Fortnite-Pro verschläft Turnier und lässt Team im Stich: „Habe morgen früh Schule“

Der Amerikaner Deyy ist 15 Jahre alt und hat schon bei einigen Turnieren in Fortnite mitgespielt. Laut seines Twitter-Kanals hat er damit bereits 75.000 Dollar an Preisgeld ergattert.In den Turnieren hat Deyy unter anderem mit dem Profi Reverse2K zusammengespielt. Der wurde unter anderem dafür bekannt, dass er zusammen mit Ninja einen Kill-Rekord aufgestellt hatte

Auch sein Teammate Cented ist am Ende versöhnlich gestimmt. Er schreibt, dass Deyy gerade erst 15 ist und viel Stress durchlebt. Die Community solle aufhören Witze zu reißen. Der Pro fügt an: “Wenn ich 15 wäre und die ganze Community und andere Profis Witze über mich twittern würden, würde ich die gleiche Scheiße twittern.”

So ging das Ganze aus: Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, qualifizierte sich das Team für das Finale des Turniers. Auf Twitter zeigte sich Deyy dann auch einsichtig: “Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln. Ich war im Unrecht und stehe gerade unter einer Menge Stress von der Community. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.”

Deyy sah die Situation etwas lockerer. In einem mittlerweile gelöschtem Tweet schrieb er: “Ich war unfassbar müde und wollte ein kurzes Nickerchen für wenige Minuten machen, was damit endete, dass ich das erste Spiel verpasst habe. Aber ich kann jetzt nichts dagegen machen, außer mich wieder schlafen zu legen.”

So wurde die Aktion publik: Via Twitter diskutierte Deyy zusammen mit seinen Teammates über die Aktion. Seine Kollegen, die dann zeitweise ohne ihn spielen mussten, waren überhaupt nicht froh, dass er zwischenzeitlich eingeschlafen war.

Er selber rechtfertigte den Fauxpas mit seiner Müdigkeit. Er meinte zudem noch, dass er am Tag darauf um 8 Uhr morgens in die Schule muss, weshalb ihn das Gemecker seiner Teamkollegen nicht interessiert.

Was war passiert? Der Fortnite-Profi Deyy nahm zusammen mit 3 Kollegen an dem EpikWhale Cup von Fortnite teil. Deyy verpasste dabei allerdings ein ganzes Match, weil er kurz vor dem Rundenstart einschlief.

