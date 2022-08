Destiny 2: Trailer zu Lightfall zeigt neue Rasse – Hüter kriegen cooles Lasso, schwingen wie Spider-Man

Am 23. August gab Destiny 2 einen ersten Einblick in die neue Erweiterung „Lightfall“. Der Trailer zeigt eine futuristische Umgebung – und ein praktisches Energie-Lasso.

Das zeigt der Trailer: Wir sehen eine futuristische und farbenfrohe Stadt namens „Neomuna“, mit Energie-Palmen und Wolkenkratzern, die hoch in den Himmel ragen. Dies wird der neue Schauplatz des DLC Lightfalls.

Doch in den Straßen herrscht ein Krieg, von Idylle kann keine Rede sein. Die Schattenlegion und Hüter befinden sich mitten im Gefecht. Der Zeuge, Calus und weitere Feinde sind im Trailer zu sehen.

Wir werden Zeuge einer Verfolgungsjagd – und sehen hier das erste mal die neue, praktische Fähigkeit für eure Hüter.

Neues Fähigkeit „Strang“ erschafft Energie-Waffen und einen Greifhaken

Das ist „Strang“: Die neue Fähigkeit „Strang“ kommt offenbar von der neuen Rasse „Wolkenläufer“ und wird eine neue Klasse der Dunkelheit in Destiny 2 werden. Sie verleiht den Hütern ein neues Ausmaß an Bewegung, denn sie bildet unter anderem eine Art Energie-Lasso, das ihr zwar für den Kampf, aber auch für schnelle Bewegungen einsetzen könnt.

Unter anderem ist es mit dem Lasso möglich, wie Spider-Man durch das Weltall zu schwingen. Sie funktionieren effektiv wie Greifhaken, mit denen man sich an allen Punkten der Spielwelt festhaken, sich heranziehen oder eben schwingen kann.

Die psychischen Energie-Stränge haben aber noch mehr drauf.

Sie sind etwa in der Lage, eure Feinde in der Luft festzuhalten oder in neue Waffen, wie beispielsweise Klauen, umgewandelt zu werden. Sie können aber auch als „Strang-Raketen“ abgefeuert werden.

Es kommt ganz darauf an, welche Klasse ihr verwendet. Der Jäger etwa verwandelt den Strang in ein Haken-Lasso, mit dem er seine Feinde an sich heranzieht, um sie zu attackieren – das sieht dann aus wie bei Mortal Kombat.

Auch abgesehen von der Strang-Fähigkeit wurden jede Menge neue Punkte zu Destiny 2 vorgestellt. Die genaue Übersicht findet ihr im Ticker zum großen Destiny-2-Showcase.