Destiny 2: Elysium sichert sich dritten World First in Folge – So knapp war das Rennen

Gestern Abend fiel in Destiny 2 der Start zum World-First des Königsfall-Raid. Die besten Hüter des Loot-Shooters hatten sich um 19:00 Uhr unter den wachen Augen von Bungie versammelt. Sie alle wollten Oryx als erstes Team erneut stürzen. Wir sagen euch, wer die Nase vorn hatte und wie knapp das Rennen war.

Um welches Raid-Rennen geht es? In Destiny 2 feierte gestern der legendäre „Kingsfall“-Raid die Rückkehr zu Destiny 2. Bungie hatte ihn im großen Showcase als nächsten Vermächtnis-Raid offenbart, der den Content-Vault verlassen darf.

Obwohl das Startdatum mit einem Freitag um 19:00 Uhr nicht optimal war, fanden sich dennoch viele bekannte Destiny-Spieler zusammen. Sie wollten sich erneut dem König im schwierigeren Wettkampf-Modus des World-First-Rennens stellen.

Was ist nochmal der Wettkampf-Modus?

Im Wettkampf-Modus werden alle Spieler auf ein Level angeglichen, damit der einzige Weg zum Sieg eine gute Teamkoordination ist.



Auch ein höheres Powerlevel bringt keinen Vorteil, denn jeder Spieler ist durch Bungies Vorgabe auf ein Maximum von 1560 Power begrenzt. Die besondere Herausforderung des Raids liegt also darin, mit 20 Powerlevel zu wenig den Raid zu meistern. Und das ist etwas, dass auch erfahrene Spieler deutlich spüren. Schüsse von Gegnern treffen härter und man hält auch weniger davon aus.



Wer es jedoch mit diesen Vorgaben schafft, sowohl den Raid als auch alle Herausforderungs-Triumphe zu meistern, gewinnt das prestigereiche Rennen zum Day-One-Wettbewerb. In diesem Fall also quasi den 2. Worlds First, da Königsfall 2014 schon einmal erstmalig gemeistert wurde.



Traditionell veranstaltet Bungie ein Day-One-Rennen zum Start jedes neuen Raids in Destiny 2. Sowohl für die neuen kostenpflichtigen als auch für die kostenlosen Vermächtnis-Raids.