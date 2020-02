The Division 2: Episode 3 ist da – Liefert mehr Inhalte als angekündigt

The Division 2 veröffentlichte nun am 12. Februar sein letztes „Jahr 1“-DLC und konnte damit überraschen. Es gibt unter anderem 3 neue Waffen und die Textilien-Mechanik. Hier findet ihr die wichtigsten Auszüge aus den Patch-Notes.

The Division 2 drückt aufs Tempo. Episode 3 / Titel Update 7 wurde nur einen Tag vor der Veröffentlichung angekündigt und pünktlich um 9:30 Uhr begannen heute, am 12.02., die Wartungs-Arbeiten. Episode 3 ging dann um 12:40 des 12. Februar live.

Nach der großen Welt-Premiere der „Warlords of New York“-Erweiterung kommt auch Episode 3 mit einigen Überraschungen. Es gibt ein paar unerwartete Waffen und eine große Änderung der bei den Bekleidungen. Schaut euch hier die weiteren Highlights an.

Episode 3 schickt die Spieler nach New York – Coney Island ruft

Wir wissen jetzt, dass Episode 3 der Beginn eines neuen Story-Kapitels ist, das die Kampagne der Warlords-Erweiterung mit den Ereignissen in Washington verbinden soll. Dazu gibt es:

Neues Missions-Gebiet „Coney Island“ Dieser Bereich wird, wie beim Pentagon, nur während der Missionen betretbar sein.

2 Hauptmissionen Coney Island Ballpark – Hier geht es in ein Baseball-Stadion, um den gefangenen Wissenschaftler zu befreien. Coney Island Amusement Park – Die Halbinsel bietet einige spannende Fahrgeschäfte und offenbar auch eine schöne Kulisse für eine Haupt-Mission.

2 Geheim-Missionen Detention Centre Rescue Nightclub Infiltration



Die Black Tusk halten den Virologen Vitaly Tchernenko in einem ehemaligen Baseball-Stadion gefangen und die Division will den Wissenschaftler mit Verbindung zum Dollar-Grippe-Virus keinesfalls in den Händen der Terroristen lassen.

Wenn ihr jetzt schon mehr über die Story oder Episode 3 erfahren wollt, schaut euch hier 10 Hinweise an, die der Trailer versteckt hat.

3 Waffen, Textilien und neue Spezialisierung mit Titel Update 7

Schon Episode 2 kam zeitgleich mit TU6 und auch dieses Mal bringen die Entwickler neben dem Story-Inhalt von Episode 3 ein größeres Update mit Bug-Fixes, Mechanik-Änderungen und einer neuen Spezialisierung.

Völlig unerwartet bringt Division 2, zusätzlich zu den angekündigten Inhalten, 2 neue Waffen und eine Änderung der Mechanik, wie ihr Cosmetics erhalten könnt.

Das ist neu mit TU7:

3 neue Waffen – UIC15 MOD2 / Honey Badger / G28

Eine neue Spezialisierung – Feuerwand mit einem K8-Jetstream Flammenwerfer und einem Skill für das ballistische Schild

Neues Exo-Gewehr – Die Chameleon. Ein Sturmgewehr im Vector-Stil mit starken Perks

Die neue, exotische Waffe: Die Chameleon

Diese Änderungen gab es mit TU7:

Es gibt jetzt einen Stufe 30 Charakter-Boost im Shop für 2.000 Premium-Credits

Textilien sind live! Wenn ihr jetzt ein Duplikat aus einer Kiste bekommt, gibt es keine EP mehr, sondern Textilien, mit denen ihr euch gezielt Cosmetics kaufen könnt.

Im Hardcore-Modus kann man nicht mehr so einfach schummeln. Wenn man down ist und den Server oder die Gruppe verlässt, stirbt man direkt. Es können auch keine Gruppen-Anfragen mehr angenommen werden.

Wenn ihr das Spiel während einer Mission neu startet, geht’s jetzt am letzten Checkpoint weiter.

Auf dem Schießstand ist jetzt mehr Platz für neue, exotische Waffen.

Balancing: Im PvP wurde der Multiplikator für Shotgun um 20% reduziert, 40% für doppelläufige Schrotflinten. Außerdem werden im PvP „Immun Effekte“ nicht mehr so lange anhalten.

Ein paar fehlende Blaupausen kommen zurück in die Werkbank.

Probleme behoben, die bei der Wiederbelebung, während ein Revive-Hive verwendet wurde, auftreten konnten.

Bug behoben, der die geheime Händlerin Cassie Mendoza manchmal daran hinderte, korrekt zu spawnen.

Hier findet ihr die kompletten Patch-Notes auf Englisch.

Feuerwand-Spezialisierung – Wärmstens zu empfehlen.

Mit einem Exotic und einer neuen Waffe haben wir gerechnet. Aber das es jetzt sogar 3 Waffen geworden sind, dürfte sicher gut ankommen. Außerdem bringt Division 2 ein neues Cosmetic-System. Mit den Textilien könnt ihr euch gezielt Gesten und Kleidung kaufen.

Der Loot-Shooter scheint in den nächsten Wochen ein paar kräftige Schritte nach vorn zu machen und beendet das Jahr-1 mit einem Paukenschlag. Hier findet ihr alles Wichtige zu den kommenden Änderungen: