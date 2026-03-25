Fortnite: Alle Skins von Chapter 7 in der Liste

In Fortnite gibt es eine gigantische Sammlung voller Skins, die ihr entweder durch Battle Passes, Promo-Aktionen oder auch im Shop erwerben könnt. Wir zeigen euch deshalb alle Skins aus Chapter 7 Season 2 in der Liste und erklären euch, wie ihr diese bekommt.

Wie ist die Liste aufgebaut? In unserer Sammlung listen wir euch alle Skins, die im Laufe von Chapter 7 Season 2 erschienen sind. Seid ihr auf der Suche nach den Skins aus Chapter 1, schaut auf Seite 2 dieses Artikels nach.

Wir sortieren sie dabei nach Release-Zeitraum und nennen euch zudem ihren Namen, woher man sie bekommt und ob und wie viel sie kosten. Möchtet ihr noch ältere Skins in der Übersicht sehen, könnt ihr gerne in unsere gigantische Skin-Sammlung reinschauen, die alle Skins bis 2023 auflistet.

Fortnite: Alle Skins aus Chapter 7 Season 2

Aussehen Name Seltenheit & Release Preis Exalted Ice King Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 The Order (Reforged) Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 Dasha Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 Squibbly Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 Bugs Bunny Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 Lady Windfrost Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 The Foundation (Reforged) Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 Elite Jules Episch

19. März 2026 Teil des Battle Passes von Chapter 7 Season 2 Captain America (MCU) Marvel Serie

20. März 2026 Shop: 2.000 V-Bucks Iron Man (MCU) Marvel Serie

20. März 2026 Shop: 1.500 V-Bucks Rival Hope Episch

20. März 2026 Shop: 1.200 V-Bucks Daenerys Targaryen Episch

21. März 2026 Shop: 1.800 V-Bucks Night King Episch

21. März 2026 Shop: 1.500 V-Bucks Jon Snow Episch

21. März 2026 Shop: 1.800 V-Bucks Peak Scout Episch

22. März 2026 Shop: 2.000 V-Bucks

Das waren alle Skins, die in Fortnite: Chapter 7 Season 2 veröffentlicht wurden. Abseits von diesen Monturen gibt es aber auch Skins, die sehr selten sind. Wir haben uns durch viele Listen gewühlt, um euch die seltensten überhaupt zu zeigen. Das sind die 17 seltensten Skins in Fortnite – Habt ihr sie auch?

Die Skins aus Season 1 findet ihr auf Seite 2.