Fortnite: Alle Skins von Chapter 7 in der Liste

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12 Min. Christos Tsogos 0 Kommentare Lesezeichen
Fortnite: Alle Skins von Chapter 7 in der Liste

In Fortnite gibt es eine gigantische Sammlung voller Skins, die ihr entweder durch Battle Passes, Promo-Aktionen oder auch im Shop erwerben könnt. Wir zeigen euch deshalb alle Skins aus Chapter 7 Season 2 in der Liste und erklären euch, wie ihr diese bekommt.

Wie ist die Liste aufgebaut? In unserer Sammlung listen wir euch alle Skins, die im Laufe von Chapter 7 Season 2 erschienen sind. Seid ihr auf der Suche nach den Skins aus Chapter 1, schaut auf Seite 2 dieses Artikels nach.

Wir sortieren sie dabei nach Release-Zeitraum und nennen euch zudem ihren Namen, woher man sie bekommt und ob und wie viel sie kosten. Möchtet ihr noch ältere Skins in der Übersicht sehen, könnt ihr gerne in unsere gigantische Skin-Sammlung reinschauen, die alle Skins bis 2023 auflistet.

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Fortnite: Alle Skins aus Chapter 7 Season 2

AussehenNameSeltenheit & ReleasePreis
Exalted Ice KingExalted Ice KingEpisch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
The Order (Reforged)The Order (Reforged)Episch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
DashaDashaEpisch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
SquibblySquibblyEpisch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
Bugs BunnyBugs BunnyEpisch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
Lady WindfrostLady WindfrostEpisch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
The Foundation (Reforged)The Foundation (Reforged)Episch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
Elite JulesElite JulesEpisch
19. März 2026		Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2
Captain America (MCU)Captain America (MCU)Marvel Serie
20. März 2026		Shop: 2.000 V-Bucks
Iron Man (MCU)Iron Man (MCU)Marvel Serie
20. März 2026		Shop: 1.500 V-Bucks
Rival HopeRival HopeEpisch
20. März 2026		Shop: 1.200 V-Bucks
Daenerys TargaryenDaenerys TargaryenEpisch
21. März 2026		Shop: 1.800 V-Bucks
Night KingNight KingEpisch
21. März 2026		Shop: 1.500 V-Bucks
Jon SnowJon SnowEpisch
21. März 2026		Shop: 1.800 V-Bucks
Peak ScoutPeak ScoutEpisch
22. März 2026		Shop: 2.000 V-Bucks

Das waren alle Skins, die in Fortnite: Chapter 7 Season 2 veröffentlicht wurden. Abseits von diesen Monturen gibt es aber auch Skins, die sehr selten sind. Wir haben uns durch viele Listen gewühlt, um euch die seltensten überhaupt zu zeigen. Das sind die 17 seltensten Skins in Fortnite – Habt ihr sie auch?

Die Skins aus Season 1 findet ihr auf Seite 2.

Quelle(n): fortnite.gg
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