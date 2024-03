Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Welches Fahrzeug von dieser Auswahl ist euer Favorit? Findet ihr das neue Polizeiauto stark oder gönnt ihr euch lieber den Geländewagen in grellem Pink? Lasst uns eure Favoriten gerne in den Kommentaren erfahren und teilt uns mit, welche Autos ihr zuerst erwerben werdet!

Händler: Ihr könnt den Benson im neuen Look bei Warstock Cache and Carry kaufen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die Karren, die ihr jetzt schon kaufen könnt. Dazu die Kauf-Locations und auch, was sie besonders macht.

Was sind das für Autos? Zu jedem neuen Update in GTA Online gehören in der Regel auch neue Fahrzeuge. Von den letzten Updates kennt man es so, dass es zum Release bereits eine Auswahl neuer Fahrzeuge direkt zu kaufen gibt. Auch diesmal können Spieler gleich zum Start des neuen Updates „Cluckin’ Bell Überfall“ neue Fahrzeuge erwerben.

