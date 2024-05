Destiny 2 entfernt bald eure besten Mods für Waffen, macht sie dafür aber stärker

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das waren alle Anpassungen die ihr zum Release von „The Final Shape“ erwarten könnt. Welche Änderung könnt ihr Nachvollziehen und auf welchen Buff freut ihr euch am meisten? Lasst es uns wissen! Mehr zum Release von „The Final Shape“ erfahrt ihr in unserer Übersicht: Destiny 2: „Die Finale Form“-DLC – Alles zu Release, Neue Fähigkeiten, Waffen, Gegner und Editionen

Was hat Bungie mit den Perks vor? Auch den Perks geht es an den Kragen. Bungie hat sich viele Waffen-Perks angesehen und einige ganz gestrichen, während andere angepasst wurden. Für die detaillierte Ansicht öffnet dazu unseren neuen Kasten:

Was hat Bungie mit den Exotics vor? Destiny 2 wird zu „The Final Shape“ auch seine Exotischen Waffen anpassen. Viele wurden verbessert, doch einige von ihnen waren viel zu mächtig und wurden deshalb generft. Wir haben euch alle Buffs, Nerfs und Anpassungen in separate Kästen gepackt, die ihr ausklappen könnt:

Alte Exo in Destiny 2 wird jetzt zur stärksten Primärwaffe im Spiel – So solltet ihr sie bauen

Was hat Bungie angekündigt? Destiny 2 bereitet sich bald auf den Release von „The Final Shape“ vor und wie immer werden vor so einem großen Release auch große Änderungen an der Waffen-Sandbox unternommen. Diesmal hat sich Bungie verschiedene Mods angesehen, die Hüter täglich gegen die Feinde des Lichts verwenden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to