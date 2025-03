Der 20-jährige Cody „Clix“ Conrad ist einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer zu Fortnite. Aber das viele Geld und der Erfolg scheinen ihm nicht gut zu tun. Jetzt beleidigte er in einem Stream alle Unterstützer, die ihn mit einem normalen Abo auf Twitch etwas Geld zukommen lassen. Bei so Leuten bedanke er sich nicht, erklärt er, das sei eine Verschwendung seines Atems. Auf X diskutiert man, ob der 20-Jährige die Aussage ernst meint oder nur provozieren will.

So beleidigt Clix einen Fan: In einem Twitch-Stream bekam Clix von einem Unterstützer, „NotMarkX“ ein Abo über 4 Monate. Die Person hatte ihn seit 40 Monaten auf Twitch für 5 $ abonniert. Damit hat die Person über mehr als 3 Jahre etwa 185 € ausgegeben, um Clix zu unterstützen. Ein Clip dieses Streams ging am 27. März über X live.

An der Subscription hing von Mark die Frage: „Hey Clix, ich habe gehört, du bedankst dich nicht bei Fans, die weniger als 100 $ spenden. Stimmt das?“

Clix antwortete darauf:

Hey Mark. Deine 40 Monate interessieren mich einen Scheiß. Also Mark, im Ernst: Abonnier mich nicht 40 Monate lang, wenn du erwartest, dass ich was sage. Wenn du willst, dass ich mich für dein verdammtes Abo bedanke, gib mir wenigstens Tier 2 oder Tier 3, weil Tier 1 einfach eine Verschwendung meines Atems ist. An einen Tier-1 wie dich verschwende ich doch keinen Atem.

Dann atmete er durch und beleidigte Mark unflätig als „verdammtes Stück Scheiße.“

Das ist die Vorgeschichte zu der Äußerung: Mark bezieht sich bei seiner Frage, “er habe gehört, dass Clix sich nur ab 100 $ bedanke” auf einen Tweet vom 26. März, auf den Clix geantwortet hat.

Hier klang Clix noch vernünftig. Er wird in einem Tweet zitiert mit: 5 $ im Monat seien viel Geld, aber er könne sich nicht bei allen bedanken, das sei zu viel Arbeit. Er konzentriere sich auf hohe Spenden.

Gezielte Provokation oder denkt er wirklich so?

So wird das diskutiert: Ein Tweetmit diesen Aussagen von Clix ging am 27. März online und wird aufgeregt diskutiert.

Die offene Frage ist,

ob Clix das wirklich ernst meint

oder ob er hier „Clip farmt“, wie einige vermuten, also sich absichtlich derart bescheuert und arrogant äußert, um Aufmerksamkeit zu erhalten.

Zumal der User “NotMarkX” offenbar ein Moderator von Clix ist. Daher liegt nahe, dass hier eine seltsame Inszenierung vorliegt. Mark scheint mit der Frage gezielt eine Vorlage für harten Worte von Clix auszulösen.

Clix hat sich in der Vergangenheit jedoch schon häufiger so schräg verhalten, dass es nicht unwahrscheinlich ist, er könne diese Aussage so gemeint haben. Clix entspricht dem Bild eines jungen Gamers, dem sein Erfolg in Fortnite zu Kopf gestiegen ist. So hat er sich einen Lamborghini gekauft und die Nähe zu Andrew Tate gesucht.

Clix hat zuletzt seine eigenen Skin-Reihe in Fortnite erhalten:

Das ist die Reaktion: Viele sind durch die Äußerung von Clix tatsächlich empört. Zumal der Streamer erst vor kurzem einen Icon-Skin in Fortnite erhalten hat und dieses Verhalten Epic Games sicher nicht gefalle.

Es heißt dann: Diese Aussagen von Clix zeigten nur, dass Twitch-Streamer das Geld der normalen Leute nicht verdient haben, weil sie es nicht zu schätzen wüssten.

Das steckt dahinter: Dieses sich beim Zuschauer bedanken ist für Twitch-Streamer gar nicht so einfach. Am Anfang der Karriere, wenn nur wenige Spenden reinkommen, ist es üblich, dass man sich für jede einzelne Spende bedankt. Wenn ein Kanal aber läuft, würde es den Fluss des Streams erheblich stören, jede einzelnen Spende oder jedes Abo vorzulesen.

Daher ist das für Twitch-Streamer tatsächlich ein realer Konflikt, bei wem man sich bedankt und in welcher Situation man sich auf den Stream konzentriert.

