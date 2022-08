gamescom: Konflikt zwischen Twitch-Streamern Tanzverbot vs Orangemorange eskaliert in körperlichem Angriff

Auf der gamescom 2022 in Köln eskalierte am Freitag, dem 26.8., ein schwelender Konflikt zwischen zwei deutschen Twitch-Streamern. Der Berliner Streamer Kilian „Tanzverbot“ Heinrich und der Casino-Streamer Kevin „Orangemorange“ Bongers lieferten sich eine Szene, die im Internet jetzt für Furore sorgt.

Um was dreht sich der Konflikt? Der Konflikt gärt schon länger.

Tanzverbot (Titelbild) kritisiert deutsche Streamer wie Orangemorange seit Monaten dafür, dass sie Glücksspiel auf Twitch übertragen. Bereits am 6. Mai twitterte der Berliner-Streamer (via twitter):

Diese Casinoscheiße macht mich so aggressiv. Überall sehe ich das wieder von Menschen, die ich eigentlich schätze. Von Menschen, die es nicht nötig hätten. Tanzverbot

Glücksspiel ist weltweit ein heikles Thema bei Twitch. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Streamer Deals mit Casinos abschließen und so ihre eigenen Verluste ausgleichen können. Die Zuschauer, die ihren Streamern nacheifern möchten, gehen darüber aber pleite.

Casino-Streamer füllen Lücke von MontanaBlack und Knossi in Deutschland

Wer ist die andere Partei? Die Streamer Scurrows und orangemorange sind die mit Abstand größten, deutschen Twitch-Streamer in der Glücksspiel-Kategorie „Slots“.

Früher waren die deutschen Streamer MontanaBlack und Knossi führend, aber sie haben vor einziger Zeit damit aufgehört, Glücksspiel auf Twitch zu übertragen.

Wir von MeinMMO haben von Anwalt Christian Solmecke erfahren: Die Abkehr von den Casino-Streams lag wohl an einem wachsenden juristischen und öffentlichen Druck auf beide Streamer.

Die größten Streamer in der Kategorie „Slots“ der letzten 90 Tage. Quelle: Sullygnome

Konflikt zwischen Tanz-Verbot und Casino-Streamers gärt seit Monaten

Das passierte im Vorfeld der gamescom: Im Laufe der gamescom schaukelte sich der gärende Konflikt dann hoch.

Der Streamer scurrows twitterte etwa heute, er sei ja auf der gamescom. Aber Streamer, die ihn beleidigt hätten, fehle ja jetzt der Mut, ihn zu konfrontieren. Tanzverbot würde sich „auf der Toilette“ verstecken (via twitter).

Auch Orangemorange schrieb auf Twitter, er habe Tanzverbot auf der gamescom gesucht, aber der habe sich auf „dem Klo versteckt“: Laut ihm sei das eine Anspielung gewesen. Denn Tanzverbot habe ihm unterstellt, sich auf der Twitchcon in der Toilette zu verstecken.

Man kann also sagen, dass beide Parteien schon im Vorfeld die Messer wetzten.

Spiele gab es auf der Spielemesse gamescom übrigens auch:

„Du hast deine Ehre verkauft“ vs. „Du bist ein Heuchler“

So begann der Konflikt auf der gamescom: Heute Nachmittag war es dann soweit und die Gruppen trafen sich tatsächlich im Außenbereich der gamescom.

Es gibt ein 45-sekündiges Video von dem wahrscheinlich Anfang des Treffens. Es ist allerdings schwer den genauen Ablauf des Konflikts zu rekonstruieren, weil der Konflikt mit Handykameras aufgenommen wurden und nur einen Bruchteil des Geschehens zeigt. Außerdem stehen eine Vielzahl von Menschen zwischen Kamera und der Handlung.

Nach unserer Einschätzung passierte in dem Video:

Tanzverbot (weißes T-Shirt) warf der Gruppe um Orangemorange und Scurrow ihre Casino-Streams vor. Er brüllte, sie hätten ihre Ehre und Seele verkauft. Es fielen zahlreiche derbe Schimpfwörter. Das ist Zeug, für das es auf Twitch normalerweise einen Bann gibt – aber der Vorfall wurde ja nicht übertragen

Scurrows (schwarzer Pulli) wiederum verteidigte sich, indem er Tanzverbot vorwarf, „ein Heuchler“ zu sein

Tanzverbot wollte offenbar einen handgreiflichen Konflikt einleiten, indem er Scurrows forderte „Doch herzukommen“; doch zwischen den beiden Konfliktparteien hatten sich bereits gamescom-Besucher versammelt, die beide Parteien voneinander abschirmten und immer wieder zurückhielten und versuchten die Situation zu deeskalieren.

Besonders die Freundin von Tanzverbot Lola (glatte, blonde Haare), ebenfalls eine Streamerin, ist in der Szene zu hören, wie auf zu Tanzverbot einredet: „Hör doch mal auf, hör doch mal auf“. Doch der steigerte sich hörbar immer weiter in die Situation ein.

Video mit Angriff von Oranemorange geht viral

Wie eskalierte das? In einem zweiten Video, das auf Twitter dann viral ging, sieht man den handgreiflichen Teil der Aktion:

Tanzverbot steht einem Mann im gelben Hemd gegenüber und beide scheinen sich ruhig zu unterhalten. Lola steht daneben und wirkt aufgebracht.

Plötzlich kommt der Streamer Orangemorange angeschlichen, wirft plötzlich einen Becher mit Flüssigkeit, fällt dabei fast und schlägt offenbar eine weitere unbeteiligte Frau, die sich danach an den Kopf greift

Während Tanzverbot und Lola rechts aus dem Bild verschwinden, baut sich Scurrows auf und brüllt „Was willst du denn?“

Das ist das 3. Video zu der Aktion: Ein drittes Video zeigt die Sekunden nach diesem Angriff:

Scurrows pöbelte in die ungefähre Richtung von Tanzverbot, der von mehreren Leuten und seiner Freundin zurückgehalten wird.

Tanzverbot hat in der Situation scheinbar die Kontrolle über sich verloren, ist rotgesichtig und schubst seine Freundin um

laut eigenen Angaben wiegt Tanzverbot etwa 117 Kilogramm und die Leute haben sichtbar Mühe, ihn halbwegs zu kontrollieren

Aus Versehen „Frau im Konfliktbereich getroffen“

Was sagen die Beteiligten? Orangemorange sagt: Tanzverbot habe ihn angespuckt und „irgendwer“ habe ihn geschlagen/geschubst. Er wollte beide Becher auf Tanzverbot werfen. Er habe sich „nur verteidigt“. In dem Becher sei Red Bull gewesen (via twitter).

Eine Entschuldigung für sein Verhalten oder irgendwas in der Art gibt es nicht. Orangemorange scheint nur wichtig zu sein, dass er einen Plastikbecher mit Red Bull geworfen hat, keine Glasflasche.

Auch Scurrows ist er sehr wichtig zu betonen, dass keine Plastikflasche geworfen wurde. Er schreibt: Der Becher traf „eine Frau, die im Konfliktbereich stand“: Auch wer wirft er Tanzverbot vor, sich abfällig geäußert und gespuckt zu haben.

Laut Scruwwos, hätte Tanzverbot „einen dicken gemacht“, beleidigt und dann habe „seine Truppe eine Schlägerei angefangen.“ Der habe „irgendeine Streamerin geboxt“.

Von Tanzverbot gibt es noch kein Statement (Stand: 26.08., 22:00 Uhr).

Wie sehen das andere? In der Öffentlichkeit scheint man vor allem, den Wurf von Orangemorange zu sehen und fordert von Twitch, den Bann des Casino-Streamers (via twitter).

Es zeigen sich aber auch in der Diskussion zwei Lager, die sich darüber streiten, von wem die Gewalt ausging. So wirft man Orangemorange etwa vor, „keinen Aim zu haben“ – Tanzverbot attestiert man ein ernstes Aggressions-Problem.

Mehrere Nutzer fordern einen Twitch-Bann von Orangemorange und Scurrows. Viele distanzieren sich auch von allen am Streit beteiligten Parteien.

In jedem Fall scheint das keine Glanzstunde der deutschen Twitch-Szene gewesen zu sein.

Gleich 6 Themen zum Konflikt trenden beim deutschen Twitter

Auf Twitter trenden am Freitagabend #Gamescom, Tanzverbot, Tanzi, Orange, Scurrows und Becher.

2022 fand nach langen Jahren der virtuellen Messen wieder eine gamescom vor Ort stand.

