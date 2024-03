Eine Mutter verklagt Konzerne, weil die Gaming-Sucht das Leben ihres Sohns zerstört haben soll

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

In den USA hat eine Frau aus Arkansas eine Klage gegen die großen Konzerne hinter Spielen wie Roblox, GTA 5, Fortnite, Call of Duty und Minecraft eingereicht. Die Frau wirft den Firmen vor, mit „süchtig machenden Mechanismen“ ihren damals 12 Jahre alten Sohn zum Zocken verführt zu haben. Das Gaming habe sein Leben in den letzten 9 Jahren verpfuscht. Die Anwälte der Firmen berufen sich auf die Redefreiheit.

