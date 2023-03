Wer bereits in die neue Destiny-2-Story von Lightfall eingetaucht ist, hat sie gleich getroffen – die fiesen Quäler. Ihr Name ist dabei sehr treffend. Die neuen Gegner sind nämlich nicht nur blitzschnell und schleudern Leere-Scheiben auf euch. Sie sind auch äußerst robust und schwer zu töten. MeinMMO verrät euch jetzt alles, was ihr über sie wissen müsst, damit ihr stets die Oberhand behaltet.

Welche Gegner sind neu in Destiny 2? Die Quäler oder auch Tormentoren, wie sie im Original heißen, sind unheilvolle Henker des Zeugen mit einer mächtigen Sensenwaffe. Sie können einen Hüter damit nicht nur packen, sondern ihm auch das Licht nehmen.

Diese neuen Gegner kommen aus der Leere der Dunkelheit und sind damit Untergebene des Zeugen. Durch seine Macht können sie geschickte Manöver mit unergründlicher Geschwindigkeit auszuführen.

Auch kennen sie keine Angst und sind enorm widerstandsfähig gegen Waffen, abgesehen von einigen kritischen Bereichen. Und als wäre das noch nicht genug werden sie auch noch durch die Zeugen- und Pyramidentechnologie gestärkt und haben einen fiesen One-Hit-Kill-Angriff. So schnell das ein unachtsamer Hüter ratzfatz das Zeitliche segnet, wenn er nicht aufpasst.

In Destiny 2: Lightfall stellen die neue Quäler-Gegner Spieler vor neue Herausforderungen

Diese Mittel setzen Quäler in Destiny-2-Lightfall derzeit gegen die Hüter ein:

Quäler nutzen eine massive Sense für Nahkampfangriffe und können damit Leere-Projektile abfeuern.

Sie können einen Leere-Wirbel in der Luft erzeugen, der weitere Leere-Projektile ausstößt und Hüter nicht nur verfolgt, sondern auch besonders tödlich ist.

Werden sie durch die Dunkelheit verstärkt, führen sie mit der Sense einen schweren Slam-Angriff aus und erzeugen eine Leere-Explosion. Das wendet einen Unterdrückungs-Debuff auf Spieler an, was Sie daran hindert, Ihre Space-Kräfte einzusetzen.

Quäler besitzen auch noch einen fiesen und bösartigen Sensen-Greif-Angriff. Dieser ist fast immer ein One-Hit-Kill. Oder anders ausgerdrückt: Wer sich von ihnen packen lässt, ist tot.

Ihr wollt auch wissen, wie es ist, einem Quäler gegenüber zu stehen? Dann schaut euch dieses Video an:

So beeindruckt reagieren die Hüter auf Bungies neue Kämpfer

Die Spieler sind verblüfft vom tödlichen Movement: Im Destiny-reddit haben sich bereits fast 750 Kommentare über die neuen Gegner angesammelt und man scheint sich einig: Quäler sind verdammt erschreckend! Viele Spieler hatten bei den Quälern genau eine Schadensphase – nur dass es leider nicht ihre war. Dazu kommen die engen Räume, in die Destiny 2 einen während der Lightfall-Kampagne schickt.

Während der Quäler unverständliche Dunkelheits-Worte grollt, scheint er jedoch sagen zu wollen: “Ich bin nicht hier bei dir eingesperrt. Du bist hier bei mir eingesperrt!“

Der Hüter LightningBlehz lässt sich trotzdem gerne quälen und kommentiert:

Die Anzahl der Male, die ich vor einem [Quäler] weggelaufen bin und geschrien habe “Bitte lass mich leben, es tut mir leid, bitte schnapp mich nicht, lass mich einfach leben”, war viel größer als ich dachte. Ich liebe sie. kommentiert LightningBlehz seine ersten Quäler-Begegnungen

Und der Spieler Caelen_Trupp findet die neuen Gegner ebenso hart wie schaurig:

Sie sind verdammt furchterregend. Nachdem ich ihre beiden Armschwachstellen zerstört habe, schalten sie in den Sick-o-Modus ein und sprinten auf deinen Nahkampfbereich zu, während sie dich alle fünf Sekunden unterdrücken. findet der Hüter Caelen_Trupp via Destiny-reddit

Vor allem in der Legendären Kampagne sind Quäler durchaus herausfordernd und brauchen eine Weile, bis man über sie die Oberhand gewinnt. Ebenso hilfreich ist es ihre Mechanik zu kennen.

Nimbus ist der NPC-Händler von Neomuna und ein Draufgänger

So killt ihr Quäler in Destiny 2 am effektivsten

Wie tötet man einen Quäler? Wie jeder Gegner sind auch Quäler in Destiny 2 nicht unbesiegbar. Man muss nur wissen wie. Also haben wir euch hier alle wichtigen Details darüber aufgelistet, wie ihr die Quäler am besten angeht.

Zuallererst solltet ihr die beiden leuchtenden Schwachstellen auf den Schultern des Quälers anschießen. Zu Beginn des Kampfes sind das die einzigen beiden Schwachstellen, die überhaupt Schaden erleiden.

Nun enthüllt sich ein größerer, leuchtender Schwachpunkt auf der Brust des Quälers. Trefft ihr diesen verursacht ihr Bonusschaden und habt die Chance den Quäler schneller zu töten.

Diese praktischen Kampf-Tipps sind ebenfalls hilfreich: Die Destiny-2-Redaktion von MeinMMO hat bereits gestern ein paar dieser neuen Gegner erfolgreich erlegt und noch ein paar praktische Tipps parat:

Aufgrund des bösartigen Sensen-Greif-Angriffs, der euch heranzieht und tötet, solltet ihr immer genügend Abstand halten.

Deckungen können die Leere-Projektile blockieren. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Leere-Wirbel auf euch zufliegen. Diese können nämlich nicht zerstört werden.

Am Anfang eines Kampfes sind Quäler noch recht langsam. Das solltet ihr nutzen, um zügig seine Schwachstellen an den Armen zu zerstören. Erst, wenn sie wütend sind, werden sie an Movement zulegen.

Bei der Waffen- und Fähigkeiten Wahl hat sich Stasis als ebenso gute Option wie Blendgranaten herausgestellt. Aber auch auf den exotischen Bogen „Le Monarque“ oder der Granatwerfer „Dürresammler“ reagieren Quäler allergisch.

Sollte der Quäler seine Sense schwingen kündigt er damit oft einen Angriff an. Macht euch das Merkmal zunutze damit ihr rechtzeitig ausweichen könnt.

Die Quäler werden die Licht-Fähigkeiten immer wieder unterdrücken. In diesem Fall ist eure Super deaktiviert. Deswegen ist es sinnvoll sich genau zu überlegen, wann man die Ulti zieht.

Mit einem Finisher könnt ihr einem Quäler den Rest geben. Probiert das aber wirklich nur, wenn es der einzige Gegner dieser Art auf dem Feld ist. Wir sprechen aus Erfahrung.

Berichtet uns gerne in den Kommentaren, wie eure erste Erfahrung mit einem Quäler war? Fandet ihr sie hart genug? Oder haben sie euch in keiner Weise beeindruckt? Welche Waffen findet ihr am effektivsten gegen die harten Gegner?

Destiny 2: Lightfall hat auch den Turm verändert und etwas hervorgebracht, was viele Veteranen freuen könnte:

Destiny 2 renoviert in Lightfall den Turm, um nach 4 Jahren endlich einen besonderen Charakter zu ehren