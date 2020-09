Twitch hat die deutsche Streamerin „MariaCataleya“ gebannt. Grund dafür sind angebliche rassistische Symbole in ihrem Stream. Ausgelöst wurde der Bann von einer Lichtleiste. Nun ruderte Twitch schnell zurück.

Das war passiert: Die Streamerin „MariaCataleya“ hat auf Twitch über 63.000 Follower und zeigt dort gemischten Content. Nun wurde sie am 21. September von Twitch gebannt.

In ihrer Instagram-Story nannte sie als Bann-Grund von Twitch die Verbreitung von „gehässigen Symbolen“. Sie selber klärte dann auf, dass jemand ihre Nanoleafs, also ihr buntes Deko-Licht im Hintergrund für Hakenkreuze gehalten hat.

Deko-Licht soll Hakenkreuze zeigen – Twitch antwortet mit Bann

Um diese Nanoleafs geht es: Auf ihrem Twitch-Kanal gibt es einige Clips, die im Hintergrund noch die Lichter zeigen:

Gemeint sind die Lichter, die immer wieder die Farbe wechseln. Schaut man genau hin, dann erkennt man dort ungefähr die Form eines Hakenkreuzes.

Twitch reichte es aus und holte den Bannhammer raus. MariaCataleya wurde permanent von Twitch gebannt – sie könnte also niemals zurück auf die Plattform kommen.

Ist sie immer noch gebannt? Nein, die Streamerin hat Einspruch gegen den Bann eingelegt und das mit Erfolg. Mittlerweile ist sie nicht mehr gebannt und hatte auch bereits wieder auf Twitch gestreamt.

In ihrem letzten Twitch-Stream sah man die Nanoleafs dann aber nicht mehr.

So steht es um Twitch und die Banns: Immer wieder steht Twitch in der Kritik, dass sie Banns nicht vernünftig durchziehen können. Entweder werden Streamer nicht gebannt, die es in den Augen viele Zuschauer verdient hätten, oder es gibt Banns wie diesen hier, der nicht wirklich gut begründet war.

Es gab deshalb auch schon große Diskussionen rund um Nacktheit auf Twitch. Die Streamingplattform erklärte deshalb schon haargenau, was auf Twitch erlaubt ist und was nicht. Bei dem Thema jetzt scheinen die Richtlinien aber nicht so genau zu sein.

Hier war der Bann sogar so umstritten, weil andere Streamer die gleichen Nanoleafs benutzen, ohne eine Strafe von Twitch zu bekommen. So gibt es zahlreiche Beispiele dafür auf Twitter.

Er erhielt einen Bann über einen Monat: MontanaBlack

Hier gibt es noch einen Bann: Ein weiterer Twitch-Bann, der für viel Aufsehen gesorgt hat, ist der von MontanaBlack. Er wurde für 33 Tage auf Twitch gebannt, weil er in einem Livestream hinter Frauen herlief und deren Aussehen kommentierte und dabei Grunzgeräusche machte.

Hier gab es ebenfalls Kritik auf Twitch. Der Bann erfolgte nur nach lauter Kritik von Zuschauern und viele Leute sind der Meinung, dass der Streamer auch länger dafür gebannt werden sollte.