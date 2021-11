In der deutschen Fortnite-Szene existieren viele namhafte Streamer, darunter ist einer im November 2021 führend: Amar Al-Naimi. Überall jedoch bekannt als Amar. Wer er ist und was ihn so besonders macht, zeigen wir euch hier, bei MeinMMO.

Wer ist Amar? Der Name des führenden deutschen Twitch-Streamers zu Fortnite lautet Amar Al-Naimi. Er ist 27 Jahre alt und stammt aus Hamburg. Amar ist als Influencer, Streamer, Moderator, Caster und Entertainer bekannt.

Auf Twitch besitzt er 1,2 Mio Follower und überzeugt auf Platz 3 weltweit im Bereich Fortnite. Unter den deutschsprachigen Streamern thront er in den letzten 7 Tagen mit großem Abstand auf Platz 1.

Er liegt mit 280.000 gesehenen Stunden zur Zeit vor bekannten Twitch-Streamern wie Ninja oder Fortnite-Profis wie Benjyfishy, ist allerdings auch deutlich länger zu Fortnite auf Sendung als die prominente Konkurrenz. Im Durchschnitt hat Amar gut 6000 Zuschauer.

Amar analysiert unter anderem das Spiel der Profis von Fortnite

Was macht Amar? Er streamt vorwiegend Fortnite. In seinen Streams geht es meist um eigene Matches oder Turnieranalysen. Dabei durchleuchtet er Turniere von Pro-Gamern. Diese kommentiert er und das mit seiner ganz persönlichen Note. Er sorgt immer für viel Abwechslung, da er seine Streams und Videos lebhaft moderiert.

Amar analysiert auf YouTube. das Spiel von Gewinner-Trios bei Fortnite.

Mitunter arbeitet er auch mit anderen Persönlichkeiten zusammen wie Trymacs. Mit ihm erschuf er auch eine Gaming-Show mit dem Namen „Teammates“. Diese war wie „Schlag den Star“ aufgebaut.

Dabei traten Amar und Trymacs gegen bekannte Influencer wie unsympathischTV oder MontanaBlack an. Diese Show feierte einen sehr großen Erfolg.

Was hat Amar davor gemacht? 2016 startete er als Profi-Spieler in Call of Duty durch. Dort nahm er an vielen Turnieren teil. Er war im Team „iMPacT“ mit dabei und gewann 2017 die deutsche Meisterschaft in München.

Nach seinem Sieg legte er jedoch das Pro-Gaming zur Seite und entschied sich lieber dazu Events oder Tourniere zu moderieren.

Mit solchen Special-Events überzeugt Amar auf ganzer Linie

Was macht ihn besonders? Schaut man sich seinen Stream oder seine YouTube-Videos an, bemerkt man wie viel Spaß Amar hierbei hat. Seine humorvolle Art und seine temperamentvolle Moderation sorgen für viel Spannung in den Turnieren.

Er streamt und versorgt jeden Tag YouTube mit seinen unterhaltsamen Videos. Beim Zuschauen packt einen das Gefühl, dazuzugehören. Man muss kein Fortnite-Profi sein, um zuschauen zu können. Jeder ist erwünscht und jeder wird herzlich empfangen.

Seine Moderationen schraubt die Spannung hoch, dadurch hat man das Gefühl man sei mittendrin.

Wie erfolgreich ist er mit Fortnite? In den letzten drei Tagen hat er insgesamt 30 Stunden für Fortnite gestreamt, darunter fallen 244.991 geschaute Stunden an Stream-Material. In seinen Fortnite-Streams bekommt er die meisten Zuschauer mit umgerechnet 7.172 durchschnittlichen Zuschauern. Zu passenden Stoßzeiten erhält er auch 16.166 Zuschauer auf einmal.

Amar besitzt in den letzten 7 Tagen eine Watch-Time von insgesamt 280.271 Stunden. Und das für nur 41 gestreamten Stunden. Damit platziert er sich weltweit auf Platz 3 im Bereich „Fortnite“ auf Twitch.

Kanntet ihr schon Amar? Wenn ja, verfolgt ihr ihn täglich auf Twitch oder YouTube? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr vom ehemaligen CoD-Profi haltet.