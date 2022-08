Heute enthüllt Bungie seinen Spielern das Schicksal von Destiny 2 – MeinMMO tickert live mit

Am heutigen Abend, dem 23. August, wird Destiny 2 offiziell das Schicksal der Hüter besiegeln und einen Blick in die Zukunft werfen. Der Zeuge, die neue Personalisierung der Dunkelheit, plant bereits das Ende der großen Shooter-Saga. MeinMMO ist live dabei und wird euch auf Deutsch mit allen wichtigen Details und Hintergrundinfos zum Enthüllungs-Stream versorgen.

Darum ist der Stream so wichtig: Ihr wollt wissen, wie es mit Destiny 2 in Season 18 und 2023 weitergeht? Dann ist heute euer Tag. Interessierte Hüter werden im großen Enthüllungs-Stream von Bungie alles zum nächsten Kapitel der Licht- und Dunkelheits-Saga erfahren.

Unter anderem, wie die Zukunft gegen den Zeugen und seine beeindruckenden Verbündeten aussehen wird. Denn gegen diese Übermacht werden die Hüter schon bald antreten müssen.

Der Name von Season 18 wird enthüllt sowie der entsprechende Season-Trailer.

Es wird erste Eindrücke von Arkus 3.0, der neuen Blitzfähigkeit, zu sehen geben.

Aber auch der neue Vermächtnis-Raid für Season 18 wird offiziell vorgestellt.

Und wahrscheinlich werden die Hüter von Bungie auch einen ersten kleinen Vorgeschmack auf die kommende Zukunft im nächsten DLC „Lightfall“ erhalten, welches 2023 erscheint.

Die Destiny-2-Redaktion von MeinMMO wird für euch den Livestream begleiten und in diesem Artikel mit einem Liveticker alle wichtigen Informationen des Abends zusammenfassen.

Hier beginnt heute ab 18 Uhr der Live-Ticker von MeinMMO zum Destiny-2-Showcase.

Bungie enthüllt heute Season 18 und gibt einen Ausblick auf 2023.

Wann geht’s los? Das Enthüllungs-Event beginnt um 18 Uhr deutscher Zeit am 23. August 2022. Also eine Stunde vor dem eigentlichen Weekly-Reset um 19 Uhr. Ihr könnt jedoch bereits ab 17 Uhr einschalten und einer kleinen Destiny-Preshow folgen.

Um 19 Uhr fällt dann der Startschuss zu Season 18 und die Hüter können die neuen Inhalte herunterladen und sich danach wieder einloggen. Bungie hat hierfür keine größere Downtime geplant.

Falls ihr dann noch auf euren Download warten müsst oder Wartezeiten beim Login in Destiny 2 habt, dann könnt ihr auch noch etwas bei Stream von Bungie dranbleiben. Nach dem Showcase folgt nämlich noch ein Post-Show-Stream mit Mitarbeitern und dem Content-Creator D-Flawless . Mit ihm als leidenschaftlicher Destiny-Spieler will man darüber sprechen, was gezeigt wurde.

So könnt ihr den Stream sehen: Interessierte Hüter können sowohl auf Twitch , YouTube oder Bilibili zuschauen.

Für die deutsche Destiny-Community wird es außerdem einen separaten Stream auf Twitch.tv/bungieDE mit deutschen Untertiteln geben.

Eine kleine Einstimmung auf den Enthüllungsstream, gab es jedoch bereits von Bungie.

Holt euch ein exklusives Twitch-Emblem zum Stream

Wer möchte, kann heute Abend zudem einen exklusiven Twitch-Drop während des großen Enthüllungsstreams abstauben. Bungie hat hierfür extra das glorreiche Starbirth-Emblem als Belohnung geschaffen.

Das Starbirth-Emblem ist heute Abend ein exklusiver Twitch-Drop.

So bekommt ihr das Emblem: Um teilnahmeberechtigt zu sein, müsst ihr sicherstellen, dass euer Twitch-Konto mit eurem Destiny-2-Konto verknüpft ist.

Geht dazu auf bungie.net und meldet euch dort mit euren Daten an. Klicken dazu auf das Symbol in der oberen rechten Ecke und wählt die Plattform aus, auf der ihr Destiny 2 spielt und gebt eure Daten ein.

Nach der Anmeldung könnt ihr in eure Profileinstellungen klicken. Diese erreicht ihr über das Player-Symbol oben rechts. Geht dort auf Einstellungen, damit ihr in die Kontoeinstellungen kommt.

Unter „Kontoverknüpfung“ seht ihr nun alle verfügbaren Plattformen, die ihr mit eurem Bungie-Konto verknüpfen könnt. Also Xbox, PlayStation, Steam, Stadia und natürlich Twitch.

Klickt dann dort auf Twitch und ihr bekommt, sofern ihr keinen Pop-up-Blocker nutzt, ein Eingabefenster zur Verknüpfung.

Danach müsst ihr euch nur noch bei eurem Twitch-Konto anmelden und auf „Autorisieren“ klicken. Jetzt ist Twitch mit Bungie verbunden und ihr seid berechtigt, das spacige Exklusiv-Emblem über den Twitch-Drop zu bekommen.

Ist das erledigt, braucht ihr heute Abend nur noch mindestens 30 Minuten das Showcase anzuschauen, um das neue Starbirth-Emblem zu erhalten.

Die Community ist gespannt, was Bungie zeigen wird: Die Neugier der Spieler wird derzeit zusätzlich bereits von ein paar Leaks befeuert. Es dauert also nicht mehr lange, bis Hüter erfahren, ob an ihnen was dran ist.

MeinMMO hat euch hier nochmal alle brandheißen Leaks zu Season 18 und Lightfall zusammengefasst.

Destiny 2: 5 brandheiße Leaks vor dem großen Showcase

Nutzt die Wartezeit für einen Blick zurück: Bevor wir jedoch mit Bungie in die Zukunft blicken, könnt ihr die vergangenen Seasons noch einmal Revue passieren lassen.

Schaut euch hier ein paar epische Destiny-Momente der vergangenen Monate an:

Es liegt jedenfalls kein langer Weg mehr vor den Hütern bis zum Ende. Solangsam wird es also ernst in Destiny 2, denn der Zeuge kommt immer näher und bedroht nicht nur den Reisenden mit seinem Licht, sondern auch die Hüter.

Wir wissen, die Dunkelheit ist auf dem Weg zu uns. Der Zeuge hat am Ende des „Die Hexenkönigin-DLC“ erklärt, dass das Spiel nun beendet ist und die „Kinder von Sol“ genug gelitten haben.

Es ist fast klar, dass der Zeuge den Reisenden haben will. Und dabei könnte eben auch der letzte Zufluchtsort der Menschheit in einen Belagerungszustand durch die Pyramidenschiffe geraten. Es wäre grandios und fatal zugleich.

Seid ihr also heute Abend dabei, wenn Bungie die Zukunft enthüllt? Oder glaubt ihr nicht mehr daran, dass Destiny 2 überhaupt noch Potenzial für mehr hat? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.