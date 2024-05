Destiny 2: Guide zu Lunas Geheul – God Roll für PvE und PvP

In The Forever Winter schlagt ihr euch als Parteiloser durch einen Mech-Krieg

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wo finde ich die neue Lunas Geheul? Um Lunas Geheul ergattern zu können, müsst ihr zuerst bei Arcite in der Halle der Champions so weit vorangeschritten sein, dass ihr die Quest „Den Mond anheulen“ einsammeln könnt.

Mit unserer Empfehlung könnt ihr in einem Solar-Build „Versengen“ verbreiten und zusätzlich euch und eure Team-Kollegen heilen. Vernichtet dafür kleinere Gegner und ladet dann nach. Lunas Geheul hatte ihre Stärken stets im PvP, doch mit der richtigen Perk-Auswahl könnt ihr seit „Into the Light“ auch eine solide Waffe für das PvE formen.

Mit unserer Perk-Kombi erschafft ihr aus der Luna ein echtes Monster im Schmelztiegel. Ihr profitiert von einer hohen Reichweite und Stabilität. Zudem unterstützt euch „Im Rutschen“ beim Nachladen und gewährt euch temporär erhöhte Stabilität und Reichweite. Zu guter Letzt sorgt „Prächtiges Jaulen“ für den nötigen Schadens-Buff, mit dem ihr eure Gegner in nur wenigen Schüssen in die Knie zwingt.

Mit dem kostenlosen Event „Into the Light“ können Spieler sich erneut eine frische Version von Lunas Geheul schnappen und diese kann sogar mit verschiedenen Perks droppen. Welche Perks nun einen God Roll fürs PvP und PvE bilden, zeigen wir euch in unserer kurzen Übersicht.

In Destiny 2 hat es eine legendäre Handfeuerwaffe zurück ins Spiel geschafft. Schickes Design und mächtige Perks machen aus „Lunas Geheul“ eines der besten Schießeisen des Loot-Shooters, doch was sind die God Rolls für PvE und PvP? Wir zeigen sie euch.

