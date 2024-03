Entwickler von GTA 6 fürchten „sehr, sehr schlechte“ Auswirkungen auf die Entwicklung kurz vorm Release

In der finalen Phase der Entwicklung ist Crunch keine Seltenheit. Das bedeutet zahlreiche Überstunden über einen langen Zeitraum, was die Teams bis an die Belastungsgrenze bringt. Bei Red Dead Redemption 2 war das der Fall. Die befragten Mitarbeiter haben Angst, dass es wieder dazu kommen könnte.

Was bringt die Umstellung den Mitarbeitern? Während Rockstar vor allem an die pünktliche und sichere Fertigstellung ihres Blockbusters denkt, fürchten die befragten Mitarbeiter um ihre eigene Gesundheit.

Außerdem käme dazu, dass die Mitarbeiter von Rockstar Games teils sehr verstreut an verschiedenen Standorten weltweit sitzen. Man arbeitet für gewöhnlich ohnehin mit Leuten zusammen, die nicht am selben Ort sind.

In der Vergangenheit gab es Leaks, unabhängig davon, welches Setup wir hatten. Bei Red Dead Redemption 2 gab es Leaks rund um die Veröffentlichung dieses Spiels. Es wird nie hundertprozentig sicher sein. Die Leute werden motiviert sein, unsere Inhalte zu verbreiten, weil das Interesse an den Produkten, die wir herstellen, sehr groß ist.

