (2 Teile)

+8% Lebenspunkte (3 Teile)

Grupo Sombra S.A.:

+15% kritischer Treffer-Schaden (1 Teil)

+15% Explosionsschaden (2 Teile)

+10% Kopfschuss-Schaden (3 Teile)

Hana-U Corporation:

+20% Fertigkeitentempo (1 Teil)

+20% Fertigkeiten-Schaden (2 Teile)

+5% Waffen-Schaden (3 Teile)

Quelle: NothingButSkillz

Wie gut sind diese neuen Sets? Das lässt sich aktuell noch nicht richtig einschätzen. Denn mit Warlords of New York kommen eine Menge Änderungen ins Spiel, unter anderem auch an den alten Brand-Sets. Daher lässt es sich schwer sagen, wie wo sich die neuen Marken-Sets im Meta platzieren werden.

Auch weiß man noch nicht genau, ob mit +10% Status-Effekte der Schaden oder die Dauer dieser Effekte gemeint ist und wie nützlich beispielsweise 1% Rüstungsregeneration oder +8% Lebenspunkte nach den ganzen Änderungen sein werden.

Doch unter dem Strich lassen sich bereits erste Schlüsse ziehen. So ist bei den 4 gezeigten Sets noch keines dabei, wo man unbedingt alle 3 Boni braucht. Doch in Kombination könnten gerade Loadouts aus Grupo-Sombra-Teilen sowie Česká-Vyroba-Items einige interessante Builds ermöglichen.

Denn zur Erhöhung der kritischen Treffer-Chance oder des kritischen Treffer-Schadens braucht man bei den bisherigen Marken mindestens 2-3 Teile. Hier gibt es den Bonus bereits ab dem ersten Marken-Item.

Und für alle, die bei ihren Builds auf Fertigkeiten setzen, könnten Teile des Hana-U-Sets interessant werden.

Kommen noch mehr neue Brand-Sets? Das weiß man aktuell noch nicht. Bislang wurden nur diese 4 im Gameplay-Material entdeckt. Es ist aber durchaus möglich, dass noch weitere neue Hersteller-Marken mit besonderen Boni hinzukommen.

Braucht man für die neuen Sets die Erweiterung? Die Sets kommen wohl mit der neuen Erweiterung und dem damit einhergehenden Update ins Spiel. Doch man geht davon aus, dass sie für alle Spieler verfügbar sein werden – also unabhängig davon, ob man die neue Erweiterung kauft und ob man dann im neuen New York unterwegs ist oder weiterhin in Washington für Recht und Ordnung sorgt.

Was ist eigentlich mit den bisherigen Brand-Sets? Diese sollen mit der neuen Erweiterung überarbeitet werden. Einige bekommen beispielsweise neue Talente spendiert oder alte werden angepasst. Auch abseits der neuen Sets wird es also spannend sein, zu sehen, wie sich die Brand-Sets generell mit dem neuen Title Update im Rahmen von Warlords of New York verändern und welchen Einfluss sie auf das Gameplay haben werden.

Was haltet ihr von den 4 neuen Brand-Sets? Ist irgendetwas dabei, das bereits jetzt schon euer Interesse weckt?