Destiny 2 renoviert in Lightfall den Turm, um nach 4 Jahren endlich einen besonderen Charakter zu ehren

In Destiny 2 tobt gerade ein Konflikt an zwei Fronten – auf der Erde und Neomuna. Doch auch in der Letzten Stadt wartete für die heimkehrenden Hüter eine besondere Überraschung in Form eines Denkmals, das seit 4 Jahren überfällig war. MeinMMO nimmt euch mit in die Vergangenheit.

So überraschte Destiny 2 seine Spieler: Derzeit haben die Hüter in Destiny 2 alle Hände voll zu tun. Es tobt ein Krieg an zwei Fronten der gewonnen werden muss. Sowohl auf der Erde als auch in der neuen Lightfall-Location Neomuna.

Der Turm, Haupt-Social-Place in Destiny 2, steht aber noch und ist in Lightfall nicht nur renoviert, sondern auch zu einem Ort der Gemeinschaft geworden. Aus Feinden wurden Freunde und so kann man nun zwischen Kabalen, Eliksni und den Erwachten seine Hüter-Geschäfte dort erledigen.

Doch in der jetzt schönsten Ecke des renovierten Turms hat Bungie nun endlich einem einst sehr beliebten NPC des Loot-Shooters ein seit 4 Jahren überfälliges Denkmal gesetzt- Cayde-6.

Nicht mehr zu übersehen: Das neue Denkmal für die ehemalige Jäger-Vorhut Cayde-6

So sieht sein Denkmal aus: Nach den ersten Kämpfen flogen die Hüter zurück zum Turm, um dort von Bungies „Umbauarbeiten“ überrascht zu werden. Man hat den alten Turm renoviert und ein paar seiner Löcher gestopft, die von den letzten Kämpfen zeugten.

In einem neugeschaffenen Bereich, direkt neben dem Commander der Vorhut, ist ein eine kleine idyllische Ecke entstanden und ein Baum gepflanzt worden. Dort steht auch das seit 4 Jahren überfällige Denkmal von Cayde-6. Die Spieler konnten außerdem mehrere Voicelines von noch lebenden NPC über ihn anhören.

Das neue Denkmal ist eine Büste mit einer Plakette, die seine Waffe, das Pikass, zeigt. Darunter steht auf dem Beton sein Name „Cayde-6“ und damit ist er nun für alle wieder präsenter denn je. Denn bisher gab es nur sehr versteckte Erinnerungen von ihm auf dem Turm.

Eine Erinnerung war die Pikass-Plakette, bevor man zu Zavala geht. Doch die war so unscheinbar, dass Hüter unbedacht darüber liefen.

Die zweite war im Ramen-Laden auf dem Marktplatz bei Ikora. Aber auch hier musste man genau wissen, wo man sucht denn eine weitere Erklärung gab es nicht.

Das Pikass ist das Markenzeichen von Cayde-6 in Destiny 2

Das liebten Fans an Cayde-6: Das Forsaken-DLC in Destiny 2, die allererste Erweiterung, ist längst vergessen und damit auch einer der größten Revolverhelden, die es im Loot-Shooter gegeben hat.

Als Jäger-Vorhut arbeitete er 2018 zuletzt im Turm neben Zavala und Ikora. Er mochte den Job nie, aber seine Jäger betreute er dennoch mit viel Hingabe.

Sein Markenzeichen: das Pikass. Sowohl als Symbol als auch als Waffe. Bis heute gehört das Pikass, die exotische Handfeuerwaffe von Cayde zu den Top-Waffen im Spiel, die eine Menge Spieler zu schätzen wissen.

Bis heute ist das Pik-As eine Waffe, die viele Spieler zu schätzen wissen

Obwohl Cayde absolut pflichtbewusst diente, sehnt er sich immer danach, wieder rauszukommen, weg vom Turm … ein freier Jäger sein. Aber durch seine Pflicht gelang ihm dies nur selten.

Aber Cayde-6 war nicht nur schnell mit der Waffe. Er war auch nicht auf dem Mund gefallen und galt in Destiny als „Witzbold mit Herz“. Er hatte immer einen lockeren Spruch parat der viele Spieler zum Schmunzeln brachte und nahm sich selbst nicht zu ernst. Ob nun in Strikes oder Story-Missionen.

Bei seinem Exo-Charme war es also kein Wunder, dass er schnell von vielen Destiny-Fans ins Herz geschlossen wurde. Und das, wo er nie ein Held sein wollte.

So wurde Cayde-6 getötet: Der Destiny-Revolverheld war aber nicht nur mutig und abenteuerlustig, sondern auch vollkommen verrückt und waghalsig. Und genau das kostete ihn 2018 im Forsaken-DLC das Leben. Dabei wollte er nur mit Petra Venj im Gefängnis der Alten ein bisschen auf den Putz hauen. Das ging aber, wie sollte es anders sein, gehörig nach hinten los. Damals konnten auch die Hüter nichts mehr an seinem Schicksal ändern und mussten miterleben, wie er hingerichtet wurde.

Im Grunde ein Revolverheld, der erst sterben musste, um zum Helden zu werden:

Destiny 2: Cayde-6 – Einmal vom Held zum Pausenclown und zurück

Es war wohl einer der dramatischsten Momente in Destiny 2 als Cayde mit seiner eigenen Waffe durch die Hand von Uldren Sov, der damals von der Dunkelheit besessen war, getötet wurde. Heute ist Uldren Sov in Destiny 2 nur noch als Krähe bekannt und bereut, was er getan hat. Auch wenn ihm das einige Veteranen, bis zum Ende des Universums, nie verzeihen werden.

Besonders ironisch ist in diesem Zusammenhang auch die persönliche Nachricht von Krähe, die man sich als Hüter am Denkmal anhören kann. Dort sagt der er:

Ich wünschte, ich hätte ihn treffen können … sagt Krähe in einer Voice-Line am Cayde-6 Denkmal

In gewisser Weise hat er das ja bereits – nur eben nicht persönlich, sondern tödlich mithilfe der Handfeuerwaffe Pikass.

Der dramatischste Moment aus Forsaken: Uldren Sov (alias Krähe) tötet Cayde-6

NewLight-Hüter kennen Cayde-6 gar nicht: 2023 kennt kaum mehr ein Hüter das tragische Schicksal von Cayde-6. Viele Spieler wissen mit ihm und seinem Namen nichts anzufangen. Sie kennen weder sein Schicksal noch ihn. Doch anscheinend will Bungie das in Lightfall ändern.

Gibt es etwa doch noch ein Cayde-Comeback?

Darum könnte Bungie wollen, dass ihr Cayde-6 kennt: Mit dem Denkmal macht Bungie nach 4 Jahren wieder auf einen toten Charakter aufmerksam. Da muss man sich fragen: Warum?

Es könnte einfach nur eine besondere Geste sein um den Veteranen einen langersehnten Wunsch zu erfüllen.

Oder aber Bungie hat noch etwas vor mit Cayde und das macht es notwendig, dass so viele Spieler wie möglich seinen Namen schon einmal gehört haben.

Ob es ein Comeback gibt oder nicht – das muss am Ende die Zeit zeigen. In Lightfall stehen den Hütern noch 4 Seasons mit frischem Content bevor. Und auch in „Die Finale Form“, dem letzten DLC, wird es sicherlich noch ein paar „Good-Old-Storys“ fertig zu erzählen geben. Vielleicht ja auch mit besonders beliebten Charakteren.

Kanntet ihr Cayde-6? Und was sagt ihr zu der Idee mit dem Denkmal? War die längst überfällig oder nicht der Rede wert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

