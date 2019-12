Was bei The Division 2 schief läuft und warum 2020 Hoffnung macht

Für Fans von The Division 2 war 2019 nicht grade das beste Jahr. Unser Autor Maik denkt, dass es 2020 viel besser werden könnte, wenn die Entwickler wirklich das bringen, was sie versprechen.

Was für ein Jahr für Division-Fans. Im März startete der große zweite Teil der Serie und The Division 2 machte vom Start weg eine sehr gute Figur. Gute Bewertungen, ein nettes Gameplay und viel zu tun.

Doch für Agenten, die etwas länger in Washington geblieben sind, kam irgendwann die Ernüchterung.

Nachdem der Raid das zehnte Mal gelaufen war und die gängigen Builds ausprobiert wurden, gabs nichts mehr zu tun. Außer vielleicht das immer volle Inventar mal wieder zu sortieren. Aber wie konnte das passieren? Es sah doch alles so gut aus.

Division 2 war am Anfang der Hammer.

Division 2 hat stark angefangen und stark abgebaut

Was hat Division 2 falsch gemacht? Nach meiner Ansicht, wurden so einige Fehler bei Division 2 gemacht, die alle einen Einfluss auf den derzeitigen Zustand des Service-Games haben.

Die wichtigsten sind für mich:

Der Release-Zustand

Der Raid

Die Kommunikation

Es dauerte nicht lang, bis sich viele vom Spiel abwendeten.

Zustand zum Release

Die erste Zeit bei Division 2 war klasse: Das Spiel versetzte uns in eine beinahe ewige Belohnungs-Schleife und bis endlich Ausrüstungs-Stufe 500 erreicht war, konnten viele Stunden ins Land gehen.

Das große Ziel blieb von da an der Raid. Doch die ersten Abnutzungs-Erscheinungen waren zu spüren. Die schlechte Inventar-Übersicht, die doch recht übersichtliche Anzahl an Aktivitäten und immer weniger Mitspieler machten einem längerfristigen Spielvergnügen einen Strich durch die Rechnung.

Denn spätestens nach der Hunter-Jagd war das Spiel reine Beschäftigungs-Therapie.

Wo lag das Problem? Der stramme Update-Plan nach dem Release erlaubte kaum Zeit für tatsächliche Verbesserungen am Spiel und obwohl mit Weltrang 5 und dem Raid ordentlich Content kam, war das einfach nicht genug, um die Masse der Spieler zu halten.

Erst nach einer langen Sommerpause kommt mit TU6 das erste große „Quality of Life“-Update und bringt das Spiel in den Zustand, den einige Service-Games erst nach ein paar Updates erreichen und der am besten mit einem häufigen Zitat beschrieben werden kann: „So hätte das Spiel zu Release sein müssen“.

Wäre der Raid wie geplant mit TU6 gekommen, hätte es vielleicht anders ausgesehen. So waren viele Fans nicht bereit, für die paar neuen Pentagon-Missionen wieder ins Spiel einzusteigen und die guten Neuerungen auszuprobieren.

Der Raid war für viele Spieler eine richtig gute Erfahrung. Zumindest beim ersten Durchlauf.

Fokus auf den Raid

Wie ist das gemeint? Der Raid ist die größte und für so manchen Spieler auch die beste Aktivität in Division 2. Guter Loot, die Chance auf ein starkes Exo und schön schwere Aufgaben, für die man unbedingt zusammen arbeiten muss.

Und genau so sahen es anscheinend auch die Entwickler und kümmerten sich in großem Maße um die Raid-Aktivitäten. Dabei blieben jedoch andere Dinge auf der Strecke, wie neue Missionen oder neue Builds.

Wieso ist das ein Problem? Der Fokus auf den Raid ließ uns mit halbfertigen Aktivitäten und wenig neuem Content zurück.

Die Expeditionen kamen erst zu spät und dann nicht gut an und die zwei Haupt-Missionen pro Episode sind wirklich ein Witz. Mit dem Update 6.1 steht jetzt ein Hardcore-Modus zur Verfügung, der jedoch wieder nur halbfertig und als Beta geliefert wird.

Ich denke, die Entwickler haben auf das falsche Pferd gesetzt und zusammen mit der Strategie der kostenlosen DLCs, rächt sich das nun.

Ein Survival-Modus wie in Teil 1 wird es nicht geben. Diese Info gabs nicht direkt von den Entwicklern, wieso werden solche wichtigen Sachen nicht im SotG besprochen?

Falsche Kommunikation

Welche Fehler wurden hier gemacht? Die Entwickler haben uns immer irgendwie die falschen Infos gegeben und nie wirklich gesagt, wie es weiter geht.

Obwohl The Division 2 sogar einen eigenen Community-Stream veranstaltet und wöchentlich über Aktivitäten der Entwickler und aktuellen Änderungen berichtet, weiß man nie so wirklich: Was kommt jetzt als nächstes?

Die Episoden erhalten erst wahnsinnig spät Release-Dates und über den Inhalt wird sich fast bis zur letzten Minute ausgeschwiegen. In den „State of the Game“-Streams saßen fast jedes Mal nur ein paar gut gelaunte Massive-Leute mit ein paar sympathischen Storys, aber wenig Infos.

Was ist das Problem? Ich weiß auf der einen Seite nicht, was ich im Spiel noch machen soll und dazu ist mir noch völlig unklar, worauf auf mich freuen kann.

Klar, der neue Raid kommt irgendwann 2020 und mit Episode 3 gehts zurück nach New York, doch diese Aussichten ziehen derzeit nicht. Der Raid könnte im Sommer kommen und in Episode 3 sind wahrscheinlich wieder nur 2 Missionen mit New York-Setting.

Bis zum Update 6.1 kam es mir bei meinen Recherchen so vor, als wären sogar einige Spieler davon ausgegangen, dass an dem Spiel nicht weiter gearbeitet wird. Die unvermittelte Absage der „State of the Game“-Streams für den Rest von 2019 hatte die Spieler verunsichert und ist bezeichnend für den Zustand der Beziehung zwischen Spielern und Entwickler.

Obwohl dann doch noch 2 Episoden liefen und sogar ein Update mit neuen Inhalten kam, irgendwie war das alles komisch.

Jahr 1 ist für eine Menge Spieler eine Enttäuschung. Im März beginnt Jahr 2 und damit hoffentlich eine bessere Zeit für The Division 2-Fans.

Year 1 abhaken und Year 2 besser machen

Wieso könnte 2020 besser werden? Die Entwickler haben gesehen, welche Art von Content wir Spieler haben wollen. Wir brauchen Inhalte, die uns ans Spiel fesseln und immer wieder eine neue Herausforderungen bringen.

Die Expeditionen konnten das leider nicht liefern, doch der Hardcore-Modus geht in die richtige Richtung. Der fertige Hardcore-Modus, eine spaßige Dark-Zone und vielleicht noch ein weiterer Modus mit hohem Wiederspiel-Wert und die Division 2-Welt sieht wahrscheinlich wieder ganz anders aus.

Es hat auf mich in letzter Zeit den Eindruck gemacht, dass viele Fehler eingesehen wurden und sich die Verantwortlichen hier auf einem guten Weg befinden.

Was wird 2020 noch wichtig sein? Die Entwickler müssen es schaffen, uns besser zu informieren und immer mal wieder etwas mit der Spielwelt unternehmen.

Wie kann es sein, dass Spiele wie ARK oder GTA 5 ihre ganze Spielwelt mit Schnee überdecken, während The Division 2 trotz seiner frostigen Vergangenheit in New York nur Schneebälle aus einer SMG zustande bekommt?

Hier sollte etwas getan werden, regelmäßige Events, neue Waffen oder Ausrüstung. Eben kleine Happen, die uns auf das große Kommende vorbereiten.

Mit einem Fokus auf Ausrüstung könnten uns die Leute vom SotG mit Infos zu Builds und Ausrüstungs-Kombinationen locken.

Das wünsche ich mir: Meiner Ansicht nach sollten sich die Devs mehr auf die Builds und Ausrüstungen konzentrieren.

Das Tageting-Loot-System ist klasse und man kann tatsächlich gezielt auf Ausrüstungs-Jagd gehen. Wieso also nicht einen Schritt weiter gehen und konkrete Ausrüstungsteile mit festen Stats über Aktivitäten verfügbar machen?

Diese Aktivitäten haben dann spezielle Modifikatoren und sind verdammt schwer, sodass sie nur mit speziellen Builds erledigt werden können. Mit solchen Items könnten die Entwickler die Meta ein wenig steuern und die Agenten hätten einen Grund, einen bestimmten Build aufzubauen.

Das ließe sich auch auf die Streams und Social Media-Auftritte übertragen. Anstatt andauernd Cosplays zu teilen, könnten Posts über neue Build-Varianten gezeigt werden und im Stream werden die Kreationen von den Entwicklern kommentiert.

So mancher Agent würde gern wieder nach Washington zurückkehren. Hoffentlich geben uns die Entwickler bald ein paar gute Gründe dafür.

Was denkt ihr über die Zukunft von Division 2?

Ist das Spiel am Ende oder geht da noch was? Wir waren eure Erwartungen an Division 2 und meint ihr, es könnte noch ein Comeback erleben?

Sagt uns eure Meinung: Schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wurden vielleicht sogar noch andere Fehler gemacht oder haltet ihr meine Aufstellung für Quatsch?

Also was meint ihr? Schafft Division 2 2020 ein Comeback und kann uns zurück nach Washington bringen? Welche Fehler wurden dieses Jahr eurem Meinung nach gemacht?