Destiny 2: Weekly Reset am 28.02. – Willkommen beim Widerstand in Season 20

Endlich ist in Destiny 2 der langersehnte Start des neuen DLCs “Lightfall” gekommen. Während die Server zuletzt 24 Stunden offline waren, ist die Spannung bei den Hütern immer größer geworden. Wir geben euch einen ersten Überblick über die Aktivitäten in dieser ersten Neomuna-Woche.

Das passiert diese Woche: Die Hüter in Destiny 2 werden diese Woche erstmals die neue Neptun-Stadt Neomuna erkunden. Und dort gibt es einiges zu entdecken, denn die Stadt ist riesig.

Es wird eine neue Kampagne zur coolsten Story im Universum geben.

Lightfall bringt eine neue Fähigkeit namens “Strang” ins Spiel. Mit ihr kann man sich als Spieler durch die Lüfte hangeln und nicht nur Neomuna sondern alle Locations des Shooters frei erkunden.

Brandneue Feinde werden die Spieler herausfordern und ihnen versuchen, das Licht zu entreißen.

Es kommen viele neue Aktivitäten, wie der neue Raid “Wurzel der Albträume”

Dazu ist Destiny 2 ein Spiel das niemals stillsteht, denn Bungie versorgt den Shooter zuverlässig alle drei Monate mit frischen Story-Inhalten, neuer Beute und coolen Missionen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht zur Erweiterung Lightfall



Destiny 2: 10 Dinge, die euch in Season 20 des Lightfall-DLCs erwarten

Auch Season 20 startet heute: Zum neuen DLC gesellt sich dann auch noch der Content aus Season 20. Der Zeuge und Calus ihren Einfluss über den Planeten Neptun ausgeweitet und mit der Invasion der Erde begonnen. Es ist an der Zeit, den Schlussstrich zu ziehen und dabei wird euch Mara Sov helfen.

Eine erste Einstimmung auf Season 20 serviert euch dieser neue Trailer zur “Saison des Widerstands”:

Grandiose Endzeit-Story beeindruckt die Spieler: In Lightfall passiert genau das, was sich seit den Tagen von Destiny 1 angekündigt hat. Der Reisende muss sich seinem Feind stellen. Licht gegen Dunkelheit. Und das ist nicht nur für die Destiny-Veteranen spannend.

Bungie schreibt in seinem Loot-Shooter gerade die größte Story im Destiny-Universum zu Ende. Spieler erwartet also ein grandioser Showdown im Weltall mit allem, was das Studio erzählerisch und optisch zu bieten hat. Wer also schon immer mal beim Untergang des Universums dabei sein wollte – Lightfall ist die beste Gelegenheit dafür.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 28.02. bis zum 07.03.

Wir listen euch hier alle bekannten Weekly-Informationen auf. Bitte bedenkt aber, dass viele Dinge des neuen DLCs noch im Dunkeln liegen. MeinMMO wird deswegen den Artikel für euch nach und nach mit den relevanten Details ergänzen, sodass ihr ihn später wieder aktualisieren könnt.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Prüfgelände , im riesigen Landpanzer der Kabale auf Nessus Die Hüter haben sich auf Kabal-Schlachtfeldern bewiesen und durch die Ränge der Kabale geprügelt, um sich endlich dem Champion der Imperatorin in der „finalen Prüfung“ zu stellen. Doch der schmeißt mit zielsuchenden Solarbällen um sich und nutzt zum Schutz seine Kabal-Bubble.

, im riesigen Landpanzer der Kabale auf Nessus

Die Dämmerungswaffe dieser Woche ist: n.A.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Stasis-Woge

Schwergewicht

Leere-Drohung

Powerlevel deaktiviert

Auch in der neuen Season 20 wird Zavala auf dem Turm in eine Schlacht verwickelt

Das ändert sich in Lightfall bei den Dämmerungen: Die Herausforderungen der Vorhut werden angepasst, um diese Änderungen in Lightfall zu berücksichtigen. Außerdem wird Bungie ein Scoring in die Vorhut-Ops-Playlist integrieren.

Je höher eure Punktzahl ist, desto größer fällt der Multiplikator für euren Vorhut-Rang aus.

Um die wöchentliche Vorhut-Herausforderung abzuschließen, müsst ihr nun Folgendes tun:

Schließt Vorhut-Aktivitäten mit dem Wogen-Fokus ab. Das können entweder die saisonalen Wogen für Dämmerungen oder die wöchentlichen Wogen für Vorhut-Ops sein.

Schließt fünf Aktivitäten ab. Bei höheren Schwierigkeitsgraden gibt es entsprechend mehr Fortschritt. Eine einzelne Spitzenreiter-Dämmerung schließt diese Herausforderung ebenfalls ab. Sie ist allerdings erst ab 11. April 2023 wieder im Spiel verfügbar.



Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist “Letzter Wunsch” in der Träumenden Stadt

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Prophezeiung” ebenfalls Extra-Spitzenloot.

Destiny 2: Alle spielbaren Dungeons 2022 in der Übersicht – So meistert ihr sie

Diese Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als “Vermächtnis” spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Packt eure neuen Currulli-Waffen ein und geht in “Rift” auf gegnerische Hüter los

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden ab sofort die neue Lightfall-Kampagne erkunden können. In Jahr 6 steht nämlich statt Savathun nun der Zeuge als Hauptantagonist in Destiny 2 am Ruder.

Neomuna – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der ersten Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall.



Neue Fähigkeit aus Destiny 2 zupft an den Fäden der Realität – Das kann Strang

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die dritte Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 19 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1600.

Das Soft Cap liegt bei 1750.

Das Powerful Cap bei 1800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell Leveln könnt.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Sobald wir alle Spitzenloot-Herausforderungen kennen werden wir sie hier für euch ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

In der neuen Erweiterung wird es viele Cosmetics zu entdecken geben. Schaut also direkt bei Tess vorbei, was sie neues im Angebot hat.

Dieses Schiff bietet euch das Everversum diese Woche an

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Waffenornament für das Linear-Fusionsgewähr “SUROS-Regime” namens “Fahnenträger”

Exotisches Emote “Siegestanz”

Exotisches Emote “Tanz des Geigers”

Exotisches Schiff “Erzengel-Macht”

Exotischer Sparrow “August-Renner”

Exotischer Sparrow “Großstadt-Schneider”

Exotisches Titan-Ornament für das “Herz des innersten Lichts“ namens “Bronzepanzer”

Exotisches Jäger-Ornament für das “” namens “”

Exotisches Warlock-Ornament für das “” namens “”

Legendäres Emote “Geschmeidiger Tanz”

Legendäre Geist-Projektion “Tetraeder-Projektion”

Legendärer Teleporteffekt “Kokon-Auftritt”

Shader “Butterborke” Shader “Druckstellenrötung”

Schreibt uns gerne in die Kommentare auf was ihr euch speziell im neuen DLC freut? Ist es vielleicht die Story? Oder sind es die neuen Endgame-Aktivitäten mit dem Raid und den Dungeons? Oder vielleicht die Kunst und bunten Neonreklamen in Neomuna? Wir sind gespannt.

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Lest hier alles wichtige zu Lightfall in 2 Minuten:

Destiny 2: Lightfall startet heute – Alle wichtigen Infos in 2 Minuten