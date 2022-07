Destiny 2: Alles zum Lightfall-DLC von 2023 – Release, Leaks und Theorien

Der MMO-Shooter Destiny 2 wird 2023 eine neue, große Erweiterung bekommen. Nachdem die Hexenkönigin zuletzt den Zeugen der Dunkelheit offenbart hat, will Bungie mit „Lightfall“ den Anfang vom Ende seiner Licht- und Dunkelheits-Saga starten. MeinMMO sagt euch, was zum kommenden DLC bereits alles bekannt ist.

Worum handelt es sich bei „Lightfall“? Lightfall, oder „Zwielicht“, wie der deutsche Arbeitstitel lautet, ist der Name der neuen Erweiterung des Action- und Adventure MMOs Destiny 2 des Entwicklers Bungie.

Eigentlich wollte Bungie das DLC ursprünglich im Herbst 2022 veröffentlichen. Doch nachdem die letzte Erweiterung „Die Hexenkönigin“ wegen der globalen Corona-Pandemie bereits verschoben wurde, änderte dies auch automatisch die Veröffentlichungstermine der kommenden DLCs.

So hat Bungie bereits bestätigt, dass Lightfall Anfang 2023 starten wird und das Ende der Licht- und Dunkelheitssaga einleitet.

Ihm wird dann Anfang 2024 das letzte DLC „The Final Shape“ folgen und so Destiny 2 zu „einem dramatischen Abschluss“ bringen.

„Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist so schmal!“

Destiny 2: Lightfall Release – Das Wichtigste in Kürze

Was ist das für eine Version? Hierbei handelt es sich um ein DLC für Destiny 2, das auf allen Plattformen veröffentlicht wird.

Wann ist das Release-Datum? Voraussichtlich im Frühjahr 2023.

Was erwartet mich? Dazu ist bislang noch nichts konkretes bekannt.

Wie teuer ist Destiny2: Wenn Bungie dem aktuellen Preismodell von Witch Queen treu bleibt, werden die Preise für das neue DLC von 39,99 € für die Standard-Edition bis zu 258,99 € für die physische Collectors-Edition liegen.

Tiefere Details zu den derzeitigen Informationen, Leaks und was euch alles in Lightfall erwartet, findet ihr im unteren Bereich des Beitrags.

Lightfall Release Date steht – Wann erscheint das DLC?

Derzeit hat Bungie nur den ungefähren Zeitraum genannt, wann die neue Erweiterung Lightfall starten soll. Dies ist derzeit das Frühjahr 2023. Bei der letzten Erweiterung war es beispielsweise der 22. Februar 2022. Gut möglich, dass dann auch Lightfall vielleicht im Februar 2023 erscheint.

Gibt es bereits einen Trailer?

Zu Lightfall wurde offiziell noch kein Trailer veröffentlicht. Aber Bungie hat bereits offenbart, dass die Vergangenheit die Zukunft sein wird. Alles begann 2014 und für Lightfall teasert zuletzt die Fremde Exo, alias Elsie Bray, bei 3:40 Minuten folgendes an:

„Man sollte sich für eine Seite entscheiden. Selbst wenn es die falsche ist.“

Destiny 2 Lightfall: Handlung

Die letzte und noch aktuelle Erweiterung „Die Hexenkönigin“ hat das Feuer einer stark vernetzten Erzählung entfacht und alle Protagonisten vorgestellt. Lightfall soll nun den Anfang vom Ende markieren.

Die Hüter werden sich wohl entscheiden müssen auf welcher Seite sie stehen und, wie der Name schon vorgibt, wird in Lightfall wohl auch „das Licht zu fallen“. Zumindest hat der letzte Raid aus Witch Queen „Der Schwur des Schülers“ bereits eine kommende dunkle Zeit für die Hüter in Destiny vorausgesagt.

Wer das Rätsel dort löst, erfährt eine kryptische Botschaft. Damit wir euch nicht spoilern, könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr diese lesen möchtet.

Das offenbart die kryotische Nachricht im Raid „Schwur des Schülers“: „Schar verachten Liebe Dunkelheit – Anbeten Zeuge Pyramide Flotte – Betreten Erde stoppen – Hüter Zeuge kommunizieren – Reisender trinken Licht – Zeuge töten?“



Um dies etwas besser zu verstehen, könnte man dies so interpretieren: „Die Schar und der Hohn lieben die Dunkelheit und verehren den Zeugen. Die Pyramidenflotte betritt die Erde und stoppt die Hüter. Der Zeuge kommuniziert mit dem Reisenden und „trinkt“ das Licht. Der Zeuge tötet …/ Den Zeugen töten …“.



Das letzte Symbol zeigt einen roten Kreis, um wuchert von Adern oder vielleicht auch Egregror-Wurzeln durch den ein weißes Dreieck sticht.

Savathun ist tot – doch auch wenn ihr Körper von der Vorhut durch Eris Morn seziert wurde, muss das nicht ihr endgültiges Ende sein. Ihr Schar-Geist Immaru lebt noch und könnte sie womöglich wiederbeleben. Einige Hüter hatten Bedenken, ob es die richtige Entscheidung war sie zu töten.

Wollte sie vielleicht wirklich nur helfen und den Reisenden schützen, weil sie mehr wusste als die Vorhut? Wenn ja, dann ist ihre Existenz vielleicht der Schlüssel zum Sieg über den Zeugen.

Aktuell lässt sich vermuten, dass die Vorhut und die Hüter den Kampf gegen die Dunkelheit verlieren werden. Season 17 offenbarte Calus der zum neuen Herold der Dunkelheit werden will und nicht müde wird zu betonen, dass er „das Ende“ sein wird.

Das sind mögliche Storyszenarien aus der Commmunity: Die Mondpyramide spielt für die Zukunft auf jeden Fall eine tragende Rolle. Aber ebenso ist auch nicht ausgeschlossen, dass eine Zerstörung der Letzten Stadt bevor steht, denn die Vorhut ist schlichtweg machtlos gegen die riesige Flotte der Dunkelheit.

Ohne Tricks, neue Verbündete und weitere „Insider“, wie Savathun, Calus oder den Kriegsgeist, wird die Schlacht vielleicht gar nicht zu gewinnen sein.

Gut möglich, dass der Zeuge in Lightfall es sogar in die Letzte Stadt schaffen könnte, um diese zu verwüsten. Die Hüter müssten daraufhin flüchten, weil der Reisende dann völlig und allein im Kampfgeschehen verwundet oder schlimmstenfalls zerstört werden könnte.

Wenn das wirklich passiert, könnte Xivu Arath, der Kriegsgott der Schar, diese Chance nutzen und die verbleibenden, jetzt massiv geschwächten, Hüter angreifen.

In einem letzten Akt wird Savathun vom Reisenden wiederbelebt und zeigt Xivu Arath die Wahrheit, was in der nächsten Erweiterung zu einer kolossalen Gegenwehr führt.

In „The Final Shape“ schließen sich dann die Hüter, Savathuns Strahlende Brut, die Eliksni und Kabal-Kaiserin Caiatl zusammen, um den Zeugen ein für alle Mal zu besiegen.

Dies würde ein neues goldenes Zeitalter für alle Rassen einleiten und das Spiel, das Licht und Dunkelheit schon lange spielen, ein für allemal beenden.

Sicher ist, das Ende ist bereits geplant: Die Geschichte von Licht und Dunkelheit wird aber definitiv mit „The Final Shape“ enden, indem Bungie ankündigte dort definitiv einen soliden und dramatischen Abschluss zu setzen. Dabei wurde klargestellt, dass man „nicht ewig eine Geschichte erzählen wolle“.

Lightfall-Kampagne auch mit härterem Schwierigkeitsgrad

In den letzten Jahren fehlten den Kampagnen-Missionen in Destiny 2 die Herausforderung. Sie brachten im Grunde nur die Story voran, waren aber Gameplay-technisch nicht sehr anspruchsvoll.

Zum Start von „Die Hexenkönigin“ änderte sich das, als Bungie die Option implementierte, die Kampagne jederzeit auf Legendär zu spielen. Dafür begeisterten sich vor allem die langjährigen Fans des Action-Adventure-MMOs.

Der Entwickler hat inzwischen bereits bestätigt, dass nun auch die Lightfall-Erweiterung über eine solche Legendäre Kampagnen-Option verfügen wird.

Ich kann sagen, dass wir den legendären Schwierigkeitsgrad für [die nächste Erweiterung von Destiny 2] Lightfall planen. Blake Battle, Projektleiter bei Bungie

Man wird erneut die Wahl haben zwischen der Klassik-Kampagne, für Gelegenheitsspieler, und der Legendären-Kampagne, für Veteranen und alle, die einfach ein engagierteres, bedeutungsvolleres und schwierigeres Spiel suchen.

Es handelt sich hierbei zwar nicht um die härteste Variante auf Spitzenreiter-Niveau, aber sie ist dennoch deutlich herausfordernder und je nach Spielkenntnis auch recht knackig zu spielen inklusive eingeschränkten Wiederbelebungen und Negativ-Modifikatoren.

Eine neue Dunkelheits-Klasse in Lightfall ist wahrscheinlich

Mit dem Start von „Die Hexenkönigin“ hat Bungie damit begonnen, die Lichtklassen nach dem Vorbild von Stasis umzubauen. So wurden bereits für Leere und Solar neue Aspekte und Fragmente integriert, die dann Nahkampfsmoves oder Granaten verändern. Dies gibt den Hütern neue Option zur Gestaltung ihres Builds. Bis Ende des Jahres wird dann auch die Arkus-Lichtklasse entsprechend umgebaut.

Für das neue DLC Lightfall deuten inzwischen immer mehr Hinweise darauf hin, dass die Hüter dort die erwähnte neue Dunkelheitsklasse erwarten könnte. Bungies Game Director Joe Blackburn machte hierzu im August 2021 bereits eine Andeutung:

Wir machen keinen neuen Schadens-Subtyp für Witch Queen. Wir haben aber einen in der Entwicklung, ihr werdet ihn irgendwann sehen, aber wir wollen wirklich sicherstellen, dass wir ihn richtig hinbekommen. sagte Joe Blackburn in der Twitch-Weekly-Show

Was könnte diese neue Dunkelheits-Subklasse genau sein? Zuletzt führte Destiny 2 Stasis als erste Dunkelheitsklasse ein und gab den Hütern damit eine absolut perfekte Entropie-Version von Eis. Für die fünfte Destiny 2 Unterklasse deuten sich derzeit zwei mögliche Optionen an.

Variante 1: Die neue Dunkelheitsklasse ist von der Schar inspiriert. Dazu hat der Spieler LettuceDifferent5104 auf reddit eine sinnige und wirklich gut durchdachte Theorie aufgestellt, die eine potenzielle, sich ausbreitende Möglichkeit ist. Er deutet an, dass die Hüter vielleicht das Schar-Seelenfeuer als Dunkelheits-Klasse bekommen könnten.

Die neue Dunkelheitsklasse ist von der Schar inspiriert. Dazu hat der Spieler LettuceDifferent5104 auf reddit eine sinnige und wirklich gut durchdachte Theorie aufgestellt, die eine potenzielle, sich ausbreitende Möglichkeit ist. Er deutet an, dass die Hüter vielleicht das Schar-Seelenfeuer als Dunkelheits-Klasse bekommen könnten. Variante 2: Die Egregor-Sporen an denen Eris Morn derzeit forscht. Sie scheinen bereits mit der Dunkelheit in Verbindung zu stehen. Aber im Gegensatz zu Stasis scheint es, laut der Destiny-Lore, eine „unreine“ Manifestation zu sein. Die Pflanzen „schwingen“ zudem und vielleicht gelingt es Eris diese Kraft den Hüter zugänglich zu machen. Wir glauben vielleicht als eine Art „Dunkelheits-Resonanz-Kraft“.

Lightfall ist noch nicht das Ende – Das kommt danach

Das neue DLC Lightfall markiert zwar wortwörtlich der Anfang vom Ende. Danach folgt nur noch eine bereits bekannte Erweitung: „Die Finale Form“ (engl. „The Final Shape“). Die weitere Zukunft ist noch offen und wird nur mit „und darüber hinaus“ angeteasert.

Was danach kommt, ist ungewiss: Bungie spricht jedoch immer öfter vom großen Destiny-Universum. Man wolle nach „The Final Shape“ zunächst neue Wege gehen, damit mehr Spieler zukünftige Spielwelten einfacher erfassen und verstehen können. „Die finale Form“ wird aber dennoch definitiv das letzte Kapitel der Saga um Licht und Dunkelheit sein. Dieses DLC wird die Grundlage für die Zukunft von Destiny 2 bilden.

Es deutet sich in diesem Zusammenhang auch an, dass Bungie möglicherweise alle bisherigen Inhalte von Destiny 2 und Destiny 1 vielleicht sogar in ein großes Universum integrieren will. Damit würden sie eine komplette Destiny-Erfahrung schaffen, die auch neue Geschichten erzählen wird.

Mastermind Luke Smith spricht über die Zukunft von Destiny 2: Müssen „die Motoren wieder zum Laufen bringen“

Bungie arbeitet nicht nur an den neuen DLCs: Neben den Destiny-2-Inhalten scheint der Entwickler des epischen Space-Shooters dieses „Destiny-Universum“ bereits zu planen.

So wurde zuletzt bekannt, dass Luke Smith und sein langjähriger Produktionspartner Mark Noseworthy derzeit für diesen besagten Ausbau der Marke „Destiny“ verantwortlich sind. Ihre Mission für die Zukunft ist also „darüber nachzudenken, Destiny zu einem Universum zu machen, das […] über ein einziges MMO-Projekt hinaus Bestand hat und fortbesteht.“

Die Zukunft und das Ende von Destiny 2 ist bereits geplant.

Zuletzt rekrutierte Bungie auch neue Mitarbeiter, um für „frischen Wind“ zu sorgen. Die Liste der Jobs lässt dabei so einige Rückschlüsse darauf zu, was Bungie zukünftig womöglich plant.

So soll Bungie als neue IP sowohl ein Konzept für ein Rollenspiel (RPG Game) also auch ein kompetitives Spiel haben. Aus einer Stellenausschreibung des Entwicklers weiß man sogar, dass dafür eine „breite Palette von Spielelementen wie Waffen, Charaktere, Rüstungen, Fahrzeuge, Umgebungen und anderen saisonalen [Inhalten]“ gebraucht werden.

Zudem hat der Entwickler bereits 100 Millionen Dollar für ein neues Handygame erhalten, welches sich schon seit zwei Jahren in der Entwicklung befindet. Auch das könnte zumindest Verbindungen zu Destiny haben, um viele Spieler in diesem Universum zu vereinen.

Durch die Mega-Kooperation mit Sony ist zudem nicht mehr ausgeschlossen, dass Destiny endlich auch als Serie oder Film die Herzen seiner Fans erobern könnte. Fesselnden TV-Storys wie die des „Star Wars“-Universum oder „The Witcher“ sollen sich dann in ähnlicher Art auch zukünftig mit der Story von Destiny 2 weiter entfalten, während Bungie seine neue Gaming-Vision etablieren will.

Das ist derzeit alles, was wir über die neue Destiny-2-Erweiterung „Lightfall“ wissen. Sobald jedoch neue Informationen, Leaks oder Story-Theorien bekannt werden, wird dieser Artikel natürlich für euch geupdatet.

Was haltet ihr den Informationen? Was macht euch besonders neugierig oder was würdet ihr euch für Destiny in Zukunft wünschen? Oder habt ihr schon längst mit Destiny abgeschlossen – egal, was noch kommt? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO gerne in den Kommentaren wissen.