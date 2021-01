So brachen 2 Streamer den deutschen Twitch-Rekord von Sido und Knossi

Bemerkenswert waren ebenfalls die Zuschauer-Rekorde der befreundeten Streamer. Als ihre Booster von Trymacs und Papaplatte geöffnet wurden, wanderten tausende Zuschauer auf die Twitch-Kanäle der betroffenen Streamer. So hatte beispielsweise ein chefstrobel, der in den letzten 90 Tagen vor durchschnittlich 1.951 Zuschauern streamte (via sullygnome ), plötzlich über 67.000 Zuschauer.

Im Stream wurden dann alle 30 Booster-Packs aus dem Base-Set geöffnet. Ein Teil der Booster wurde an befreundete Streamer verkauft, die ebenfalls beim Event via Twitch zuschauten und weitere tausende Zuschauer anlockten.

