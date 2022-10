Fortnite zeigt die Fortnitemares 2022 im Trailer – Enthüllt ein neues Crossover mit Rick and Morty

Was sagt ihr zu den Fortnitemares? Freut ihr euch schon auf das Halloween-Event oder ist das eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wann starten die Fortnitemares 2022? Das Update mit Patch 22.20 kann nach dem Server-Down bereits auf allen Plattformen heruntergeladen werden und beträgt auf der PS5 3,725 GB. In dem Update sind auch die Fornitemares 2022 enthalten, die heute starten (via. Twitter ).

Der Trailer deutet bereits an, dass der „Ash Williams“-Skin eine Kettensäge beinhalten wird, wie der Charakter sie auch im Film nutzt. Es ist gut möglich, dass es sich bei der Kettensäge um eine Pickaxe handelt, die in den Fortnitesmares 2022 als Waffe verwendet werden könnte, um Monster zu besiegen.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer gibt einen Eindruck über die Fortnitemares 2022. Für die diesjährige Ausgabe sehen wir im Trailer ein „Rick and Morty“-Crossover. Gezeigt wird die tanzende Charakterin Summer Smith.

Die diesjährigen Fortnitemares stehen in dem Battle-Royal-Shooter Fornite vor der Tür und Epic Games zeigt im neuen Trailer ein Crossover mit der beliebten Comic-Serie Rick and Morty, sowie einen neuen Skin zu einem Horrorfilm.

