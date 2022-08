Große Kollab: Das sind die 3 neuen Skins in Fortnite, hier sind die 3 neuen Ornament-Sets in Destiny 2 – So kommt ihr ran

Destiny 2 und Fortnite gehen gemeinsam eine große Kollaboration ein. Mit coolen Skins für jedes Spiel möchten beide Games auf sich aufmerksam machen. Wir zeigen euch alle kommenden Skins und Ornamente und erklären euch, wie ihr an sie rankommt.

Was ist das für eine Kollaboration? Im neuen Showcase von Bungie gab das Entwicklerstudio die Zusammenarbeit mit Epic Games preis. Destiny 2 wird also nicht nur in den Epic Games Store kommen, sondern es werden auch einige Skins und Ornamente in den Spielen implementiert werden. Für diese optischen Goodies wurden die bekanntesten Figuren aus den jeweiligen Spielen ausgewählt. Wir zeigen sie euch nun im Detail.

Diese 3 Skins werdet ihr in Fortnite finden

Um welche Skins handelt es sich? In Fortnite erhaltet ihr die Chance, mit drei der bekanntesten Story-Figuren aus dem Space-Shooter zu spielen. Darunter gehören:

Commander Zavala – Die Titanen-Vorhut und Oberhaupt der Hüter

Ikora Rey – Auch bekannt als die Warlock-Vorhut

Elsie Bray – Auch bekannt als die Exo-Fremde

Zur Verdeutlichung welche Items ihr noch zusätzlich Epic Games für die Skins kreiert hat, haben wir für euch das passende Bildmaterial:

Commander Zavala Warlock Ikora Die Exo-Fremde auch bekannt als Elsie

Wie komme ich an die Skins? Die Skins werden womöglich heute Nacht um 02:00 Uhr deutscher Zeit in den Item-Shop gelangen. Epic Games hat schon einen Blog Post zu den Skins und einer Creative-Map zur PvP-Map „Javelin-4“ veröffentlicht. Es ist also unwahrscheinlich, dass Epic Games euch zu lange warten lässt.

Diese 3 Ornament-Sets werdet ihr in Destiny 2 finden

Um welche Skins handelt es sich? Hierbei handelt es sich um drei Ornament-Sets zu bekannten Fortnite-Skins des Battle-Royal-Shooters. Dazu gehören folgende:

Der Drifter – Warlock-Ornamente

Der schwarze Ritter – Titan-Ornamente

Omega – Jäger-Ornamente

Um euch die Ornamente genauer anzuschauen, haben wir für euch einen Trailer hier eingebunden. Dieser zeigt die komplette Kollaboration der beiden Shooter, sowie die von Fall Guys.

Wie komme ich an die Skins? Diese Ornamente sind mit großer Wahrscheinlichkeit Teil des Eversum-Shops und können dann entweder mit der zu erspielenden Währung „Glanzstaub“ oder der Echtgeld-Währung „Silber“ gekauft werden.

Das waren alle Skins zur Kollaboration in Fortnite und Destiny 2. Wie findet ihr die Skins und die Ornamente der jeweiligen Shooter? Ist da was für euch dabei oder hätte Bungie und Epic Games solch eine Kollaboration niemals eingehen dürfen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!