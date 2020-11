Fortnite: So kriegt ihr das neue Lachlan-Set – noch bevor es in den Shop kommt

Bald endet Season 4 und Fortnite und läutet dann den Start für das nächste Kapitel ein. Was wir bisher zum Start von Season 5 in Fortnite wissen , zeigen wir euch hier.

Was steckt im Set? Um 01:00 Uhr morgens, am 8. November, stellt der YouTuber Lachlan sein Fortnite-Set vor. Wir wissen bereits, welche Teile das Outfit umfasst. Das sind

Wann läuft das Turnier? Am Sonntag, den 8. November, läuft Lachlans Spitzhackenraserei in Fortnite. Schaut am besten direkt in Fortnite beim Wettkampf-Tab nach, um weitere Infos zu bekommen.

Landet ihr auf Platz 1 bis 1.100 in Europa, dann erhaltet ihr das Lachlan-Set als Gewinn. Schaut euch hier die offiziellen Turnier-Regeln für den Lachlan-Cup auf epicgames.com an.

Was ist das für ein Turnier? Gespielt wird in Trios. Ihr und zwei Freunde sollt euch besonders clever anstellen. Denn als Primärwaffe gibt es nur die Spitzhacke. Ihr sucht rostige Dosen, Impulsgranaten, Klon-Granaten und Vorratslieferungen, um euer Team gegen die Gegner zu schützen.

Auf seinem YouTube-Kanal hat er 13,9 Millionen Abonnenten und hat sich dort in den letzten Jahren auf alle möglichen Videos rund um Fortnite spezialisiert. Zuvor veröffentlichte er aber auch Videos zum beliebten Mobile-Spiel Pokémon GO oder Minecraft .

Das Lachlan-Set kommt bald in den Shop bei Fortnite . Vorher könnt ihr es aber in einem besonderen Cup gewinnen und noch vor anderen Spielern tragen.

