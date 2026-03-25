Fortnite: Alle Skins von Chapter 7 in der Liste

In Fortnite gibt es eine gigantische Sammlung voller Skins, die ihr entweder durch Battle Passes, Promo-Aktionen oder auch im Shop erwerben könnt. Wir zeigen euch deshalb alle Skins aus Chapter 7 Season 2 in der Liste und erklären euch, wie ihr diese bekommt.
Wie ist die Liste aufgebaut? In unserer Sammlung listen wir euch alle Skins, die im Laufe von Chapter 7 Season 2 erschienen sind. Seid ihr auf der Suche nach den Skins aus Chapter 1, schaut auf Seite 2 dieses Artikels nach.
Wir sortieren sie dabei nach Release-Zeitraum und nennen euch zudem ihren Namen, woher man sie bekommt und ob und wie viel sie kosten. Möchtet ihr noch ältere Skins in der Übersicht sehen, könnt ihr gerne in unsere gigantische Skin-Sammlung reinschauen, die alle Skins bis 2023 auflistet.
Fortnite: Alle Skins aus Chapter 7 Season 2
|Aussehen
|Name
|Seltenheit & Release
|Preis
|Exalted Ice King
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|The Order (Reforged)
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|Dasha
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|Squibbly
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|Bugs Bunny
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|Lady Windfrost
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|The Foundation (Reforged)
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|Elite Jules
|Episch
19. März 2026
|Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
|Captain America (MCU)
|Marvel Serie
20. März 2026
|Shop: 2.000 V-Bucks
|Iron Man (MCU)
|Marvel Serie
20. März 2026
|Shop: 1.500 V-Bucks
|Rival Hope
|Episch
20. März 2026
|Shop: 1.200 V-Bucks
|Daenerys Targaryen
|Episch
21. März 2026
|Shop: 1.800 V-Bucks
|Night King
|Episch
21. März 2026
|Shop: 1.500 V-Bucks
|Jon Snow
|Episch
21. März 2026
|Shop: 1.800 V-Bucks
|Peak Scout
|Episch
22. März 2026
|Shop: 2.000 V-Bucks
Das waren alle Skins, die in Fortnite: Chapter 7 Season 2 veröffentlicht wurden. Abseits von diesen Monturen gibt es aber auch Skins, die sehr selten sind. Wir haben uns durch viele Listen gewühlt, um euch die seltensten überhaupt zu zeigen. Das sind die 17 seltensten Skins in Fortnite – Habt ihr sie auch?
Die Skins aus Season 1 findet ihr auf Seite 2.
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