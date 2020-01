Ein weiteres „State of the Game“ mit vielen Ankündigungen, für die Zeit nach dem verhexten „Jahr 1“. The Division 2 überarbeitet fast alles, das mit dem Gear zu tun hat. Hier die vorgestellten Neuerungen für die Rekalibrierung und das Fertigkeitenstärke-System.

The Division 2 gibt seit ein paar Wochen richtig Gas. Die Entwickler haben sich offenbar ein paar Vorsätze für’s neue Jahr gegeben und wir dürfen davon hoffentlich bald profitieren.

Worüber wurde gesprochen? In der 144. Ausgabe des „State of the Game“-Streams vom 22. Januar sprachen die Entwickler über zwei große Themen:

Rekalibrierung – Das aktuelle System zwingt dazu, haufenweise Gegenstände zu horten

Fertigkeitenstärke – Im Moment ergibt das System zu wenig Sinn und ist undurchsichtig

Die Ankündigungen waren außergewöhnlich, wie schon letzte Woche mit dem Gear 2.0. Die beiden Systeme erhalten eine Komplett-Überarbeitung und werden von Grund auf überarbeitet.

Mit Gear 2.0 sollen die Drops wieder interessanter werden.

Bedenkt aber, dass alle Ankündigungen als „Work in Progress“ zu sehen sind. Alles, was da vorgestellt wurde, kann so in einem zukünftigen Update kommen, muss es aber nicht. Wann das sein wird und ob es so kommt, bleibt also vorerst unklar.

Rekalibrierung wird teurer, bekommt dafür einen „Pokédex“

Was hat ein Pokédex damit zu tun? Im Stream nutzten die Entwickler diesen Pokémon-Speicher, um ihr neues System zu erklären. Dabei handelt sich eigentlich um eine „Attributs-Bibliothek“.

So oder so ähnlich könnte die neue Bibliothek aussehen, mit der ihr eure Werte speichern und wiederverwenden könnt.

Wie funktioniert das? Statt Gegenstände mit einem starken Attribut oder Talenten zu horten und das Inventar damit vollzumüllen, könnt ihr dann die Fähigkeiten in der Bibliothek speichern. Das Teil mit dem starken Wert/Talent wird zwar immer noch zerstört, doch ihr habt die Fähigkeit dann für immer in eurer Bibliothek und könnt sie so oft verwenden, wie ihr wollt.

Das dürfte das Inventar-Management erheblich erleichtern und eine Menge Platz in den Kisten der Agenten schaffen. Diese Änderung hört sich großartig an und erlaubt den Spielern God-Rolls zu sammeln und immer wieder einzusetzen.

Die gespeicherten Werte können aus der Bibliothek direkt auf eure Gegenstände geschmiedet werden.

Das sind die Einzelheiten der neuen Rekalibrierung:

Eine neue Rekalibrierungs-Bibliothek.

Attribute und Talente können extrahiert und gespeichert werden.

Das gilt für alle Ausrüstungs-Teile – Mods, Waffen, Rüstung.

Werte in der Bibliothek können immer wieder verwendet werden

Ob die Bibliothek nur für einen Charakter oder den ganzen Account gilt, ist noch nicht geklärt.

Rekalibrierung könnte teurer werden.

Es kann weiter nur ein Wert pro Gegenstand rekalibriert werden.

Fertigkeitenstärke raus – Skill-Tier und Overcharged rein

Wie funktionieren dann die Skill-Tiers? Die neuen Skill-Tiers kommen als Kern-Attribute auf den Rüstungen und ersetzen das aktuelle System mit der Fertigkeitenstärke.

Ihr bekommt maximal 1 Skill-Tier pro Rüstungs-Teil, bei einem Maximum von 6 Skill-Tiers. Ihr braucht also für die maximale Skill-Stufe auf allen 6 Rüstungsteilen das Kern-Attribut „Skill-Tier“, um die besten Fertigkeiten zu bekommen.

Dieser Flammenwerfer ist Skill-Tier 2. Rechts seht ihr die Verbesserungen der jeweiligen Skill-Stufen.

Mit jeder Stufe wird die Fertigkeit dann auch wirklich besser und ihr könnt euch vor dem builden schon ansehen, wie stark die jeweiligen Fertigkeiten dann werden und welche Boni die verschiedenen „Tiers“ bringen.

Das sind die Einzelheiten des neuen Skill-Tier-Systems:

Es gibt 6 Stufen dieser Fertigkeiten-Tiers – je höher, desto stärker die Fertigkeiten

Alle Rüstungs-Teile mit diesem Kern-Attribut bringen maximal 1 Skill-Tier

Die Stärkungen sind vorher einsehbar und damit berechenbarer

Tier-Stufen sind optisch an den aktivierten Fertigkeiten erkennbar

Skill-Mods wird es weiter geben, aber ohne Anforderung und mit nur kleinen Auswirkungen

Talente oder Exotics können einen Overcharged-Modus der Fertigkeiten aktivieren

Mit 6 Ausrüstungsteilen, die alle Skill-Tier als Kern-Attribut drauf haben, kriegt ihr die stärksten Fertigkeiten.

State of the Game kündigt neue Fertigkeiten-Mechanik an

Was bringt der Overcharged-Modus? Diese neue Mechanik kann eure Fertigkeiten überladen und bringt für kurze Zeit eine verstärkte Version der ausgewählten Fertigkeiten.

Als Beispiel zeigten die Entwickler im Stream den Flammenwerfer-Turm, der mit Overcharge einen viel größeren Bereich abdeckt und dadurch noch effektiver wird. Auch die anderen Werte der Fertigkeit werden verstärkt.

Um die Fertigkeiten zu überladen wird es wohl mehrere Möglichkeiten geben:

Ein Talent wird aktiviert und gibt euch ein extra Skill-Tier für eine bestimmte Zeit. Wenn ihr vorher schon Tier-Stufe 6 seid, geht die Fertigkeit in den Overcharge.

Es wird Talente geben, die eure Fertigkeiten direkt in den Overcharge bringen.

Exotische Gegenstände und Rüstungs-Sets sollen Overcharge-Talente mitbringen.

Das Flammenwerfer-Geschütz deckt im Overcharged-Modus einen viel größeren Bereich ab und wird auch sonst stark verbessert. Aber nur für kurze Zeit.

Randnotiz kündigt Lootqualität entsprechend der Schwierigkeit an

Was gibts noch wichtiges? Neben den beiden Hauptthemen des Streams erwähnten die Entwickler eher nebenbei noch ein paar interessante Kleinigkeiten.

Loot wird abhängig von der Schwierigkeit. Je härter die Aufgaben, desto besser der Loot.

Es stehen wohl 40 Talente nach der Umstellung bereit – 20 für Westen und 20 für Rucksäcke.

Hilfsbatterien werden die einzigen Mods, die nach der Umstellung nutzlos werden.

Damit erfüllen die Entwickler den Agenten einen weiteren Wunsch, denn bisher bringen Missionen, die besonders schwer sind, eher mehr Loot, als besseren.

Wie die Änderungen am Ende ins Spiel kommen, werden wir sehen. Doch die Ankündigungen klingen wieder sehr gut und werden das Spiel voranbringen. Trotz einiger Erleichterungen im Gear-Game möchte Division 2 dabei weiterhin ein Online-Spiel bleiben, bei dem ihr euch stundenlang über Builds den Kopf zerbrechen könnt.

Im Februar kommt erstmal Episode 3 mit einem neuen Exotic und mit „Jahr 2“ beginnt dann hoffentlich eine bessere Zeit für alle Division-Fans.

Was meint ihr zu den Änderungen? Können euch die Ankündigungen der letzten Wochen wieder zurück zu Division 2 bringen?