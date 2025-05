Fortnite: Server Down für Chapter 6 Season 3 startet heute – Alles zum Start und Server Status

In Fortnite wird heute, am Freitag, dem 02. Mai 2025, das neue Update aufgespielt. Alle Infos zu Patch 35.00 findet ihr hier.

Was passiert beim Server-Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 02. Mai 2025 um 08:00 Uhr heruntergefahren. Kurze Zeit vorher (etwa eine halbe Stunde) wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Da es sich um den Release einer neuen Season handelt, solltet ihr 1 – 4 Stunden einplanen. Öfter kam es zu Komplikationen bei der Downtime, die den Server Down in die Länge zogen. Hier ist es also nicht auszuschließen.

Wann erscheinen Patch Notes? Die offiziellen Patch Notes sind schon veröffentlicht und findet ihr im Blog-Post von Fortnite. Eine detaillierte Liste diesbezüglich veröffentlichen wir euch während der Downtime.

Habt ihr den Trailer zu Chapter 6 Season 2 verpasst, dann könnt ihr diesen gerne hier nachholen:

Fortnite: Alle Inhalte für die „Star Wars“-Season

Was erwartet mich mit dem kommenden Update? Das Update bringt Season 3 in Fortnite. Mit Season 3 kommt jedoch keine gewöhnliche Season ins Spiel, sondern eine große Kollaboration mit Star Wars. Fans können mit Events, Skins, Waffen und neuen Gadgets rechnen, die vor allem die Meta aufrütteln sollen.

Wäre das nicht genug, gibt es dann auch noch große Map-Änderungen, damit Fans auch was erkunden können, während sie für die Allianz oder Rebellen kämpfen.

Zusätzlich werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch neue Skins in den Item-Shop gelangen, die dann für V-Bucks verkauft werden. Nähere Details zu den Änderungen findet ihr natürlich in den Patch Notes von Patch 35.00.

Wir werden den Server Down live für euch mitverfolgen und euch mit den wichtigsten Infos und Leaks versorgen. Möchtet ihr alle Infos über den kommenden Battle Pass einsehen? Dann haben wir für euch die passende Übersicht: Fortnite: Chapter 6 Season 3 zeigt seine neuen Skins aus dem Battle Pass