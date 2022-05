Der größte deutsche YouTuber zu Fortnite ist Standart Skill – Was macht ihn so populär?

In Fortnite existiert ein YouTuber, der zu den erfolgreichsten und populärsten des bunten Battle Royal Shooters zählt. Standart Skill oder Stanni unterhält mit seiner riesigen Menge an Abonnenten unzählige Zuschauer, doch wer ist er genau und was hat ihn zu seinem Erfolg verholfen? Wir zeigen es euch.

Wer ist Standart Skill? Standart Skill oder auch Stanni, wie man ihn auf YouTube nennt, heißt Philip Geißler, ist ein 28-jähriger YouTuber und gehört zu den erfolgreichsten und größten YouTubern für den „Battle Royal“-Shooter Fortnite.

Seine Leidenschaft und sein Durchhaltevermögen als Webvideoproduzent haben ihm bisher 3,17 Millionen Abonnenten beschert (Stand. 31. Mai). Man kennt Stanni in seinen Videos als lauten, aufgeweckten und temperamentvollen Entertainer. Trotz seiner täglichen Uploads an Videos im Bereich Fortnite, GTA 5 und weiteren Spielen, ist nicht viel vom 28-Jährigen bekannt.

Deshalb haben wir tief gegraben und herausgefunden, was Stanni zuvor gemacht hat, was ihn dazu brachte, YouTuber zu werden und vor allem, was er noch so tut außer zu streamen und Videos zu drehen.

Vom Bürokaufmann zum Fortnite-YouTuber

Bevor Standart Skill unterhaltsame Videos drehte, drückte er die Schulbank und setzte sich an eine Ausbildung als Bürokaufmann im Krankenhaus seines Wohnortes Neuruppin im nördlichen Brandenburg. Als diese abgeschlossen war, wechselt er zum Händler Real, um als Bürokaufmann zu arbeiten.

Nebenbei hatte der begeisterte Videospiel-Fan YouTube am Laufen und veröffentlichte sporadisch Videos von seinem Gameplay ohne Facecam. Schlichte Aufnahmen seiner Skills, die er von seiner Playstation aus aufnahm, zusammenschnitt und dann hochlud.

Immer mit einem Lächeln und vielen Emotionen am Start: Standart Skill

Als er zum ersten Mal mit Fortnite am 27. Oktober 2017 anfing, begann seine Karriere als Videoproduzent erst richtig. Tägliche Videos seiner Kämpfe oder allgemeine Themen rund um den kunterbunten Battle-Royal-Shooters waren mit bis zu 3 Millionen Klicks gesegnet.

Nun verwendete der 28-Jährige auch sein Gesicht als Eye-Catcher für seine Videos. Große Emotionen, gefolgt von auffälligen Thumbnails, sollen neue Fans des stetig wachsenden Fortnite-YouTubers anlocken.

Als Standart Skill merkte, dass durch die eingenommenen Werbeeinnahmen mehr für ihn rausspringt als bei seiner Tätigkeit bei Real, fokussierte er sich vorwiegend auf YouTube und kündigte seine Bürotätigkeit. Von da an machte er YouTube zu seiner Haupteinnahmequelle.

Breites Angebot von Standart Skill und seinen Künsten

Was macht Standart Skill aus? Sein Talent, durch sein euphorisches Auftreten die Zuschauer zu unterhalten, hat ihm viele Abonnenten beschert. Doch auch stetige Präsenz wird von der Community geschätzt. An seinem Geburtstag und sogar Weihnachten stellt er Videos zusammen und unterhält so seine Fan-Gemeinde.

Auch als Fortnite durch das schwarze Loch komplett verschlungen wurde, streamte Standart Skill fast 10 Stunden durchgehend und bewies damit, dass er für seine Community durchweg da ist. Dabei gab es nur ein schwarzes Loch zu sehen, aber unterhaltsam war es trotzdem.

Hier haben wir für euch den langen Stream eingebunden zum Schwarzen Loch, in dem Standart Skill über 10 Stunden seine wartenden Fans unterhält:

Es sollte jedoch nicht nur bei seinen Gameplay-Videos auf YouTube bleiben. Standart Skill entschied sich, auch Musikvideos wie seinen YouTube-Hit „Skybase“ zu drehen und auf seinem Kanal hochzuladen. Mit diesem Song gibt er ein großes Dankeschön an seine Fan-Base zurück und holt die virtuelle Fortnite-Welt in die Realität.

Falls ihr den Song hören wollt, haben wir euch sein Video hier eingebunden:

Doch nicht nur Musik macht der Neuruppiner: Auch zwei Bücher hat er geschrieben mit den Titeln – „Standart Skill – Voll Verglitcht!“ und „Standart Skill – Verfluxt noch mal!“. In diesen Büchern dreht sich alles um ein Abenteuer rund um den Videospiel-Fan und einem Spiel, in dem er durch einen Spielfehler in der virtuellen Welt festgehalten wird.

Trotz des nachlassenden Fortnite-Hypes ist Stanni trotzdem da und berichtet aktuell über die Geschehnisse des bunten Shooters. Stundenlange Streams, während die Fortnite-Server nach einem Live-Event ausgeschalten sind, unterhalten seine Fans, bis sie sich wieder in ein Match begeben können.

Nun genug von Stanni, wie ist es mit euch? Kennt ihr Standart Skill oder wohnt ihr sogar in Neuruppin und habt ihn persönlich schonmal kennengelernt? Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr von dem YouTuber denkt und ob ihr ein Fan von ihm seid.