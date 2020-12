PietSmiet zockt allerlei unterschiedliche Games und war 2020 im Schnitt über 4 1/2 Stunden live. Die Gamer-Gruppe besteht aktuell aus 5 Mitgliedern, die in diesem Jahr am liebsten Espace From Tarkov und F1 2020 gespielt haben.

Zuvor war kein Friendly Fire so erfolgreich wie in diesem Jahr.

Was war das für ein Stream? Friendly Fire ist ein Spenden-Stream, der jährlich ausgetragen wird. In der 6. Ausgabe des Streams wurden von PietSmiet, aber auch von anderen bekannten YouTubern und Streamern insgesamt 1.6 Millionen Euro gesammelt.

In dieser Liste zeigen wir euch die 5 Streams, die 2020 in der Spitze die meisten Zuschauer hatten. Bei jedem dieser Streams schauten über 100.000 Zuschauer gleichzeitig zu.

Das wird hier gezeigt: 2020 gab es für deutsche Streamer viel zu feiern, aber auch Skandale waren an der Tagesordnung. All dies sind Gründe dafür, dass Streams besonders gut angekommen sind.

