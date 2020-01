Der Loot-Shooter The Division 2 startete am 8. Januar mit einem „State of the Game“-Stream ins neue Jahr und kündigte Episode 3 und TU7 für Februar an.

Was passiert da bei Division 2? Ein schwieriges Jahr 1 für Division-2-Spieler neigt sich langsam dem Ende zu und mit dem ersten Community-Stream im Jahr 2020 geben die Entwickler einen Ausblick auf die kommenden Highlights.

Zu welchen Themen gab es denn Infos? Die, wie immer, gut gelaunten Massive-Leute holten so einige Neuigkeiten hervor und packten sie in den „State of the Game“-Stream.

Episode 3/Title Update 7 (TU7) – Release im Februar

Raid kommt später

Neues System für Bekleidungen

Eine neue Exo-Waffe

„State of the Game“-Zeitplan

Jahr 1 ist bald rum. Im Februar kommt die letzte Episode.

Episode 3 kommt mit Title Update 7 – Aber ohne Raid

Was wissen wir jetzt über Episode 3? Während über TU7 noch nicht allzu viel verraten wurde, gab es über Episode 3 schon länger konkrete Infos, die jetzt vertieft wurden.

Episode 3 erscheint im Februar zeitgleich mit TU7

Der Content-DLC wird für alle Spieler kostenlos sein

Es wird ein neues Gebiet eingeführt: Coney Island in New York City

Dort herrscht eine aus Division 1 bekannte Fraktion: Cleaner

Die Episode kommt mit 2 Hauptmissionen

Dazu gibts für Jahr 1-Pass-Besitzer 2 geheime Missionen

Es wird keinen Test-Server geben

Episode 3 bringt eine neue Spezialisierung

Ein neues Exo-Gewehr kommt

Damit wurde zum Großteil das bestätigt, was bereits bekannt war oder vermutet wurde.

Doch nun hat der 3. Akt der Jahr-1-Tragödie endlich ein halbwegs konkretes Release-Date und das liegt sogar vor den Erwartungen. Denn aufgrund der Veröffentlichung von Division 2 im März 2019 hatten so einige Spieler auch Episode 3 im März erwartet.

Wann kommt endlich der Raid? Allerdings wurde die Hoffnung auf einen neuen Raid mit Episode 3 dafür direkt zerschlagen.

Die Entwickler arbeiten weiter an dem zweiten Raid von The Division 2, können aber nicht wirklich abschätzen, wie lange es noch dauern wird. Keine neuen Infos hier!

Die neuen Vermächtnis-Kisten kommen ohne Duplikate und sind ab sofort verfügbar.

Neue Cosmetic-Mechanik und Kameleon-Exo angekündigt

Was ist das mit den Bekleidungen? Nachdem die Bekleidungs-Fragmente hochkant aus dem Spiel geflogen sind, gab es bereits einige Veränderungen im System, wie ihr Cosmetics erhalten könnt.

Nun gehen die Entwickler noch einen Schritt weiter und bohren das System noch ein wenig auf.

Textilien Wenn ihr aus einer Bekleidungskiste ein Duplikat zieht, bekommt ihr bisher dafür ein paar Erfahrungspunkte Mit dem neuen System erhaltet ihr dann Textilien, die ihr in gewissen Mengen direkt in ein gewünschtes Teil umtauschen könnt Noch kein Release-Date für das neue System

Vermächtnis-Kisten Die neuen Kisten bieten einen kleineren Pool an Gegenständen und ihr werdet keine Duplikate aus diesen Boxen ziehen Die Vermächtnis-Behälter kommen mit älteren Gegenständen und bieten den Spielern eine Premium-Möglichkeit, um weitere Cosmetics zu erhalten Das Vermächtnis-Angebot wird regelmäßig rotieren und die Kisten werden nicht immer verfügbar sein Eine Kiste kostet 100 Premium-Credits Vermächtnis-Kisten sind online! Wenn ihr euch zwischen dem 7. – 14. Januar einloggt, erhaltet ihr 3 kostenlose Schlüssel.



Aktuell (9. Januar) laufen die Vermächtnis-Kisten noch 4 Wochen, 4 Tage und ein paar Stunden, verschwinden also mit der Wartung am Dienstag, dem 11. Februar. Vielleicht Hinweis auf TU7?

Die neue Exotic-Waffe ändert je nach Untergrund die Farbe.

Zeig endlich das neue Exo-Gewehr! Das erste neue Exo-Gewehr seit der Diamant-Klapperschlange vom August ’19 findet mit Episode 3 seinen Weg nach Washington.

Es handelt sich dabei um eine SMG mit dem Namen „Kameleon“. Die Bezeichnung kommt nicht von ungefähr. Die stark modifizierte Vector kommt mit einer ganz besonderen Fähigkeit und passt seine Farbe an die des Untergrunds an.

Was die Waffe sonst noch so drauf hat, bleibt vorerst unklar. Agenten die auf MPs und verrückte Spielereien stehen, kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Ein Hybrid-Build mit der Schneeball-Kanone dürfte derweil für eine angenehme Spät-Weihnachtsfeier sorgen.

Die nächsten 3 State of the Game-Streams sind vollgepackt mit neuen Infos.

Jahr 1 fast geschafft, Das Hoffen auf Year 2 beginnt

Was kommt bei State of the Game als Nächstes? In den Community-Streams der nächsten Wochen wird über weitere Änderungen gesprochen, die teilweise allerdings erst nach TU7 ins Spiel kommen werden.

15. Januar Änderungen des Zufallsgenerators (RNG) der Item-Stats Anpassungen des Userinterface/Inventar, Quality-of-Life kommt nicht mit TU7

22. Januar Überarbeitung der Rekalibrierung Änderung der Mechanik „Fertigkeitenstärke“ kommt nicht mit TU7

29. Januar Alle wichtigen Infos zu Episode 3



Wie geht es jetzt also weiter? Bis zum nächsten Update im Februar erwartet euch nichts Neues bei The Division 2. Die Stimmung im Team von Massive bleibt aber weiterhin gut und die Ankündigungen lassen auf 2020 hoffen.

Wenn ihr eine Weile nicht im Spiel wart, lohnt es sich aber mal wieder reinzuschauen. Insbesondere mit TU6 gab es viele richtig gute Änderungen und der Hardcore-Modus mit Perma-Death bietet eine ganz neue Herausforderung, aktuell aber keine wirklichen Belohnungen.

Was sagt ihr zu den Ankündigungen der Entwickler? Freut ihr euch auf eine Rückkehr nach New York mit Episode 3? Oder lassen euch die kommenden Inhalte kalt?