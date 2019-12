Wer sich jetzt in GTA Online einloggt, erhält gleich ein paar Geschenke. Doch wann startet endlich der Schnee 2019 in GTA 5 Online?

Was gibt es für Geschenke? Loggt ihr euch ab heute, dem 19. Dezember 2019 in GTA Online ein, dann erhaltet ihr in den ersten Minuten nach dem Login ein paar kosmetische Inhalte kostenlos freigeschaltet.

Das sind:

2 Pyjamas

Festlicher Burger-Shot-Pullover

Grüner festlicher Slaying-Pullover

Lackierung für den Ardent

Wenn ihr euch jetzt im Spiel einloggt und ein paar Minuten durch die Gegend fahrt oder lauft, dann ploppen die Belohnungen links unten über der Minimap nacheinander für euch auf.

Wo löst man das ein? Geht zu einem Klamottengeschäft in eurer Nähe. Wandert dort zu dem Bereich, an dem man „Oberteile“ kaufen kann. In der Auswahl findet ihr die Kategorie „Festliche Oberteile“. Wählt anschließend Pullover, um die neuen freigeschalteten Kleidungsstücke anzuziehen. Unter Pyjamas findet ihr die neuen Schlafanzüge.

Wann kommt der Schnee 2019 zu Los Santos?

Was ist das für ein Event? Regelmäßig veranstaltet GTA Online zu den Weihnachtstagen ein Schnee-Event und lässt das weiße Pulver auf den Straßen von Los Santos rieseln. Und das trägt seine Spuren, denn die Wege werden glatt.

Für euch bedeutet das noch mehr Spaß, wenn ihr mit euren Supersportwagen durch die engen Gassen flitzt und dabei bei den kleinsten Manövern die Kontrolle über das Auto verliert.

Wann kommt der Schnee in GTA Online 2019? Sollte GTA Online seiner Linie treu bleiben, dann wird der Schnee morgen, am 20. Dezember 2019, in GTA Online erscheinen. Denn wie wir wissen, startet der Schneefall in Los Santos immer am letzten Freitag vor Weihnachten.

Was ist jetzt noch neu in GTA Online? Ab heute, dem 19. Dezember, findet ihr in verschiedenen Einrichtungen wie dem Nachtclub, dem CEO-Büro oder auch dem Diamond Casino nun festliche Deko. Das sind Tannenbäume, Schneeflocken-Animationen und mehr. Ein Besuch lohnt sich also jetzt schon.

Wir erwarten in den nächsten Tagen noch weitere Geschenke wie Feuerwerk und kostenlose Rüstungen, die den Spielern geschenkt werden.

Zu Weihnachten erwartet euch ein cooler Mini-Panzer: