Eine Spiele-Reihe auf Steam ist ideal, um die Wartezeit auf GTA 6 zu verkürzen

Bis zur Veröffentlichung von GTA VI dauert es wohl noch mehr als ein Jahr. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, haben wir eine Spiele-Reihe auf Steam für euch, die sich gut als Ersatz eignet.

Um welche Spiele-Reihe geht es? Die „Watch Dogs“-Spiele zählen zu den besten Open-World-Spielen und das, obwohl gerade der letzte Teil viele Fans enttäuscht hat. Die Spiele-Reihe dreht sich um verschiedene Protagonisten der „Dedsec“-Gruppierung, die sich gegen große Cyber-Unternehmen stellen. Dabei geht es in den Spielen hauptsächlich ums Hacken, Einbrechen und Autofahren. Auch Schusswaffen gibt es in den Spielen.

Die meisten Missionen kann man dabei auf verschiedenen Wegen lösen:

Durchs Hacken oder mit Gadgets wie Drohnen

Durchs Schleichen und das leise Ausschalten von Gegnern

Durchs laute Vorgehen mit Schusswaffen, Explosionen und vielen Kämpfen

Manche Missionen zwingen euch einen Spielstil auf, oft, dürft ihr aber selbst entscheiden, wie ihr vorgeht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Watch Dogs sehen.

Watch Dogs 2 – Willkommen bei DedSec Trailer zeigt wie Marcus Holloway, der Hackergruppe DedSec beigetreten ist Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Watch Dogs ist besonders und das zeigt es auch

Was macht Watch Dogs so besonders? Watch Dogs und vor allem der zweite Teil der Spielereihe gelten, als Ubisofts Versuch, an den Erfolg von GTA 5 anzuknüpfen. Gerade der zweite Teil bietet viele Open-World Aktivitäten wie Graffiti sprühen, E-Kart-Rennen und Gangkämpfe wie damals in GTA San Andreas.

Auch die Spielwelt an sich wirkt lebendig, farbenfroh und vor allem sonnig, zumindest im zweiten Teil. Das verregnete London hingegen setzt auf andere Akzente.

Eine wirkliche Besonderheit von Watch Dogs ist der Multiplayer. In unserer Welt tauchen nämlich häufig uneingeladene Gäste ein, die entweder als freundliche oder feindliche Hacker agieren und die Welt dadurch noch lebendiger erscheinen lassen.

Während man frei durch die Welt läuft, kann es passieren, dass plötzlich die Meldung auftaucht, man sei gehackt worden. Jetzt gilt es den Hacker zu finden, bevor der die eigenen Daten klauen kann und mit ihnen verschwindet.

Interessant wird es dann, wenn der feindliche Hacker die Suche durch Hacks erschwert, zum Beispiel, indem er andere Autos sabotiert und für ein Verkehrschaos sorgt. Als wir den zweiten Teil der Reihe vor kurzem testeten, hatten wir keine Probleme andere Hacker zu finden.

Was gibt es noch für Multiplayer-Modi? Das hängt etwas vom Teil der Reihe ab. Die Hacker-Funktionen gibt es in jedem Teil. Auch PvP-Kämpfe mit Waffen gibt es in Watch Dogs. Einige der Missionen aus der Kampagne sind sogar mit einem Freund spielbar, auch wenn ein richtiger Koop-Modus, in dem man alles zu zweit erledigen kann, nicht im Spiel ist.

Warum eignet sich das Spiel gut für Fans von GTA? Watch Dogs lässt sich gut mit Freunden spielen und lohnt sich für alle, die das Warten auf GTA 6 leid sind. Die lebendige Open-World und die erfrischenden Inhalte und Ideen, die Ubisoft in die Spiele-Reihe gepackt hat, unterhalten über die Kampagnen hinaus und auch der Multiplayer kann sich sehen lassen. Auch das nötige Chaos in der Open-World ist gegeben.

Wer hofft, mit Watch Dogs bis zum Release von GTA 6 auszukommen, wird es aber wohl schwierig haben, denn das dürfte noch eine Weile dauern. Damit euch aber auch nach Watch Dogs nicht langweilig wird, haben wir hier noch 5 weiter Spiele, die euch die lange Wartezeit bis GTA 6 verkürzen