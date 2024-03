In GTA Online kämpft ihr im neuen Update an der Seite des Gesetzes gegen ein Kartell und bricht in eine Fastfood-Fabrik ein. Es gibt aber auch neue Autos, darunter einen Polizeiwagen.

Was ist das Highlight des Updates? Mit dem Update vom 7. März 2024 hat GTA Online einen neuen Überfall erhalten, den Cluckin’-Bell-Überfall.

Diesmal steigt ihr nicht in eine Bank, ein Casino oder eine Luxusvilla mit unzähligen Schätzen ein, sondern in eine Fabrik der Fastfood-Kette Cluckin Bell. Im Auftrag des rechtschaffenen Polizisten und ehemaligen Sicherheitschef des Diamond Casinos, Vincent Effenburger, legt ihr euch mit einem Kartell an.

Das Kartell nutzt Cluckin Bell wie in der Serie Breaking Bad als Fassade und es ist an euch, den Bösewichten eins auszuwischen. Dazu steigt ihr in bekannter GTA-Manier nach einigen Vorbereitungen in die Fabrik ein, wobei ihr selbst Einfluss darauf nehmt, wie ihr während des Überfalls vorgehen wollt.

Hier seht ihr einen kurzen Teaser-Trailer zum Update:

Neues Polizeiauto für Hobby-Polizisten und einen Jeep

Was gibt’s sonst Neues? Neben dem neuen Überfall auf die Cluckin-Bell-Fabrik gibt es natürlich auch neue Fahrzeuge, die ihr euch zulegen könnt, darunter der Bravado Gauntlet Interceptor. Das ist ein neues Polizeiauto, das ihr euch für 5.420.000 GTA-Dollar bei Warstock Cache & Carry kaufen könnt.

Ihr schaltet den Bravado Gauntlet Interceptor frei, indem ihr die Einführung des neuen Cluckin’-Bell-Überfalls als Anführer eurer Truppe abschließt. Wenn ihr anschließend das Finale des Überfalls ebenfalls als Anführer beendet, könnt ihr das Auto bereits für 4.065.000 GTA-Dollar kaufen.

Der Gauntlet ist ein Muscle-Car und basiert in GTA Online auf dem Dodge Challenger, besitzt jedoch auch Teile, die an den Chevrolet Camaro erinnern. Der Bravado Gauntlet Interceptor war auch im ersten Trailer zu GTA 6 kurz zu sehen (1:04), als sich Polizisten einem verunfallten Wagen auf einem Highway näherten.

Hier könnt ihr ein Bild des neuen Gauntlets auf X.com sehen:

Zusätzlich zum neuen Polizeiauto gibt es mit dem Canis Terminus einen neuen Geländewagen, der für 1.877.500 GTA-Dollar auf Southern San Andreas Super Autos erworben werden kann und auf einem Jeep Wrangler Rubicon basiert sowie einen LKW im Cluckin-Bell-Design.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen neuen Fahrzeugen aus dem Update: GTA Online: Alle 3 neuen Autos mit Preisen aus dem Update Cluckin’ Bell Überfall

Das GTA Online Update bringt neue Boni

Was für Boni sind das? Dank einiger Dataminer sind auch schon die Boni für diese Woche bekannt: Ihr bekommt für den erfolgreichen Abschluss des Cluckin-Bell-Überfalls doppelte GTA-Dollar und RP. Ebenso erhaltet ihr einen Hut der namensgebenden Fastfood-Kette.

Obendrein gibt es doppelte GTA-Dollar sowie RP bei dem Modus „Hetzjagd“, in dem 2 Teams gegeneinander antreten und versuchen, ein schweres Fahrzeug zum Anhalten zu zwingen oder es davor zu verteidigen. Sollte das Zielfahrzeug stoppen, explodiert es.

Außerdem kehren die Modi „Motor Wars“ und „Running Back“ zurück. Motor Wars kam ursprünglich 2017 im Rahmen des „Smugglers Run“-Updates ins Spiel.

Fehlt euch noch das nötige Geld für die neuen Inhalte? 13 Wege, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen, helfen euch dabei.