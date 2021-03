Der YouTuber LazarBeam bekommt seinen eigenen Skin in Fortnite. Bei dem Live-Stream, der den neuen Skin enthüllen sollte, sorgten Internet-Probleme für einen Stream-Abbruch.

Was ist das für ein Skin? Als Teil der Ikonen-Reihe bekommen verschiedene Content-Creator einen eigenen Skin in Fortnite. Dieser sieht jeweils aus wie die YouTuber oder Streamer und hat besondere Eigenschaften, die sie ausmachen.

Bisher haben 4 Fortnite-Stars einen eigenen Skin bekommen:

Nun ist der 5. Skin bekannt, der einem Fortnite-Star gewidmet ist. Der YouTuber LazarBeam, der über 18 Millionen Follower auf YouTube hat, gesellt sich zu den Anderen und bekommt sein eigenes Set, das am 1. März vorgestellt wurde.

Das ist das Skin-Set von LazarBeam

Reveal wird durch Internet-Probleme beendet

So lief der Reveal des Skins ab: LazarBeam wollte seinen Skin live ankündigen und startete einen Live-Stream auf YouTube. Während des 2-stündigen Streams stieg die Anzahl der Zuschauer auf fast 150.000, doch das löste wohl einen Crash aus, wie der YouTuber auf Twitter mitteilte: “Meine Internetverbindung ist zusammengebrochen an dem größten Tag in meiner Fortnite-Karriere.”

Der YouTuber kommentierte weiter, er hätte “12 Monate lang keine Internet-Probleme gehabt und dann passiert genau das”. Doch LazarBeam bedankte sich bei seinen Fans für die ganze Unterstützung und Liebe bei seinem Skin-Reveal.

Doch dabei blieb es nicht, denn der YouTuber hat ein Video gepostet, in dem er seinen Skin vorstellt und erzählt, was seine Inspiration für die Gestaltung war. Er wolle seine Wurzeln als australischer Bauarbeiter ehren und in Fortnite festhalten. Das Video hat mittlerweile 6 Millionen Aufrufe erreicht.

LazarBeam stellt seinen eigenen Fortnite-Skin vor und erzählt von seiner Vergangenheit als australischer Bauarbeiter, bevor er seine Fortnite-Karriere startete

Wann kommt der LazarBeam-Skin? Fans von LazarBeam müssen nicht mehr lange warten, bis sie seinen Skin in Fortnite ergattern können. Am 3. März findet nämlich das LazarBeam-Turnier statt, bei dem man den Skin gewinnen kann.

Wer sich das ganze Skin-Set kaufen möchte, kann dies ab Freitag, den 5. März 1:00 Uhr, denn dann wird es im Item-Shop für alle erscheinen.

LazarBeam ist bekannt dafür, sich lustige Challenges in Fortnite zu setzen. So hat er sogar eine Runde gewonnen, ohne sich zu bewegen. In Zukunft kann er diese Challenges wohl mit seinem eigenen Skin in Fortnite machen.