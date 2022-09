Twitch-Streamer Scurrows lässt deutschen Kollegen AlphaKevin bannen, droht jetzt mit Klage

Einer der Gründer des Spielstudios „Stormhaven Studios“ erklärte in einem Video, was das zukünftige MMORPG „Embers Adrift“ ausmacht.

Wie sieht Scurrows das? Scurrows will von so einem Ehrenkodex aber nichts wissen. Er sagt in einer Instagram-Story (via insta ):

Auch der Streamer Tanzverbot, der in einen Konflikt mit Scurrows verwickelt ist, ergänzt: „Junge, das ist so lächerlich. Ab sofort sollte er lieber auch auf nichts mehr reagieren. Wir können auch striken.“

Im deutschsprachigen Twitch gibt es Ärger. Der Casino-Streamer Theo „Scurrows“ Bottländer hat einen Livestream von „AlphaKevin“ auf Twitch mit einem Copyright-Strike belegt und damit per Bann unterbrochen. AlphaKevin hatte im Stream auf ein Video von Scurrows reagiert. Der Casino-Streamer fühlte sich von einer Aussage des Streamers in seiner Existenz bedroht. Über den Strike entbrennt ein Streit: Scurrows droht jetzt sogar, das vor Gericht klären zu lassen.

