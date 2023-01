Twitch: Deutscher Casino-Streamer will dazugehören – Holt sich Absage und Spott der Kollegen ab

Wir haben euch in einem kleinen Video die Spiele-Highlights 2023, auf die sich die MeinMMO-Redaktion am meisten freut, zusammengefasst.

So geben die Casino-Streamer „Malta“ als Wohnort an, obwohl sie für ein deutsches Publikum streamen.

Genau das hat in Deutschland zu der Prügelei auf der gamescom und in den USA zum Verbot des Online-Casinos „Stake“ auf Twitch geführt: Stake wurde erst von Twitch verbote n, nachdem einige der größten Streamer auf Twitch wie Mizkif und Pokimane damit gedroht hatten , zu streiken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von der Streamerin Freiraumreh gab es sofort eine Abfuhr. „Der Tag, an dem wir Mutuals werden, ist der Tag, an dem sich Greta einen Privatjet kauft”, sagte sie ihm freundlich. Sie macht damit deutlich, dass das Angebot, Twitch-Streams zu übernehmen, nicht für jeden gilt, sondern nur für ausgewählte Streamer, die zur eigenen Bubble gehören.

Wie lief das dann? Man witzelt: De r LoL-Streamer und E-Sportler Daniel “Broeki” Broekmann reichte die Idee ein: Das wäre super. Denn er mal eine Woche frei mache, könnten die anderen ja locker eine Woche lang durchstreamen und einen Subathon veranstalten. So 10.000 mehr Subs (also etwa 25.000 €) wären für ihn da sicher drin. Zum Dank würde er auch zum Abendessen einladen.

Diese “Selbstausbeutung” von Twitch-Streamern bis in den Burnout ist schon seit vielen Jahren ein Problem auf Twitch. Große US-Streamer nehmen es daher gerne an, wenn sie YouTube mit viel Geld von Twitch weglockt , denn dort gibt es die Hatz nach den Abos nicht.

Denn das ist die Zwickmühle auf Twitch: Es besteht die Angst, dass, sobald man sich Urlaub gönnt , die Subs verschwinden und damit die Existenzgrundlage einbricht. Das führt dazu, dass sich Streamer eben keinen Urlaub gönnen, selbst streamen, wenn sie krank sind. Auch am Wochenende und an Feiertagen streamen und dabei extrem viele Stunden abreißen.

Was war das für eine Aktion? Die Twitch-Streamerin Freiraumreh schlug am 2. Januar vor, eine „Stream-Vertretung“ einzuführen. 2022 hätten viele deutsche Twitch-Streamer öffentlich über Burnout und Depression gesprochen.

Am 2. Januar starteten einige deutsche Twitch -Streamer, unter anderem im Umfeld von League of Legends, ein Projekt: Sie wollten befreundeten Streamers aushelfen und Streams übernehmen, um dem Burnout vorzubeugen. Man witzelte und scherzte auf Twitter. Da wollte der Casino-Streamer Kevin „Orangemorange“ Bongers nicht fehlen, aber das fand dann keiner mehr so richtig witzig.

