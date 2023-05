Fortnite: 18-Jähriger kauft Status-Symbol für 193.000 € – Gibt 5 Minuten auf Twitch an, dann geht alles schief

Der 18-jährige Cody „Clix“ Conrod wurde mit dem Online-Shooter Fortnite zu einem erfolgreichen Twitch-Streamer. Jetzt hat er sich einen Traum erfüllt und sich das Status-Symbol seiner Generation gegönnt: einen Lamborghini Huracán, einen Sportwagen für 193.000 €. Aber als er seinen Zuschauern auf Twitch stolz sein Auto präsentiert, taucht ein Freund auf und holt ihn auf den Boden der Realität zurück.

Was hat sich Clix für ein Status-Symbol gekauft? Der 18-Jährige hat sich einen „Lamborghini Huracán“ gegönnt. Als er das Auto stolz seinem Twitch-Chat vorstellte, hatte der Neuwagen etwa 18 Kilometer hinter sich. Clix sagte, er habe dafür „einen guten Preis“ gezahlt. Die Rede ist von etwa 210.000 $.

Der „Lambo“ ist ein Status-Symbol der Generation „Bitcoin“:

So tritt Clix auf: Clix feixt und platzt fast vor Stolz, als er seinen Twitch-Zuschauern den Lamborghini präsentieren will. Um deutlich zu machen, was für eine große Nummer das für ihn ist, sagt er: Auf dem einen Foto lächle er sogar. Das sei etwas ganz Besonderes. Sonst lächle er ja nie auf Fotos.

Jetzt will er sich von seinen Zuschauern nur schnell Feedback holen: Welches der 3 Bilder, die er in aller Euphorie gemacht hat, soll er jetzt nur auf Twitter und Instagram posten?

Das verhagelt Clix die Nummer etwas: Das Problem für Clix wird in seinem Twitch-Clip schnell klar. Der Twitch-Chat reagiert nicht so ehrfürchtig wie erhofft:

Sein Chat jedenfalls bescheinigt ihm, er sähe auf seinen Fotos einfach „sassy“ aus, also irgendwie frech und auch ein bisschen eingebildet. Die Frisur passe nicht. Das Grinsen sähe nicht gut aus. Irgendwie alles nicht so toll.

Aber Clix besteht darauf: Das wirke nur eingebildet, er sei auf dem Foto einfach nur glücklich. Die Frisur sei furchtbar, da lasse sich nichts mehr machen. Er sei eben ein “wandelndes Meme.”

Für Clix ist klar: Er braucht jetzt die Meinung eines Experten. „Stable Ronaldo“ (20), sein bester Kumpel aus Fortnite, taucht im Twitch-Kanal auf. Doch ab jetzt wird’s immer schlimmer.

Clix fragt seinen Kumpel: Welche Bilder könne er denn auf Twitter posten, damit er nicht wie ein „Douchebag“, wie ein eingebildeter Schwachkopf, rüberkomme?

Sein Kollege, Stable Ronaldo (20), erklärt ihm jedoch, das ist unmöglich. Der Zug sei lange abgefahren:

„Du bist 18 und kaufst einen Lamborghini, natürlich siehst du wie ein Schwachkopf aus.“

Clix scheint langsam klar zu werden, dass er nicht gewinnen kann. Das Foto, das ihm so sehr gefällt und auf dem er breitbeinig vor dem Auto sitzt und einmal in seinem Leben lächelt, wird von seinem Freund jedenfalls als lächerlich abgetan. Das solle er lieber verbrennen.

Wer immer das Foto gemacht habe, habe nicht seine besten Interessen im Sinn.

Sein Freund erklärt ihm, wer als Mann so die Beine spreizt, lenkt den Fokus auf das, was zwischen seinen Beinen zu sehen ist … oder eben nicht:

Zu allem Unbehagen kommt dann für Clix noch eine Twitch-Spende rein, die eine Roboter-Stimme laut vorliest:

Clix schaut in dem Moment schon fast verzweifelt drein.

Sein Blick scheint zu sagen: Das sei ja wieder typisch, dass so einer kommen müsse: „Was ist das denn für eine Dono?“, fragt er und hofft offenbar auf Unterstützung seines Freundes.

„Ich mein, er hat nicht Unrecht“, antwortet sein Freund. Der ihm das sofort brühwarm auf Twitter unter den Poser-Beitrag mit den sorgfältig ausgewählten Bildern postet.

this money could have went to people in need but instead you buy a fancy car to flex on the less fortunate. im disgusted with you I thought you were different from all these people