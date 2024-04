„Dass ich das noch erleben darf“ – Destiny 2 überrascht Fans mit den ersten neuen Gegner-Typen seit 6 Jahren

Destiny 2 hat in einem Livestream neue Einblicke in das kommende DLC „Die Finale Form“ gegeben. Dabei wurde auch ein neuer Gegner-Typ enthüllt, der die Fans des Loot-Shooter nach langer Zeit endlich wieder Vorfreude empfinden lässt.

Was ist das für ein neuer Gegner-Typ? In „Die Finale Form“ führen die Hüter ihren Kampf gegen den Zeugen fort, der eine Gruppe aggressiver Kämpfer an seiner Seite hat.

Die Gruppe nennt sich „die Gräuel“ und besteht aus verschiedenen Einheiten, die allesamt über neue Fähigkeiten verfügen. In dem Stream wurden vier neue Einheiten der Gräuel vorgestellt:

Grimm – ein fliegender Gegner, der euch verlangsamt und eure Fähigkeiten unterdrückt

Husk – ein akrobatischer Nahkämpfer mit Klingenwaffen, der einen Geist auf euch hetzt, wenn ihr ihn nicht über seine Schwachstelle ausschaltet

Betreuer – ein Gegner, der Stasis einsetzt, um euch einzufrieren

Weber – ein Gegner, der Strang einsetzt, um euch gegen euren Willen an ihn heranzuziehen

Außerdem kennen wir bereits die Unterwerfer, die auch zur Gräuel gehören und mit „Die Finale Form“ Einzug ins Spiel erhalten:

Stasis-Unterwerfer – Setzen ihre Kräfte ein, um zu verlangsamen, einzufrieren und zu zerschmettern

Strang-Unterwerfer: Kann euch mittels Annäherungsminen binden oder Projektile abfeuern, die seine Gegner zerschneiden.

Die Quäler, die mit Lightfall ins Spiel kamen und mit ihrer riesigen Sense Leere-Projektile verschießen können, gehören ebenfalls zu den Gräuel.

Im Video seht ihr mehr zu den Gräuel und könnt euch einen Eindruck zu den neuen Gegnern verschaffen:

Bungie überrascht Spieler: „Ich dachte schon, das erlebe ich nicht mehr“

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Sehr positiv. Bungie konnte viele Spieler mit den gezeigten Inhalten von „Die Finale Form“ überzeugen und vor allem mit der Ankündigung des neuen Gegner-Typen positiv überraschen. Das zeigte sich auch in den Kommentaren auf MeinMMO:

MeinMMO-Leser:in Splitter: „Oha, eine neue Gegnerrasse! Dass ich das noch erleben darf. Ich bin an den Stream gestern mit wenig Erwartungen ran gegangen, aber das gezeigte hat es mir insgesamt sehr angetan. Am meisten die neue Gegnerfraktion, aber auch ‘Prismatic’ sieht mega cool aus.“

MeinMMO-Leser:in Killerbee_500: „Neue Gegner. Ich dachte schon das erlebe ich nicht mehr…“ [sic]

MeinMMO-Leser:in outi: „Richtig gut, was man da sehen konnte. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Builds zu testen. Auch die Idee mit den Klassenitems ist wirklich gut. Bin gespannt, wie sich das auswirkt… kann nur spaßig werden. Neue Gegner sind auch dabei…es wird ein würdiger Abschluss. Freu mich schon.“

Der erste neue Gegner-Typ seit Forsaken

Was war der letzte neue Gegner-Typ? Streng genommen waren das die Quäler, doch wie wir jetzt wissen, gehören sie der neuen Fraktion an, die sich euch in „Die Finale Form“ vermehrt in den Weg stellen wird. Die Quäler waren bis zuletzt dementsprechend nur einzelne Kämpfer des neuen Gegner-Typs.

Das macht den Hohn, der im September 2018 im Rahmen des Forsaken-DLCs Einzug ins Spiel erhielt, zu dem letzten neuen Gegner-Typen, den wir in Destiny 2 begrüßen durften. Das ist am 4. Juni 2024, wenn „Die Finale Form“ veröffentlicht wird, fast 6 Jahre her.

Wenn ihr euch genauer zu dem kommenden DLC informieren wollt, haben wir auf MeinMMO eine Übersicht für euch: Destiny 2: Alles zum „Die Finale Form“-DLC von 2024 – Release, Neue Fähigkeiten, Waffen, Gegner und Editionen