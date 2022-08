Fortnite lässt euch jetzt im bekanntesten Modus von Destiny 2 als Fisch mit Superkräften kämpfen

Destiny 2 und Fortnite sind eine verrückte Kooperation eingegangen und bescherten den Fans nicht nur coole Skins und Ornamente, sondern auch einen detailgetreuen Nachbau des bekanntesten Destiny-PvP-Modus samt Map.

Um welchen Modus handelt es sich? Fortnite hat einen detaillierten Nachbau des PvP-Modus „Kontrolle“ in seinem Kreativ-Modus kreiert. Zusätzlich dürfen die Spieler auf der ikonischen Destiny-Map „Javelin-4“ das Schlachtfeld unsicher machen und so mit ihren Hüterkollegen gegen andere Spieler kämpfen.

Sollte euch das Aussehen eures Hüters gestört haben und ihr wolltet schon immer, mit einem verrückten Skin das PvP von Destiny 2 unsicher machen, ist das eure Chance.

Verrückte Skins machen das Universum von Destiny 2 unsicher

Nicht nur Fortnite-Fans kommen durch die Destiny-Inhalte auf ihre Kosten. Spieler, die Destiny 2 kennen, werden sich jetzt auch in Fortnite wohlfühlen, denn der Nachbau der PvP-Map ist sehr detailgetreu. Auch die Mechanik hinter dem Erobern der Zonen oder die Waffenzuweisungen der jeweiligen Klassen sind hervorragend gewählt.

Destiny 2 und seine Map Fortnite und der Nachbau der Map Fische machen den Modus Kontrolle unsicher

Die Superfähigkeiten der jeweiligen Klassen dürfen natürlich nicht fehlen. Spieler können daher zwischen drei Klassen mit ihren jeweiligen Loadouts und festgelegten Supers wählen. Dabei gibt es folgende zur Auswahl:

Titan – Schutzbubble – Ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr und einer Schrotflinte + Granate

– Schutzbubble – Ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr und einer Schrotflinte + Granate Warlock – Chaosspannung – Ein Impuls- und Scoutgewehr + Stinkbombe

– Chaosspannung – Ein Impuls- und Scoutgewehr + Stinkbombe Jäger – Golden Gun – Revolver und eine MP + explosiver Wurfpömpel

Drei Klassen stehen zur Auswahl

Wie funktioniert der Modus? Ihr wählt am Anfang eine Klasse aus, die zu euch passt oder mit der ihr gut umgehend könnt. Danach werdet ihr auf die Map losgelassen und müsst Zonen erobern, diese halten und so viele Kills erzeugen wie ihr nur könnt. Insgesamt treten zwei Teams mit jeweils fünf Spielern an.

Das erste Team, dass die 200er-Punktmarke knackt, gewinnt das Match. Eure Ultis, die über Zeit aufladen oder die stetigen schweren Munitionslieferungen sollen euch bei eurem Weg zum Sieg unterstützen.

Wie finde ich die Kreativ-Map in Fortnite? Dazu öffnet ihr in Fortnite die Modi-Auswahl und klickt euch rüber zur Sparte „Inselcode“. Dort gebt ihr dann folgende Nummer ein: 0642-9767-7225. Danach bestätigt ihr eure Eingabe und könnt den Destiny-2-Modus spielen.

Ist der Modus genauso wie in Destiny 2? Überraschenderweise ist der Modus tatsächlich eine richtig gute Kopie des Original-PvP-Modus. Nicht nur die Ultis sind gut getroffen und übernommen worden, sondern auch die manchmal absurden Respawns des Schmelztiegels aus Destiny 2.

Zusätzlich findet man sich schnell in seinen Klassen wieder. Der Shootgun-Ape, auch bekannt als Titan oder die verrückten Handfeuerwaffen-Jäger sorgen für einen coolen Wiedererkennungswert.

Sollte euch also in Destiny 2 langweilig sein und ihr möchtet gern was Neues erkunden, solltet ihr definitiv in Fortnite reinschnuppern und den Modus ausprobieren.

Was haltet ihr von den Map? Findet ihr sie auch detailgetreu? Lasst es uns gern in den Kommentaren erfahren, ob ihr auch eine Runde Fortnite zocken würdet auf dieser Map.