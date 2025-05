Fortnite: Patch Notes für Chapter 6 Season 3 – Alle Neuerungen von Update 35.00

Wir zeigen euch die Patch-Notes für Update 35.00 in Fortnite in der Übersicht, inklusive aller Änderungen von Chapter 6 Season 3, die euch nun erwarten.

Was passiert heute in Fortnite? Chapter 6 Season 2 ist zu Ende und damit der Spaß nicht aufhört, hat Epic Games eine neue Season vorbereitet. In Season 3 dreht sich alles um Star Wars. Derzeit läuft auch der Server Down, den wir fleißig im Live-Ticker verfolgen – möchtet ihr also topaktuelle Leaks sehen, schaut gern hier vorbei.

Da jede neue Season auch Veränderungen mit sich bringt, zeigen wir euch jetzt die offiziellen Patch Notes von Chapter 6 Season 3 in der Übersicht. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Neuerungen springen:

Hier seht ihr den Teaser der neuen Season, solltet ihr ihn verpasst haben:

Alle Patch Notes von Update 35.00

Neue POIs für Star Wars

In den Patch Notes hat Fortnite neue Orte vorgestellt, die mit Season 3 auf die Map gelangen sollen. Darunter gehören:

First Order Base

Outpost Enclave

Resistance Base

Vader Samurai’s Solitude

Neue Waffen aus Star Wars

DL-44-Blasterpistole

CR-2 Blaster

ACP-Streublaster

BARM-ST12-Streublaster

DLT-19-Blastergewehr

IQA-11-Präzisionsblastergewehr

A280-VFE-Blastergewehr

Schwere DC-15-Blastergewehr

E-11-Blaster

F-11-Blaster

Diverse Lichtschwerter

Thermalimploder

Macht-Blitz

Termine mit Events

8. Mai: Die Macht ruft Es erscheinen Lichtschwerter und ihr könnt den Macht-Griff sowie Macht-Wurf von Mace Windu oder Darth Maul lernen

15. Mai: Ein Freund mit Fell Die Waffenauswahl wird um zwei Exemplare erweitert: Wookiee-Bowcaster CA-87-Jawa-Streublaster

22. Mai: Aufstieg der Mandalorianer Neue Waffen und Items werden hinzugefügt: Mandalorianer-Jetpack Amban-Scharfschützengewehr Westar-34-Blasterpistolen

29. Mai: Sternenzerstörer-Bombardierung Ihr könnt mit einem Portal in den Kontrollraum des Sternenzerstörers gelangen, um den mit dem Turbolaser eure Feinde von oben zu besiegen. Nur ein Team kann das Portal betreten.

07. Juni: Sabotage des Todessterns Ein Live-Event wird stattfinden, in dem ihr den Todesstern sabotieren müsst. Dabei müsst ihr euch Imperator Palpatine stellen.



Die Liste befindet sich noch in Bearbeitung und wird von uns stetig erweitert. Schaut also gern nochmal vorbei und aktualisiert unsere Seite, um die neuesten Patch Notes zu sehen.