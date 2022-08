Destiny 2 schenkt euch DLC und Zeug im Wert von 25 € – Aber dafür müsst ihr auf eine ungeliebte Plattform

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem Angebot, das Epic Games und Bungie euch hier anbieten? Findet ihr, es ist ein fairer Deal? Oder bleibt ihr lieber Steam treu? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Das einzige, was jedoch gesperrt wird, sind die Aktivitäten – diese sind Plattform gebunden. Wenn ihr also das DLC nicht auf Steam besitzt, müsst ihr dieses kaufen, um weiter bei der Xur-Game-Show mitmachen zu können.

Ihr könnt jedes Items und jede Waffe erspielen und dann damit auf Steam zurückwechseln. Die Items werden euch nicht weggenommen oder gesperrt. Ihr könnt also auch ohne DLC auf Steam mit der Gjallarhorn rumrennen, solange ihr sie erspielt und in eurem Inventar habt.

Ein Wechseln auf Epic Games würde also trotz des kostenlosen DLCs nicht für jeden infrage kommen. Solltet ihr aber ein Neueinsteiger sein, könnt ihr mit diesem DLC im Epic Games Launcher eine lustige Seite des Loot Shooters entdecken und so eventuell tiefer in die Welt des Sci-Fi-Universums eintauchen.

