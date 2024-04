Der Schauspieler von Trevor in GTA 5 sagt, er habe ein „James Bond“-DLC gedreht, doch dann sei es verschwunden

Was ist das für ein Trevor-DLC? Gemäß Steve Ogg haben er und Rockstar Games bereits an einer Art „James Bond Trevor“-DLC für GTA V gearbeitet, in dem Trevor undercover für die Bundesbehörden tätig gewesen wäre.

In dem Stream sprechen die drei Schauspieler von Trevor, Michael und Franklin über DLCs für den Story-Modus, in dem die drei eine eigene Kampagne bekommen hätten. Steve Ogg erklärt, er fände es wirklich cool, wenn alle drei Charaktere ein eigenes Spiel hätten. Auch Shawn Fonteno zeigt sich von der Idee eines Franklin-, eines Michael- und eines Trevor-DLCs begeistert.

Was hat es mit dem DLC auf sich? GTA V hat – obwohl es jetzt seit über 10 Jahren draußen ist – kein einziges DLC für die Story, also den Offline-Modus erhalten. Stattdessen gab es zahlreiche Updates für den Online-Modus, die neue Gebäude, Raubüberfälle, unzählige Fahrzeuge und sogar das Casino brachten.

In einem Q&A-Stream auf YouTube sprach Steve Ogg jetzt über ein Story-DLC für GTA 5, das niemals erschienen ist. In dem Stream waren auch Shawn Fonteno (Franklin) und Ned Luke (Michael De Santa), auf dessen YouTube-Kanal der Stream zu sehen ist.

