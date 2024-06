Destiny 2: 6 Dinge, die ihr tun solltet, um euch für den Day One in The Final Shape vorzubereiten

Der Day-One-Raid in Destiny 2: The Final Shape startet morgen, am 7. Juni 2024, für alle Spieler, die das DLC besitzen. Jeder, der interessiert ist, muss sich für das schwere Raid-Rennen vorbereiten. Wir zeigen euch deshalb 6 Dinge, die ihr tun solltet, bevor ihr in den Contest-Modus vom „Rand der Erlösung“-Raid durchstartet.

Warum muss ich mich vorbereiten? Wie bei jedem neuen Raid aktiviert Bungie für die ersten 48-Stunden einen Contest-Modus. Dieser Contest-Modus wird auch im neuen Raid „Rand der Erlösung“ von The Final Shape aktiv sein. Durch den Modus wird der Raid zäher und anstrengender. Gegner treten in höherer Anzahl auf, werden zu Kugelschwämmen und verteilen zudem absurd hohen Schaden.

Aus diesem Grund haben wir euch sechs Dinge rausgesucht, die ihr erledigen solltet, damit ihr für den Contest-Mode vorbereitet seid.

Gerne könnt ihr weitere Punkte, Tipps oder Dinge in den Kommentaren aufzählen und euch mit anderen Hütern darüber austauschen. Mit unserem kleinen Verzeichnis könnt ihr zu den jeweiligen Punkten springen.

Baut euch starke Builds für eure Loadouts

Warum sind Loadouts mit Builds wichtig? Im Contest-Mode geht es um Zeit. Je schneller ihr eure Builds pro Situation wechseln könnt, desto eher steigen eure Chancen den Raid-Gürtel mit nach Hause nehmen zu können. Wichtig ist dabei für jede Situation gewappnet zu sein.

Mit The Final Shape kamen zudem neue Gegner- sowie Schildtypen dazu, die euch Schwierigkeiten bereiten könnten. Achtet also darauf, dass ihr auch die neue Sub-Klasse „Prismatic“ freigeschaltet habt.

Bereitet eure anderen Klassen vor

Was ist damit gemeint? Jedes Team zieht mit einer Auswahl an Klassen in den Raid, um eine gute Balance für Support, DPS und Crowd Control zu bieten. Es könnten aber Encounter im Contest-Mode geben, die eure aktuelle Aufstellung nicht packen kann. Deshalb ist es wichtig, im Notfall auf eine andere Klasse zu wechseln, um mehr Heal oder Buffs bieten zu können.

Fehlt euch diese Flexibilität, könnte es sein, dass ihr mehrere Minuten, wenn nicht sogar Stunden an einem Encounter verbringen müsst und so unnötige Zeit vergeudet.

Erreicht Powerlevel 1965

Warum ist das Powerlevel 1965 so wichtig? Wie in jedem Day One gibt Bungie ein notwendiges Powerlevel an, das Spieler erreichen müssen, um überhaupt raidtauglich zu sein. Für den Raid „Rand der Erlösung“ beträgt das notwendige Powerlevel 1965. Habt ihr dieses nicht erreicht, könnt ihr euren Gegnern gar keinen Schaden verpassen und werdet mit einem Schuss ins Jenseits befördert. Sorgt also dafür, dass ihr das notwendige Powerlevel mitbringt.

Findet die neuen Exos aus The Final Shape

Warum sind die neuen Exos wichtig? Neue exotische Items haben eines gemeinsam – sie sind entweder zu schwach oder viel zu stark. Es kann also nicht schaden, die neuen Exos für alle Klassen parat zu haben, um dann von ihnen im Raid zu profitieren. Der neue Helm der Warlocks „Sicht des Sprechers“ macht aus euren Granaten Heilgeschütze, die ihr wild verteilen könnt.

Der Titan-Brustschutz „Gefährlicher Antrieb“ hingegen erzeugt bis zu sechs zielsuchende Raketen und erhöht zudem noch den Schaden weiterer Raketen, die ihr losschickt. Ihr könnt auch auf eure alten Exos zurückgreifen, doch es kann nicht schaden Alternativen griffbereit zu haben.

Ein Exemplar der Exos bekommt ihr sicher nach dem Abschluss der legendären Kampagne, während die restlichen von Rahool dekodiert werden können – vorausgesetzt, ihr seid bei ihm aufgestiegen.

Schließt die Exo-Mission „Wild Card“ und die Kampagne ab

Warum ist das wichtig? Die Exo-Mission spendiert euch die exotische Sniper „Nicht endende Jagd“ während die Kampagne euer Powerlevel erhöht. Der richtige Grund jedoch liegt in der Story.

Wer Destiny seit 10 Jahren mitverfolgt, möchte sicherlich wissen, wie es nun mit der Licht- und Dunkelheitssaga zu Ende geht. Deshalb ist es wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen. Aus diesem Grund rät Bungie selbst dazu, bevor man den Raid angeht, lieber diese beiden Dinge abgeschlossen zu haben.

Sucht eine Alternative für den Brunnen des Lichts

Warum ist eine Alternative für den Brunnen wichtig? Der Brunnen des Lichts war die Ulti, die Warlocks immer in einem Raid mitgenommen haben. Auch wenn der Schadensbuff dem der Bubble des Titanen unterliegt, bot der Brunnen eine viel zu mächtige Wiederherstellung eurer Lebenspunkte und Schadensresistenz. Mit „The Final Shape“ hat sich das geändert.

Bungie musste nach vielen Jahren der Dominanz endlich eingreifen und so wurde aus dem Brunnen nur noch ein Schatten seiner Selbst. Er heilt euch weniger und bietet zudem eine schlechtere Resistenz gegen Bosse und normale Gegner.

Es ist also wichtig, eine Alternative für Bosskämpfe zu finden, in denen ihr eure Mates heilen und mit Buffs unterstützen könnt. Der Titan sieht nach einem guten Ersatz aus. Mit seinem Leere- oder Strang-Fokus bietet er starke Möglichkeiten euer Team zu buffen oder zu heilen.

Das waren alle wichtigen Dingen, die wir euch ans Herz legen, bevor ihr den Day-One-Raid aus „The Final Shape“ angehen solltet. Habt ihr gewusst, dass ein neuer Granatenwerfer der Dürrensammler Konkurrenz machen könnte? Dieser stammt aus Season 24 und pflastert das ganze Schlachtfeld mit tödlichen Pfützen: Destiny 2: Neuer Granatenwerfer könnte perfekt für den Add-Clear sein, Spieler taufen ihn „Schnellfeuer Dürrensammler“